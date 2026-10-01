Çmimi i naftës kalon sërish mbi 100 dollarë për fuçi mes pasigurisë për bisedimet SHBA-Iran

Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 2% të enjten, ndërsa pasiguria mbi negociatat SHBA-Iran errësoi perspektivat për një rimëkëmbje të qëndrueshme të furnizimeve me energji në Lindjen e Mesme.
Kontratat ndërkombëtare të naftës së papërpunuar Brent u rritën me 2.4% në 100.35 dollarë për fuçi në orën 08:30 GMT sipas orës lokale, duke përmbysur humbjet e mëparshme, ndërsa çmimi amerikan i naftës West Texas Intermediate u rrit me 2.45% në 92.62 dollarë.
Investitorët peshuan shenjat e përmirësimit të dërgesave rajonale të naftës bruto kundrejt shqetësimeve se rimëkëmbja mund të ngadalësohej pa një marrëveshje të qëndrueshme për t’i dhënë fund luftës me Iranin.
Ngushtica e Hormuzit, një rrugë kryesore për dërgesat globale të naftës, mbetet në qendër të negociatave dhe perspektivës për rrjedhat rajonale të energjisë.
Zëdhënësja e qeverisë iraniane, Fatemeh Mohajerani, tha të mërkurën se Teherani kishte marrë përgjigjen e Uashingtonit për një propozim të ri të përcjellë nëpërmjet ndërmjetësimit të Katarit.
Kushtet e deklaruara të Teheranit përfshijnë ndërprerjen e armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, heqjen e bllokadës detare amerikane dhe lirimin e aseteve iraniane.
Ndërkohë, shtatë prodhues të OPEC+ i ruajtën objektivat e prodhimit të tetorit në nivelet e shtatorit, duke theksuar rëndësinë e politikës së furnizimit krahas zhvillimeve diplomatike.