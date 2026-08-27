Çmime të çmendura brenda Anglisë, kursimtarë jashtë ishullit: mekanizmi pothuajse i ligjshëm i Premier League

Premier League po shpenzon shifra rekord, por anomalia e vërtetë nuk është vetëm sa shpenzon: mbi të gjitha është se sa para vazhdon të shkëmbejë me veten. Që në mesin e gushtit, rreth 785 milionë paund, mbi 918 milionë euro, kishin kaluar nga një klub anglez te një tjetër dhe tetë nga dymbëdhjetë transferimet më të shtrenjta të verës ishin operacione brenda kampionatit.
Pas këtij qarkullimi të jashtëzakonshëm parash qëndron një mekanizëm financiar që e bën veçanërisht të leverdishme shitjen me çmime shumë të larta dhe më pas vijimin e riinvestimit. Ai nuk është domosdoshmërisht i paligjshëm dhe as nuk është kopje e plusvalencave fiktive të parë në Itali, por parimi i nisjes është i ngjashëm: ai që shet mund ta regjistrojë menjëherë fitimin, ndërsa ai që blen e shpërndan koston e kartonit në vitet e ardhshme.
Pse shitja e një lojtari për 100 milionë lejon të shpenzosh edhe më shumë
Hapi i parë që duhet kuptuar lidhet me plusvalencën dhe amortizimin. Nëse një klub blen një futbollist për 50 milionë me një kontratë pesëvjeçare, kostoja shpërndahet në aspektin kontabël përgjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes. Pas katër sezonesh, ai lojtar mund të ketë kështu një vlerë të mbetur në bilanc prej vetëm 10 milionësh. Nëse shitet për 100 milionë, klubi regjistron menjëherë një plusvalencë prej 90 milionësh. Blerësi, nga ana tjetër, nëse paguan 100 milionë dhe nënshkruan një kontratë pesëvjeçare, nuk e regjistron menjëherë të gjithë shumën si kosto, por rreth 20 milionë në vit amortizim.
Pikërisht për këtë arsye tregu i futbollistëve mund të ketë efekte kaq të rëndësishme në bilance: përfitimi nga shitja njihet menjëherë, ndërsa pesha e blerjes shpërndahet në kohë. Avantazhi mund të jetë edhe më i madh me lojtarët e rritur në akademi, të cilët përgjithësisht kanë një vlerë kontabël shumë të ulët. Shitja e njërit prej tyre për 40 milionë do të thotë, pra, të gjenerosh pothuajse 40 milionë fitim.
Rregulli i ri që i bën plusvalencat edhe më të vlefshme
Nga sezoni 2026/2027, Premier League ka zëvendësuar PSR-në e vjetër (sistemin që kufizonte humbjet e përgjithshme të klubeve përgjatë një periudhe trevjeçare) me Squad Cost Ratio, një sistem i ngjashëm me atë që aplikohet tashmë nga UEFA. Në Premier League, kostot e skuadrës duhet të qëndrojnë normalisht brenda 85% të të ardhurave nga futbolli, plus rezultatin neto të operacioneve të tregut. Për klubet që marrin pjesë në kupat europiane mbetet gjithashtu kufiri prej 70% i UEFA-s.
Dhe është pikërisht në dritën e kësaj që plusvalencat marrin një vlerë edhe më të madhe. Ato nuk shërbejnë vetëm për të përmirësuar rezultatin ekonomik të klubit, por kontribuojnë edhe në bazën mbi të cilën llogaritet se sa një shoqëri mund të shpenzojë për paga, amortizime dhe komisione. Në një shembull të thjeshtuar, një klub me 500 milionë të ardhura do të kishte një bazë SCR prej 425 milionësh me kufirin 85%. Nëse do të shtonte 100 milionë fitime nga shitjet, baza e llogaritjes do të ngrihej në 600 milionë dhe tavani teorik do të arrinte në 510 milionë. Plusvalenca mund të shndërrohet kështu edhe në hapësirë të mëtejshme rregullatore për të përballuar kostot e skuadrës.
Si mund ta fryjë Premier League tregun e saj pa u marrë vesh për ta bërë këtë
Për të prodhuar këtë efekt nuk është e nevojshme që dy shoqëri të bien dakord për t’i shkëmbyer lojtarët me çmime artificialisht të larta. Mekanizmi mund të funksionojë thjesht sepse Premier League disponon mjaftueshëm para për të mbështetur vlerësime gjithnjë e më të larta.
Në verën e vitit 2026, Manchester City pagoi 116 milionë paund (rreth 136 milionë euro) te Nottingham Forest për Elliot Anderson. Pak më pas, Chelsea bleu Morgan Rogers nga Aston Villa për 117 milionë paund (rreth 137 milionë euro). Tottenham kontribuoi në të njëjtin fenomen me Sandro Tonali, për afro 100 milionë paund (rreth 117 milionë euro), dhe Savinho, i vlerësuar deri në 85 milionë paund (pothuajse 100 milionë euro) duke përfshirë bonuset.
Pa hyrë në diskutimin nëse këta futbollistë vlejnë vërtet këto shifra, problemi është se çdo transferim i madh bëhet një precedent për atë pasardhës. Nëse Anderson është blerë realisht për 116 milionë paund dhe Rogers për 117, bëhet shumë më e lehtë të justifikohen vlerësime prej 70, 80 ose 100 milionësh për lojtarë të tjerë tashmë të afirmuar në të njëjtin kampionat. Tregu i brendshëm anglez përfundon kështu duke krijuar vetë parametrat që përdoren për të vlerësuar transferimet e ardhshme.
Kur paratë qarkullojnë mes të njëjtëve klube: Chelsea-Villa dhe precedentët e tjerë
Ka edhe raste edhe më të dukshme. Në vitin 2024, Chelsea bleu nga Aston Villa të riun Omari Kellyman për 19 milionë paund (rreth 22 milionë euro). Në të njëjtën periudhë, Villa bleu nga Chelsea Ian Maatsen për 37.5 milionë paund (rreth 44 milionë euro). Po atë verë, Aston Villa dhe Everton përfunduan veçmas operacionet për Tim Iroegbunam dhe Lewis Dobbin, të dy të vlerësuar rreth 9-10 milionë paund (rreth 10-12 milionë euro). Formalisht ishin transferime të ndara. Nga pikëpamja kontabël, megjithatë, të dyja shoqëritë mund të regjistronin menjëherë të ardhurat nga shitja e tyre dhe të shpërndanin në vite koston e blerjes.
Në merkaton e vitit 2026, fenomeni ka marrë forma më pak të drejtpërdrejta. Chelsea ka blerë Rogers nga Villa për 117 milionë paund, ndërsa lojtarë të Chelsea-t si Garnacho kanë ndjekur rrugën e kundërt dhe Nicolas Jackson është përfshirë në negociatat mes të njëjtëve dy klube. Kjo nuk do të thotë automatikisht se bëhet fjalë për shkëmbime të maskuara. Tregon megjithatë se si dy klube mund të bëhen njëkohësisht blerës dhe shitës të njëri-tjetrit, duke qarkulluar sasi të mëdha parash përmes operacioneve formalisht të ndara.
Pse nuk janë plusvalencat e Juventusit
Krahasimi me plusvalencat e kontestuara të Juventusit ndihmon për të kuptuar parimin kontabël, por dallimet janë thelbësore. Në modelin e plusvalencave të ndërsjella, problemi lidhej me operacione të lidhura drejtpërdrejt dhe me vlera të konsideruara artificialisht të larta, ku dy shoqëri mund të përfitonin njëkohësisht në aspektin kontabël.
Sot UEFA ka futur një rregull specifik pikërisht për të kufizuar këtë sjellje. Dy transferime në drejtime të kundërta mund të konsiderohen si një transaksion i vetëm shkëmbimi lojtarësh kur rezultojnë të lidhura, janë të kushtëzuara nga njëra-tjetra, kanë karakteristika të ngjashme pagese ose përfundojnë brenda 45 ditësh. Në këto raste përfitimi kontabël mund të rillogaritet.
Megjithatë, tregu anglez mund të krijojë një efekt të ngjashëm inflacionist pa pasur nevojë për një operacion të vetëm reciprok. Mjafton që një klub të shesë shumë shtrenjtë te një tjetër, që ato para të riinvestohen te një lojtar i tretë dhe që vlerësimet e larta të vazhdojnë të përhapen brenda Premier League. Dallimi është, pra, thelbësor: jo domosdoshmërisht plusvalenca artificiale individuale, por një treg i brendshëm i aftë të “fryjë” vazhdimisht vlerësimet e veta.
Kjo nuk do të thotë se klubet angleze janë jashtë çdo kontrolli. Më 30 qershor 2026, UEFA ndëshkoi Chelsea-n, Aston Villa-n dhe Newcastle-n për tejkalimin e parametrave të Squad Cost Rule lidhur me vitin 2025. Aston Villa mori një gjobë totale prej 22.5 milionë eurosh, ndërsa Chelsea dhe Newcastle u ndëshkuan me nga 3 milionë euro secili; Newcastle u përfshi gjithashtu në një shkelje të Football Earnings Rule.
Sanksionet tregojnë se ekziston një kufi dhe se UEFA mund të ndërhyjë kur parametrat tejkalohen. Megjithatë, çështja më e diskutueshme është ajo që mund të ndodhë përpara se të kalohet ky kufi, duke shfrytëzuar plusvalencat, amortizimet dhe vlerësimet e prodhuara nga vetë tregu për të rritur hapësirën e disponueshme pa shkelur hapur rregullat.
Pse ky sistem është pothuajse tërësisht i ligjshëm
Një futbollist nuk ka një çmim zyrtar. Nuk ekziston një listë çmimesh që përcakton me siguri se sa duhet të kushtojë Morgan Rogers apo Elliot Anderson. Rregullat parashikojnë kontrolle mbi vlerën e drejtë të tregut, pra mbi vlerën që dy palë të pavarura dhe të informuara do t’i atribuonin normalisht një operacioni. Premier League dhe UEFA mund të ndërhyjnë kur një transferim nuk duket se është kryer me kushte tregu.
Por sistemi anglez prodhon një paradoks të dukshëm. Nëse dy shoqëri vërtet të pavarura kanë paguar 116 dhe 117 milionë paund për Anderson dhe Rogers, të njëjtat operacione bëhen precedentë të dobishëm për të përcaktuar vlerën e tregut të futbollistit të radhës. Sa më shumë Premier League blen shtrenjtë nga vetë Premier League, aq më e vështirë bëhet të provohet se çmimi i radhës është fryrë artificialisht. Për sa kohë ekzistojnë një kërkesë reale, para të transferuara realisht dhe klube të pavarura nga njëri-tjetri, të flasësh për plusvalenca fiktive bëhet shumë më e vështirë.
Avantazhi i Premier League ndaj pjesës tjetër të Europës
Dhe pikërisht për këtë arsye fenomeni nuk lidhet më vetëm me bilancin e një shoqërie të vetme dhe shndërrohet në një avantazh të mundshëm konkurrues të të gjithë kampionatit anglez ndaj kampionateve të tjera elitare europiane. Premier League nis tashmë me të ardhura televizive jashtëzakonisht më të larta krahasuar me të gjitha kampionatet e tjera të Kontinentit të Vjetër. Një pjesë gjithnjë e më e madhe e këtyre parave përdoret për të blerë lojtarë nga klube të tjera angleze. Blerësi shpenzon, shitësi arkëton dhe mund të gjenerojë një plusvalencë. Ky fitim mund të përmirësojë pozicionin e tij ndaj Squad Cost Ratio dhe të krijojë hapësirë të mëtejshme për investime të reja. Një pjesë e këtyre parave mund të rikthehet sërish në tregun e Premier League, duke prodhuar shitje dhe plusvalenca të tjera.
Avantazhi, megjithatë, nuk shteron brenda kufijve anglezë. Më shumë hapësirë rregullatore do të thotë gjithashtu më shumë forcë kur klubet e Premier League shkojnë për të blerë jashtë vendit. Një shoqëri që sapo ka gjeneruar një plusvalencë të madhe të brendshme mund të paraqitet në Serie A, La Liga, Bundesliga ose Ligue 1 me më shumë hapësirë për të përballuar amortizime të reja dhe mbi të gjitha paga që shumë rivalë europianë nuk mund t’i përballojnë.
Kështu paratë e prodhuara dhe të rishpërndara nga tregu i brendshëm mund të shndërrohen në fuqi blerëse edhe në tregjet e huaja: klubet angleze mund të paguajnë shuma më të larta për kartonët, të ofrojnë paga më të larta dhe të pranojnë vlerësime që për shoqëritë e kampionateve të tjera do të ishin shumë më të vështira për t’u përballuar pa cenuar parametrat e tyre financiarë.
Mekanizmi përfundon duke u ushqyer në dy nivele. Fillimisht të ardhurat e mëdha të Premier League nga të drejtat televizive mbështesin blerjet mes klubeve angleze; më pas plusvalencat e gjeneruara nga këto operacione mund të krijojnë hapësirë të re për t’u përdorur edhe jashtë Anglisë, duke rritur më tej distancën ekonomike nga pjesa tjetër e Europës. Kjo nuk do të thotë se të njëjtat 100 milionë bëhen në mënyrë magjike 200 milionë euro para reale. Do të thotë, megjithatë, se duke kaluar nga një bilanc te tjetri, ato mund të prodhojnë përfitime financiare dhe rregullatore për disa klube të të njëjtit kampionat dhe, më pas, të shndërrohen në kapacitet më të madh shpenzimi edhe në tregun ndërkombëtar.
Dhe ky është paradoksi përfundimtar: Fair Play financiar u krijua për të penguar që të kesh më shumë para të nënkuptojë mundësi për të shpenzuar pa kufij. Premier League ka ndërtuar një treg aq të pasur saqë shitja e lojtarëve njëri-tjetrit me shifra marramendëse mund të kontribuojë në shndërrimin e po atyre parave në hapësirë të re për të shpenzuar të tjera, edhe jashtë Anglisë.