Çmenduria e kapitenit të Ajax ndaj Chelsea: faull pa kuptim, përjashtohet Taylor

Mbrëmja e Ajax u bë jashtëzakonisht e ndërlikuar: kundër Chelsea u detyrua të luajë pothuajse gjithë ndeshjen me një lojtar më pak. Peshon si një gur i rëndë përjashtimi i Kenneth Taylor, i cili në minutën e 17’ shembi me një ndërhyrje pa kuptim argjentinasin Facundo Buonanotte, duke marrë një karton të kuq të drejtpërdrejtë të pabesueshëm. Një sjellje e pashpjegueshme për kapitenin e skuadrës, që do të duhej të kishte arsyetuar më shumë para se të dorëzohej ndaj një ndërhyrjeje të rrezikshme që solli pasojat më të këqija.
Ajax në inferioritet numerik pas 17 minutash
Përjashtimi i kapitenit të holandezëve i hapi rrugën Chelsea, që përfitoi nga lojtari më shumë për të ndërtuar një lloj tjetër ndeshjeje, padyshim më të lehtë se ajo që Maresca kishte parashikuar në prag. Një pakujdesi e Taylor i kushtoi shumë Ajax, që nuk mund të përballonte gjithë ndeshjen me 10 lojtarë: e vështirë të ndalen “Blues”, edhe kur nuk kanë të gjithë titullarët në fushë dhe janë të gatshëm të eksperimentojnë me të rinjtë.
Gjest që ka pak shpjegime
Veprimi i Taylor ka vërtet pak shpjegime, sepse rrezikoi shumë me një hyrje që në fund i solli një karton të kuq shumë të rëndë. Kapiteni i “shigjetarëve” u përpoq t’ia rrëmbente topin Buonanotte në gjysmëfushë, por ndërhyrja i doli e çrregullt dhe e rrezikshme: me këmbën e ngritur goditi kyçin e argjentinasit, duke rrezikuar madje t’i shkaktonte një dëmtim të rëndë, duke harruar plotësisht topin që mori një drejtim tjetër.
Red card for Kenneth Taylor, Ajax are now down to 10 men v Chelsea! pic.twitter.com/Gvn9R09wYe
— front page football (@fpfootballx) October 22, 2025
Fatmirësisht askush nuk u dëmtua, por arbitri u thirr nga VAR-i për të rishikuar aksionin dhe nuk mundi të bënte gjë tjetër veçse të nxirrte nga xhepi kartonin e kuq të drejtpërdrejtë. Pas vetëm 17 minutash, Ajax mbeti në inferioritet numerik — një situatë e pakëndshme, e krijuar pikërisht nga kapiteni i saj, i cili do të duhej të kishte qenë ai që do ta udhëhiqte skuadrën në këtë ndeshje të vështirë.