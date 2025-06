City në plazh para sfidës me Juventus: Guardiola bën pasime me lojtarët e tij

Pep Guardiola bën pasime në plazh me lojtarët e tij pak orë përpara ndeshjes kundër Juventus: topi nuk duhet të bjerë dhe trajneri i Manchester City tregon prekjet dhe cilësinë e tij. “Citizens” do të luajnë për vendin e parë në grupin G kundër skuadrës bardhezi, por në orët që i paraprinë ndeshjes në Camping World Stadium të Orlandos, trajneri katalanas vendosi t’i çojë djemtë e tij në plazh për një seancë ndryshe stërvitore.

Guardiola, pasime në plazh me lojtarët: topi nuk duhet të bjerë

Në moshën 54-vjeçare Pep Guardiola vazhdon të tregojë gjithë cilësinë e tij në kontrollin e topit, pikërisht si kur drejtonte mesfushën e Barcelonës. Trajneri i Manchester City, në një video të publikuar nga klubi anglez, është filmuar teksa pasonte me lojtarët e tij dhe tregoi, edhe një herë, klasin e tij në kontrollin e topit.

Në seancën stërvitore që trajneri katalanas zhvilloi në plazh, pas ushtrimeve të rikuperimit, e gjithë skuadra dhe vetë Pep u argëtuan duke prekur topin për të ulur pak tensionin në prag të ndeshjes me Juventus.

Two touch on the beach with the boss pic.twitter.com/GRL6IqMUUu

— Manchester City (@ManCity) June 24, 2025