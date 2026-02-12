City i çmendur për Wesley: Roma mendohet tashmë për zëvendësuesin e brazilianit

Sirena angleze për anësorin brazilian Wesley Vinicius França Lima po bien gjithnjë e më fort dhe për Romën do të jetë shumë e vështirë të qëndrojë e patundur. Manchester City është gati të shpenzojë një shumë marramendëse: 50 milionë euro për të siguruar shërbimet e anësorit brazilian, një ofertë që mund ta lëkundë klubin verdhekuq, i cili megjithatë për momentin ka ngritur një mur të vërtetë. Por kryeqytetasit nuk kanë asnjë qëllim të kapen të papërgatitur në rast të një ndarjeje të dhimbshme (dhe fitimprurëse): sipas Gazzetta dello Sport, Massara ka vënë tashmë në shënjestër dy njohje të vjetra të trajnerit aktual Gian Piero Gasperini.
Interesi i City për Wesley është real
Anësori brazilian, i lindur në vitin 2003, mbërriti te Roma verën e kaluar direkt nga Flamengo, me një operacion merkatoje që solli në arkat e klubit carioca 25 milionë euro plus 5 milionë euro bonus. Nën kontratë me Romën deri në vitin 2030, Wesley ka treguar tashmë gjithë vlerën e tij duke grumbulluar 29 paraqitje, 3 gola, 1 asist dhe 4 kartonë të verdhë në Serie A. Një bilanc i rëndësishëm për një lojtar në eksperiencën e tij të parë në Europë, por që në këta muaj në Kryeqytet ka shfaqur cilësi të mëdha fizike, atletike dhe teknike. Cilësi që nuk kanë kaluar aspak pa u vënë re përtej Kanalit, me City që, siç u tha, ka vënë sytë mbi të dhe është gati për ofertën në verë.
Roma lëviz për zëvendësuesin
Ndërsa Manchester City përgatitet të shpenzojë një lumë milionash për Wesley, Roma nuk qëndron duarkryq. Në listën e drejtuesve verdhekuq janë dy profile tashmë të stërvitura nga duart e ditura të Gian Piero Gasperini: Marco Palestra dhe Lorenzo Bernasconi.
I pari, i lindur në vitin 2005, është aktualisht në huazim te Cagliari nga Atalanta dhe këtë vit në Sardenjë ka shpërthyer fjalë për fjalë, duke grumbulluar shifra shumë të respektueshme: 23 paraqitje, 1 gol dhe 4 asiste, por mbi të gjitha shumë vrapim, aftësi teknike për t’u pasur zili dhe përshtypjen se shikon në fushë një djalë shumë më me eksperiencë nga sa thotë karta e identitetit.
Bernasconi, një tjetër xhevahir i Atalantës, është gjithashtu i përfshirë në listën e dëshirave të klubit kryeqytetas. Lojtari i lindur në vitin 2003, që ka tashmë 22 paraqitje në sezon me Dea-n, përfaqëson një alternativë të vlefshme për të përforcuar krahun e djathtë të Romës, me klubin verdhekuq që tashmë në janar do të kishte paraqitur një ofertë në Bergamo (e kthyer pas te dërguesi).
Skenari
Së pari do të duhet të kuptohet nëse transferimi i Wesley te Manchester City do të konkretizohet dhe, mbi të gjitha, nëse Roma do të ketë forcën ekonomike për të zmbrapsur sulmet e klubit të Guardiolës për brazilianin. Për zëvendësuesin më pas, në veçanti për Palestra, rruga është e përpjetë: nuk është aspak sekret që mbi lojtarin e lindur në vitin 2005, në prag të Kombëtares, kanë vënë tashmë sytë klube të tjera italiane si Interi, Juventusi dhe Milani.