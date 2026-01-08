City, Haaland zbulon pa dashje mesazhin e fshehur në dhomat e zhveshjes nga një tifoz

Çdo skuadër ka sekretet e veta të ruajtura me xhelozi brenda dhomave të zhveshjes, por ndonjëherë ndodh që ato të shfaqen pa dashje para publikut përmes detajeve të vogla që ngjallin kureshtje të madhe. Ky është rasti i fotografisë së postuar nga Erling Haaland, i cili u fotografua pranë yllit të UFC-së, Khabib Nurmagomedov, që vizitoi qendrën stërvitore të Manchester City këtë javë. Sulmuesi është një tifoz i madh i ish-kampionit të peshave të lehta dhe nuk i kushtoi shumë vëmendje sfondit ku po pozonte.
Tifozët më të vëmendshëm vunë re se pas tyre ndodhet një ekran ku shfaqet një mesazh motivues që duket se u drejtohet pikërisht lojtarëve. Bëhet fjalë për letrën që një tifoz kishte publikuar në X kur skuadra e Guardiolës kishte humbur pikë të rëndësishme në kampionat në garën për titullin: një lloj fjalimi plot emocion, që shfaqet çdo ditë për ata që stërviten aty, për t’i dhënë një shtysë shtesë edhe kur situata nuk është nga më të mirat.
This message hidden in the background of Erling Haaland's photo with Khabib 👀📸 pic.twitter.com/DA92wUeuGm
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 6, 2026
Çfarë shkruhet pas Haaland dhe Khabib
Më shumë se bashkimi i dy personazheve, që padyshim shpërtheu rrjetet sociale me fotografinë e tyre, u krijua një kureshtje e madhe për ekranin pas shpine, ku lexohen qartë disa fraza. Është një mesazh motivues i fshehur brenda qendrës stërvitore të Manchester City-t, i drejtuar lojtarëve që punojnë aty çdo ditë. Nuk duhej të ishte protagonisti i fotos, por u bë i tillë, pavarësisht pranisë së dy “peshave të rënda” të futbollit dhe MMA-së, dhe fjalët e tij tingëllojnë si një mantra: “Nuk dorëzohemi. Përshtatemi. Reagojmë. I shndërrojmë dështimet në zgjidhje. I ndryshojmë situatat, sepse kjo është ajo që bëjmë. Nuk jemi të dobët. Jemi Manchester City Football Club.”
Është praktikë e zakonshme të ekspozohen në dhomat e zhveshjes fraza ose mesazhe që transmetojnë motivimin e duhur dhe Guardiola e ka bërë këtë disa herë në të kaluarën për të ringritur lojtarët e tij në periudhat më të vështira. Më të vëmendshmit kanë zbuluar edhe autorin e atyre fjalëve: bëhet fjalë për një tifoz shumë të njohur në X, i cili zakonisht shkruan letra plot pasion drejtuar City-t dhe ndoshta nuk e kishte imagjinuar kurrë që një nga shkrimet e tij të përfundonte çdo ditë para syve të idhujve të tij.