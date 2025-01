City e PSG arrijnë playoff, turpërohet Juventus: të kualifikuarit e sfidat e playoff

Java e tetë e Champions League nxjerr të gjitha skuadrat në fushë dhe pritshmëritë nuk zhgënjejnë. Manchester City dridhet, por bashkë me PSG siguron kualifikimin për play-off. Guardiola do të përballet me siguri me njërën mes Real Madrid ose Bayern Munich, që fituan ndaj Brest dhe Slovan Bratislava. Dështon Juventus e Milan, ndërsa Lille dhe Aston Villa i bashkohen skuadrave të kualifikuara në fazën e 1/8-ve, ku tashmë ndodhen Liverpool (humbje me PSV), Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid dhe Bayer Leverkusen. Bologna, tashmë e eliminuar, barazon 1-1 ndaj Sporting.

INTER 3-0 MONACO

Mision i kryer për Inter në Champions League. Në ndeshjen e fundit të fazës së kampionatit, skuadra e teknikut Inzaghi mposhti 3-0 Monaco dhe siguroi kalimin direkt në 1/8 e finaleve si kokë grupi, duke mbyllur në vendin e katërt me 19 pikë. Në “Meazza”, zikaltrit dominojnë takimin falë një paraqitjeje të shkëlqyer të Lautaro Martinez. Sulmuesi argjentinas shënon që në minutën e 4-t nga pika e penalltisë, dyfishon rezultatin në minutën e 16-të pas ndëshkimit me të kuq të Mawissa (11’) dhe vulos fitoren me tripletën e tij në minutën e 67-të.

JUVENTUS 0-2 BENFICA

Juventus zhgënjen plotësisht në ndeshjen e fundit të fazës së kampionatit të Champions League, duke u mundur 0-2 në shtëpi nga Benfica dhe duke e mbyllur në një zhgënjyes vend të 20-të. Një mbrëmje për t’u harruar për bardhezinjtë, që krijuan shumë pak dhe u ndëshkuan nga Pavlidis në pjesën e parë dhe Kokcu në pjesën e dytë. Në play-off, që zhvillohen mes 12 dhe 19 shkurtit, Juventus do të përballet me një mes Milan ose PSV Eindhoven. Shorti do të hidhet të premten.

DINAMO ZAGREB 2-1 MILAN

Milan humb 2-1 në transfertën ndaj Dinamo Zagrebit në javën e fundit të fazës së kampionatit të Champions League, duke humbur mundësinë për t’u renditur mes tetë skuadrave më të mira dhe për të siguruar kualifikimin direkt në 1/8. Në “Maksimir”, ekipi i Conceiçao pësoi gol që në minutën e 19-të nga Baturina pas një gabimi të rëndë të Gabbia në ndërtimin e lojës. Nga minuta e 39-të, kuqezinjtë mbetën me një lojtar më pak pas ndëshkimit me të kuq të Musah, por arritën të barazonin në fillim të pjesës së dytë me Pulisic. Megjithatë, baraspesha zgjati vetëm shtatë minuta, pasi ish-lojtari i Juventus, Pjaca, shënoi golin e fitores për kroatët. Dinamo Zagreb eliminohet për shkak të golavarazhit, pavarësisht suksesit.

BARCELONA 2-2 ATALANTA

Atalanta humbet mundësinë për një fitore historike ndaj Barcelonës në ndeshjen e fundit të fazës së kampionatit të Champions League, duke u ndalur në një barazim 2-2 që e rendit në vendin e 9-të. Si rrjedhojë, skuadra e Gasperinit do të duhet të kalojë përmes play-off-eve si kokë grupi. Ederson (67’) barazoi rezultatin pas golit të Yamal (47’), ndërsa Pasalic (79’) u përgjigj golit të avantazhit të Araujo (72’).

MANCHESTER CITY 3-1 BRUGES

Manchester City shpëton në minutat e fundit: përmbysje 3-1 ndaj Bruges dhe Guardiola kualifikohet si i 22-ti. Citizens nuk mund të aktivizonin blerjet e reja dhe kishin një synim të qartë: duhej të fitonin për të kaluar më tej. Zjarri para ndeshjes nuk shkaktoi vonesa dhe presioni i skuadrës së Guardiolës ishte i vazhdueshëm, por Bruges u mbrojt me rregull. Belgët nuk rrezikuan pothuajse fare dhe, në mënyrë befasuese, kaluan në avantazh në minutën e 45-të: Jutglà rrëmben topin, kalon dy lojtarë dhe asiston Onyedika në zonë. Mesfushori mposht Ederson dhe mbyll pjesën e parë me shifrat 1-0. Në atë moment, City ishte në vendin e 26-të dhe i eliminuar.

Në pjesën e dytë, Guardiola hedh në lojë Savinhon dhe ekipi sulmon furishëm, duke iu afruar golit me Stones dhe Foden. Barazimi i merituar vjen në minutën e 53-të me një aksion personal dhe goditje nga Kovacic, por më pas Bruges rrezikon dy herë të rikthejë avantazhin. Ky alarm i zgjon Citizens, të cilët shënojnë dy herë radhazi: Ordonez realizon një autogol në minutën e 61-të dhe Savinho shënon golin e tij të parë në Champions në minutën e 77-të, duke siguruar play-off-et për Guardiolën. Tani e pret një përballje e vështirë ndaj Bayern ose Real Madrid. Bruges kualifikohet si skuadra e fundit, në vendin e 24-të.

STUTTGART 1-4 PSG

PSG fluturon drejt play-off-eve, duke u ngjitur deri në vendin e 15-të pas një fitoreje 4-1 ndaj Stuttgart dhe duke grumbulluar 13 pikë. Luis Enrique dhe skuadra e tij duhej të fitonin për të siguruar kualifikimin dhe ndaj një Stuttgarti që luftonte për të kaluar më tej, pjesa e parë ishte shumë e qetë për francezët. Vetëm pas gjashtë minutash, Barcola kalon në avantazh PSG-në. Donnarumma shpëton një rast për vendasit dhe në minutën e 18-të, pas një shpërthimi të shpejtësisë, pason për Dembélé, i cili shtyn topin në rrjetë për 2-0. Ish-lojtari i Barcelonës shënon edhe dopietën personale në minutën e 34-të, duke çuar PSG-në në pushim me epërsinë 3-0.

Dembélé nuk ndalet as në pjesën e dytë dhe kompleton tripletën e tij në minutën e 54-të pas një kombinimi të bukur me Hakimin. Stuttgart shkurton diferencën në minutën e 77-të falë një autogoli nga Pacho, por ndeshja kishte përfunduar. PSG kualifikohet, ndërsa Stuttgart eliminohet me 10 pikë dhe renditet në vendin e 26-të.

GIRONA 1-2 ARSENAL

Arsenali rrezikon në disa raste, por ruan vendin e tretë me një fitore 2-1 ndaj Gironas. Në “Montilivi”, Arsenal e nis mirë ndaj një Girone tashmë të eliminuar, por Gunners e shohin një gol të Calafiorit të anulohet dhe më pas pësojnë një shok. Një gabim në ndërtimin e lojës u jep spanjollëve avantazhin: Danjuma përfiton dhe mposht portierin Neto në minutën e 28-të për 1-0.

Nga ai moment nis reagimi i londinezëve, të cilët barazojnë me një penallti të Jorginhos (38’) dhe përmbysin gjithçka me një talent të vitit 2007: Ethan Nwaneri shënon golin e tij të parë në Champions, duke i rikthyer Gunners në top-3. Në pjesën e dytë, Girona kërkon barazimin dhe në minutën e 76-të, 38-vjeçari Stuani shënon, por goli anulohet për pozicion jashtë loje. Pau Lopez më pas ndal një penallti të Sterling, por Arsenali ruan vendin e tretë përpara Interit, të dy me 19 pikë, por me golavarazh më të mirë për londinezët (+13 ndaj +10). Girona, tashmë jashtë, e mbyll me tre pikë.

BREST 0-3 REAL MADRID

Real Madrid shënon tre gola, por nuk shkon më lart se vendi i 11-të: për Ancelottin ka play-off dhe rrezik përballjeje me Manchester City. Në Guingamp, pjesa e parë ishte e qetë për madrilenët, të cilët dominuan posedimin dhe aspektin psikologjik ndaj një Bresti tashmë të lumtur me kualifikimin, pavarësisht pozitës përfundimtare.

Dëshira më e madhe për fitore e Real Madrid u pa në minutën e 27-të, kur Rodrygo kalon gjysmën e mbrojtjes kundërshtare dhe realizon në diagonale për 1-0. Në pjesën e dytë, Brest shënon golin e barazimit me Ajorque, por ai anulohet. Pas këtij rreziku, Real Madrid siguron fitoren: Bellingham dyfishon epërsinë në minutën e 56-të dhe Rodrygo vulos rezultatin 3-0. Me këtë humbje, Brest zbret në vendin e 18-të.

BAYERN MUNICH 3-1 SLOVAN BRATISLAVA

Bayern Munich ndan të njëjtin fat me Real Madridin: fitore me tre gola, por asnjë biletë për në 1/8. Thomas Müller e zhbllokon ndeshjen pas vetëm tetë minutash dhe gjithçka duket e thjeshtë për Kompany dhe skuadrën e tij, edhe pse kualifikimi direkt ishte pothuajse i pamundur.

Bavarezët shpërdorojnë shumë raste, ndeshen me pritjet e portierit Takacs dhe dominojnë pjesën e parë. Në fraksionin e dytë, Bayern vazhdon të sulmojë dhe, me hyrjen e Musialas, e mbyll ndeshjen. Kane shënon në minutën e 63-të, ndërsa Musiala realizon në minutën e 83-të për 3-0. Në fund, Slovan shkurton diferencën, por ndeshja përfundon 3-1. Bayern përfundon në vendin e 12-të me 15 pikë, ndërsa Slovan Bratislava është i fundit me 0 pikë, së bashku me Young Boys.

League Stage Champions League

Aston Villa 4-2 Celtic

Barcelona 2-2 Atalanta

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prague

Bayern Munich 3-1 Slovan Bratislava

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk

Brest 0-3 Real Madrid

Dinamo Zagreb 2-1 AC Milan

Girona 1-2 Arsenal

Inter 3-0 AS Monaco

Juventus 0-2 Benfica

Lille 6-1 Feyenoord

Manchester City 3-1 Club Brugge

PSV Eindhoven 3-2 Liverpool

RB Salzburg 1-4 Atletico Madrid

Sporting CP 1-1 Bologna

Sturm Graz 1-0 RB Leipzig

VfB Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain

Young Boys 0-1 FK Crvena Zvezda

SHORTI MUND TË JETË BEFASUES

Java e fundit e fazës së kampionatit të Champions League rezultoi e hidhur për skuadrat italiane, ku vetëm Interi arriti të sigurojë një vend direkt në 1/8. Fitorja bindëse ndaj Monacos e vendos ekipin e Simone Inzaghit në një situatë interesante, pasi mund të përballet me një mes Juventus ose Milan në raundin tjetër, duke sjellë një derbi të papritur evropian.

Përveç Bologna, tashmë të eliminuar, të gjitha skuadrat e tjera italiane do të duhet të kalojnë përmes play-off. Atalanta ka një rrugë disi më të lehtë, pasi me barazimin ndaj Barcelonës, do të ndeshet me një mes Sporting CP ose Club Brugge dhe nëse kualifikohet, mund të gjejë Lille ose Aston Villa në 1/8. Në anën tjetër, rruga për Milan dhe Juventus është më e ndërlikuar. Me humbjet e tyre përballë Dinamo Zagreb dhe Benfica, të dyja skuadrat mund të përballen mes tyre që në play-off. Për Milanin një kundërshtar tjetër mund të jetë Feyenoord, ndërsa Juventus mund të ndeshet me PSV Eindhoven.

TË KUALIFIKUARIT E ÇIFTET E MUNDSHME NË PLAYOFF

Liverpool –Paris Saint Germain/Benfica /Monaco/Brest

Barcellona –Paris Saint Germain/Benfica/Monaco/Brest

Arsenal – Atalanta/PSV/Feyenoord/Juventus

Inter – Atalanta/PSV/Feyenoord/Juventus

Atletico Madrid –Real Madrid/Milan/Celtic/Manchester City

Bayer Leverkusen – Real Madrid/Milan/Celtic/Manchester City

Lille – Atalanta/Borussia Dortmund/ Sporting Lisbona/Club Brugge

Aston Villa –Atalanta/Borussia Dortmund/ Sporting Lisbona/Club Brugge

PËRBALLJET E MUNDSHME NË PLAY-OFF

Atalanta – Sporting Lisbona/Club Brugge

Borussia Dortmund – Sporting Lisbona/Club Brugge

Real Madrid – Celtic/Manchester City

Bayern Munich – Celtic/Manchester City

Milan – Feyenoord/Juventus

PSV – Feyenoord/Juventus

Paris Saint Germain – Monaco/Brest

Benfica – Monaco/Brest

Monaco – Paris Saint Germain/Benfica

Brest – Paris Saint Germain/Benfica

Feyenoord – Milan/PSV

Juventus – Milan/PSV

Celtic – Real Madrid/Bayern Munich

Manchester City– Real Madrid/Bayern Monaco

Sporting Lisbona – Atalanta/Borussia Dortmund

Club Brugge – Atalanta/Borussia Dortmund