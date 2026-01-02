City, Donnarumma i tërbuar pas ndeshjes në Sunderland: përballje e ashpër me O’Nien

Gara për titullin në Premier League është tepër e fortë. Arsenal dhe Manchester City po luftojnë për kampionatin. Fitorja 4-1 e Gunners ndaj Aston Villa ishte e rëndë, City duhej të përgjigjej, por nuk ia doli: 0-0 në fushën e vështirë të Sunderland, surpriza e këtij sezoni. Dhe tani Guardiola, pas një serie të gjatë fitoresh radhazi, kthehet në -4 pikë. Në fund të ndeshjes u pa një Donnarumma i tërbuar, në përplasje gati fizike me një lojtar të skuadrës kundërshtare. Shokët e skuadrës së Manchester City dhe disa lojtarë të Sunderland u detyruan ta qetësonin.
Sunderland–Manchester City 0-0
Nuk ishte fillimi i vitit i dëshiruar për Citizens, që barazuan në Stadium of Light dhe përjetuan nga të gjitha. Aké rrezikoi një dëmtim serioz në pjesën e parë. Gonzalez dhe Savinho dolën gjithashtu të dëmtuar. Haaland ishte i pafat. Fundi i ndeshjes ishte një sulm i furishëm, emocionues, por pa golin e shumëpritur. 0-0 dhe vetëm një pikë, me Arsenal që merr frymë më lirshëm.
Donnarumma i furishëm në fund të ndeshjes
Kur takimi përfundon, kamerat fokusohen menjëherë te Guardiola, i cili pasi përshëndet trajnerin e Black Cats, Le Bris, shkon drejt qendrës së fushës për të folur me arbitrin, paksa tepër tolerant në fund, edhe për standardet e futbollit anglez. Por kamerat kalojnë shpejt te Gianluigi Donnarumma, që është dukshëm i nervozuar, një gjë e rrallë për të. Portieri ngre zërin dhe shfrytëzon prezencën e tij fizike ndaj një lojtari të Sunderland, Luke O’Nien.
Çfarë ndodhi mes Donnarumma e O’Nien
Një emër pak i njohur për këto nivele. 31 vjeç, gjithë karrierën në kategoritë e ulëta, prej tetë vitesh te Sunderland, me të cilin ka fituar League One dhe Championship, ka luajtur vetëm 3 ndeshje këtë sezon në Premier League dhe mes tyre ka marrë edhe një karton të kuq. Çfarë ka ndodhur mes tyre nuk dihet saktësisht, ose më mirë, është e vështirë të kuptohet shkaku.
Por shtypi anglez flet për disa “hile të vogla” nga ana e O’Nien, i cili duket se nuk është trembur të sfidojë kapitenin e Kombëtares në disa momente. Fjalë të forta, sigurisht jo miqësore. Pas pak gjithçka përfundon, por mbetet një imazh që bie në sy duke pasur parasysh karakterin gjithmonë sportiv të Donnarumma. Ai mund të ngushëllohet, për atë mbrëmje, me një seri pritjesh të rëndësishme që i dhanë Manchester City një pikë shumë të vlefshme dhe atij clean sheet-in e tetë të sezonit, në 16 ndeshje. Një të dhënë domethënëse: në gjysmën e ndeshjeve nuk ka pësuar gol.