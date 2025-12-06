City dërrmon Xhakën me shokë fiton dhe frikëson Arsenal: Broja pa gjurmë te Burnley

Në javën e 15-të të Premier League ngushtohet renditja në krye: Aston Villa shkon në -3 nga Arsenal, në mes Manchester City që mposht 3-0 Sunderland. Nuk përfiton ndërkohë Chelsea, vetëm 0-0 në fushën e Bournemouth. Tottenham mund 2-0 Brentford, Broja e nis titullar e zëvendësohet pa gjurmë në humbjen 2-1 në Newcastle të Burnley. Triumfon 3-0 Everton ndaj Nottingham Forest.
MANCHESTER CITY–SUNDERLAND 3-0
Gjithçka e lehtë për Manchester City, që mposht 3-0 Brentford dhe shkon në -2 nga kryesuesi Arsenal. Citizens dominojnë që në start, por për të zhbllokuar ndeshjen duhet të presin minutën e 31’: prekje e Cherki për goditjen e fortë të Ruben Dias, që vlen 1-0. Katër minuta më vonë vjen menjëherë dyfishimi: goditje këndi perfekte e Foden për goditjen me kokë fituese të Gvardiol. Black Cats shkojnë në pushim me dy gola disavantazh, por në pjesën e dytë gjërat përkeqësohen. Pas dy shtyllave të goditura (një për secilën skuadër, nga Doku dhe Xhaka në minutat 52 dhe 55), skuadra e Guardiola-s mbyll përfundimisht ndeshjen: asist i dytë i ditës për Cherki, këtë herë për 3-0 përfundimtar të Foden në minutën 65. Në fund, me kohën pothuajse të mbaruar, miqtë mbeten edhe me dhjetë për shkak të përjashtimit të O’Nien. Me këtë fitore Manchester City shkon në 31 pikë, në -2 nga Arsenal, ndërsa Sunderland mbetet në kuotën 23.
BOURNEMOUTH–CHELSEA 0-0
Chelsea nuk arrin t’i bashkohet trenit të tre të parëve, vetëm 0-0 në fushën e Bournemouth. Menjëherë në fillim Cherries zhbllokojnë ndeshjen me Semenyo, por goli anulohet pas kontrollit të VAR. Me kalimin e minutave, njerëzit e Maresca-s marrin gjithmonë e më shumë kurajë, por pjesa e parë mbyllet pa gola. Në fillim të pjesës së dytë vjen rast i artë për Blues: në minutën 51 Garnacho godet shtyllën me kokë. Miqtë përpiqen me çdo mënyrë të marrin tre pikët, por kuqezinjtë mbrohen dhe marrin barazimin. Chelsea shkon në 25 pikë, në -5 nga Aston Villa e treta: Bournemouth arrin në 20 pikë.
TOTTENHAM–BRENTFORD 2-0
Tottenham kthehet te fitorja në Premier League pas më shumë se një muaji, Brentford mundet 2-0. Njerëzit e Frank e mbyllin çështjen që në pjesën e parë, duke e bërë të qartë situatën me avantazhin e Richarlison në minutën 25, pas asistit të Xavi Simons. Treqindarku holandez ish-Lipsia bëhet protagonist sërish në minutën 43, këtë herë me golin që vlen 2-0 pak para pushimit. Edhe në pjesën e dytë Spurs vazhdojnë të dominojnë, duke rrezikuar pak dhe duke afruar disa herë golin e tretë (që nuk vjen). Me këto tre pikë Tottenham shkon në 22 në renditje, duke lënë pas Brentford-in që mbetet në 19.
EVERTON–NOTTINGHAM FOREST 3-0
Vazhdon të befasojë Everton, i pesti me -1 nga vendi i katërt (në pritje të Crystal Palace) falë 3-0 ndaj Nottingham Forest në shtëpi. Gjërat shkojnë menjëherë mirë për Toffees: pas më pak se dy minutash Dewsbury-Hall shkakton autogolin e ish-lojtarit të Fiorentina-s, Milenkovic, që vlen 1-0. Miqtë japin shenja të një reagimi të vogël, por në shtesën e pjesës së parë bien sërish: asist i Ndiaye për 2-0 të Thierno Barry. Njerëzit e ish-trajnerit të madh Dyche përpiqen të afrojnë diferencën pas pushimit, por minutat kalojnë dhe në të 80-tën vendasit mbyllin ndeshjen: O’Brien shtron për 3-0 të Dewsbury-Hall, i cili pas kontributit të tij në fillim të ndeshjes gjen edhe lavdinë personale për të arkivuar sfidën. Everton me këtë 3-0 shkon në 24 pikë, në -1 nga Chelsea i katërt: Nottingham Forest mbetet në 15.
NEWCASTLE–BURNLEY 2-1
Fitorja e gjashtë sezonale për Newcastle, që mposht 2-1 Burnley në St. James’ Park. Eddie Howe mban Tonalin edhe një herë në stol, por gjen gjithsesi përgjigje të mira nga mesfushorët: në minutën 31 është pikërisht Bruno Guimaraes që zhbllokon rezultatin, me një gol olimpik direkt nga goditja e këndit që mashtron Dubravka. Në minutën 43 bie shi mbi miqtë: faull si lojtar i fundit i Pires dhe përjashtim i drejtpërdrejtë. Në shtesën e pjesës së parë Magpies drejtojnë përfundimisht ndeshjen: penallti e fituar dhe e kthyer në gol nga Gordon, për 2-0 në minutën 53 (45+8). Bardhezinjtë në pjesën e dytë administrojnë pa probleme, duke afruar disa herë 3-0 (dy shtylla të tjera nga Gordon) pa rrezikuar asgjë. Për njerëzit e Parker ka vetëm një ngushëllim në minutën 94, me penalltinë e kthyer në gol nga Flemming që e bën disavantazhin më të lehtë. Newcastle vazhdon ngjitjen pas nisjes së ngadaltë, duke shkuar në 22 pikë: Burnley mbetet në zonën e rënies, në 10 pikë.
Premier League England
Aston Villa 2-1 Arsenal
AFC Bournemouth 0-0 Chelsea
Everton 3-0 Nottingham Forest
Manchester City 3-0 Sunderland
Newcastle United 2-1 Burnley
Tottenham Hotspur 2-0 Brentford