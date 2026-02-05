City dërrmon Newcastle: dygolësh i Marmoush, Guardiola lë takim me Arsenal në finale

Manchester City do të përballet me Arsenal në finalen e Kupës EFL muajin e ardhshëm, pasi fitoi bindshëm 3-1 ndaj Newcastle United në ndeshjen e kthimit të gjysmëfinales, duke triumfuar 5-1 në total. Omar Marmoush shënoi një dopietë jo të zakonshme brenda 29 minutave të para në “Etihad Stadium”, përpara se Tijjani Reijnders të shtonte golin e tretë që e nxori City jashtë rrezikut, ndërsa goli i bukur individual i Anthony Elanga në pjesën e dytë shërbeu vetëm për statistikë.
Pas fitores 2-0 në ndeshjen e parë në “St James’ Park” dhe me një sy te përballja e së dielës në Premier League kundër Liverpool, Pep Guardiola bëri disa ndryshime në formacion për ndeshjen e së mërkurës, me Erling Haaland mes gjashtë lojtarëve që mbetën jashtë njëmbëdhjetëshit titullar. Megjithatë, City nuk shfaqi shenja ndryshku dhe kaloi në avantazh që në minutën e shtatë, ndonëse në mënyrë disi fatlume, pasi ndërhyrja e Dan Burn bëri që topi të devijohej te Marmoush dhe të përfundonte mbi Aaron Ramsdale.
Joe Willock pa një goditje t’i ndalej nga James Trafford, por City dyfishoi epërsinë në mbrëmje pak para gjysmë ore lojë, me Marmoush që ishte në vendin e duhur për ta shtyrë topin në rrjetë pasi Kieran Trippier devijoi keq krosimin e Antoine Semenyo duke e çuar topin lart në ajër. City shënoi edhe golin e tretë vetëm tre minuta më vonë, kur Reijnders realizoi për të kurorëzuar një kundërsulm të shpejtë që e nisi vetë me një vrapim depërtues në gjysmën e Newcastle, ndërsa gjërat u përkeqësuan për “Magpies” kur Anthony Gordon u largua i dëmtuar në fund të pjesës së parë.
Eddie Howe hoqi nga loja disa prej emrave kryesorë në pushimin e pjesës së parë, duke futur mes të tjerëve Yoane Wissa dhe Elanga, dhe mes dy rasteve të humbura të të parit, ky i fundit u fut nga krahu brenda dhe goditi shtyllën për të ngushtuar diferencën. Marmoush dërgoi topin mbi traversë kur iu dha mundësia për tripletë, ndërsa Ramsdale bëri një pritje të shkëlqyer për t’i mohuar golin Haaland pasi ky i fundit u fut në lojë nga stoli.
Manchester City është kualifikuar tani në finalen e 10-të të Kupës EFL, duke u bërë klubi i katërt që arrin shifra dyshifrore në këtë kompeticion, pas Liverpool (15), Chelsea dhe Manchester United (të dy me nga 10). City ka fituar gjithashtu 12 ndeshje radhazi në shtëpi kundër Newcastle në të gjitha kompeticionet dhe 18 nga 19 përballjet e fundit ndaj “Magpies” në “Etihad”. Golat e Marmoush praktikisht e mbyllën përballjen që herët, dhe kjo ishte hera e tetë që ai shënon më shumë se një gol në një ndeshje për një skuadër nga pesë ligat më të mëdha të Europës, dhe hera e dytë për City — të dyja pikërisht kundër Newcastle.