Chivu i indinjuar nga propozimi për “biskotë” i tifozit të River: ikën pa thënë asgjë

Cristian Chivu, i indinjuar nga propozimi për një “biskotë” i tifozit të River Plate, trajneri i Inter nuk përgjigjet dhe largohet. Trajneri zikaltër fillimisht u afrua dhe, pasi dëgjoi propozimin e tifozit argjentinas, u largua pa thënë asgjë.

Në Argjentinë e kanë pagëzuar si “pakti i Seattle” dhe edhe gazetat po e shtyjnë këtë situatë: në rast barazimi 2-2 mes Inter dhe River Plate, të dyja skuadrat do të kalonin më tej, duke anuluar çdo lloj përpjekjeje të mundshme të Monterrey ndaj Urawa Red Diamonds.

Chivu i indinjuar nga propozimi për “biskotë” i tifozit të River

Media argjentinase Un Metro Adelantado është paraqitur në grumbullimin e Interit në Seattle për t’i kërkuar delegacionit zikaltër nëse do të ishin të gatshëm të barazonin 2-2 me River Plate dhe të shkonin të dyja më tej në turne: ajo që është quajtur “pakti i Seattle-it” bëri që Zanetti dhe Marotta të buzëqeshnin, ndërsa pati një reagim disi ndryshe nga ana e Chivu-t, i cili, kur dëgjoi fjalët e tifozit, u largua pa thënë asgjë.

Lojtarët e Inter patën të gjithë reagime të ndryshme ndaj propozimit: Thuram dhe Frattesi qeshën pa thënë asgjë, ndërsa Sebastiano Esposito nuk iu përgjigj fare pyetjes. Një skeç që mund të duket qesharak ose që mund të mos merret edhe aq mirë nga ata që janë protagonistë të një turneu dhe luajnë gjithçka në çdo ndeshje.

¿Se da el Pacto de Seattle? pic.twitter.com/4weMJnn4dt — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 24, 2025

Inter–River Plate e “biskota” e mundshme në Botërorin e Klubeve

Inter dhe River Plate përballen në ndeshjen e fundit të fazës në grupe të Kupës së Botës për Klube, duke ndarë vendin e parë në grupin E me nga 4 pikë, ndërsa Monterrey ka 2 dhe dëshiron të luajë gjithçka për gjithçka në sfidën e fundit kundër Urawa Red Diamonds. Zikaltërit luajnë për kualifikimin kundër argjentinasve, duke qenë të vetëdijshëm se kanë në dispozicion dy rezultate nga tre për të kaluar në fazën me eliminim direkt: edhe një barazim, me çfarëdo rezultati, do ta siguronte vazhdimin e rrugëtimit të skuadrës së teknikut Chivu në turne, por është edhe një spektator i interesuar në këtë ndeshje të Interit – Monterrey – ende në garë për kalimin e grupit.

Një barazim me rezultat 2-2 e lart mes Inter dhe River Plate (2-2, 3-3, 4-4 e kështu me radhë) do të dënonte me eliminim meksikanët, pavarësisht rezultatit të tyre ndaj Urawa Red Diamonds në ndeshjen e fundit të grupit. Deri tani, ndeshjet direkte të luajtura janë mbyllur me këto rezultate: Monterrey–Inter 1-1 dhe River Plate–Monterrey 0-0.

Nëse ndeshja mes zikaltërve dhe Millonarios do të përfundonte vërtet 2-2 dhe Monterrey do të mundte japonezët e Urawas, do të krijohej një skenar me tre skuadra me nga 5 pikë, por renditja përfundimtare do të përcaktohej sipas klasifikimit të brendshëm, i cili parashikon këto kritere: diferenca e golave në ndeshjet direkte (që do të ishte zero për të gjithë) dhe numri i golave të shënuar në ndeshjet direkte.