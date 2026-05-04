Chivu e konferenca e titullit kampion: “Festova me një cigare, kërkoj falje”

Një natë feste, magjike, e nisur në minutën e 90-të të Inter-Parma, 2-0, që i dha titullin e 21-të Interit me tre javë përpara fundit të Serie A. Shpërthen festa zikaltër në San Siro, në Milano, në Itali për të festuar një arritje që largon përfundimisht fantazmat e sezonit të kaluar, të mbyllur në mënyrën më të keqe me “zero tituj” dhe zhgënjimin në Champions. Autori kryesor, për të gjithë, është mbi të gjitha një: Cristian Chivu, që me ngjyrat zikaltër fitoi titullin në vitin e tij të parë si trajner, pasi e kishte fituar edhe si lojtar.
Një triumf total për trajnerin që në festë nuk humbet ironinë e tij të zakonshme: “Isha në historinë e Interit edhe para kësaj mbrëmjeje”. Pastaj heq disa “guralecë nga këpucët”: “Kishte nga ata që donin të na denigronin që në fillim të sezonit” dhe i lë hapësirë bashkëpunëtorëve të tij, duke u tërhequr në konferencën pas ndeshjes: “U lë vend atyre sepse e meritojnë”.
Gjesti i bukur i teknikut Chivu
Cristian Chivu, më pas, preferoi të mos fliste në konferencën për shtyp pas ndeshjes, me një gjest që konfirmon mënyrën e tij për të jetuar rolin e trajnerit: duke i lënë hapësirë stafit të tij. “Sot, sonte është më e drejtë që stafi im të flasë në emrin tim”, filloi ai, me zë dukshëm të emocionuar, përballë gazetarëve, pa u ulur as në vendin e tij, “dhe do të doja t’u bënit edhe një duartrokitje të madhe, sepse e meritojnë… faleminderit”.
Kështu, të gjithë bashkëpunëtorët, në radhë pas mikrofonave, iu përgjigjën pyetjeve. Me Aleksandar Kolarov, zëvendës i Chivu, që mori menjëherë fjalën, për t’ua lënë më pas të tjerëve. Mario Cecchi dhe Angelo Palombo, bashkëpunëtorë teknikë, Stefano Rapetti dhe Maurizio Fanchini, përgatitës atletikë, dhe Gianluca Spinelli me Paolo Orlandoni, për portierët.
Para këtij momenti, Chivu kishte treguar edhe një episod për festimin: “Unë në një moment shkova në dhomat e zhveshjes për të pirë një cigare, kërkoj falje që e them… por jam i lumtur për lojtarët: është e drejtë që të jenë në fushë për të ndjerë dashurinë e tifozëve, duhet të festojnë dhe ta shijojnë këtë moment. Duhet t’i jepen merita edhe klubit, që gjithmonë na ka mbështetur dhe na ka dhënë atë që na duhej në vështirësi, këta lojtarë e meritojnë vërtet”.
– “È nella storia dell’inter, non so se ne rende conto.”
-“Credo che lo ero anche prima.”#chivu #interparma #scudetto pic.twitter.com/vwo1suW48J
