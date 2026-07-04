Chilavert provokon Francën para ndeshjes në Botëror: “Paraguai do të përballet me një skuadër afrikane”

José Luis Chilavert nuk e priti aspak mirë parashikimin e Christophe Dugarry – ish-sulmuesit të Francës kampione bote në vitin 1998, i cili parashikoi një fitore të lehtë të skuadrës së Deschamps në 1/8-at e finaleve të Botërorit kundër Paraguait – dhe iu përgjigj me deklarata pa dorashka. Ashtu siç i ndodh shpesh, në mënyrë të papërmbajtur, për të mos thënë të tmerrshme, siç ndodhi kur tha për Vinicius se “futbolli është për burra” ose kur deklaroi se “Mbappé jeton me një travesti”.
Chilavert-Dugarry: “Në vitin 1998 luajtëm me Francën, këtë herë Paraguai do të përballet me një skuadër afrikane”
Këtë herë ish-portieri 60-vjeçar, një monument në vendin e tij, e quajti kundërshtarin e ardhshëm të Paraguait në Kupën e Botës “skuadër afrikane”: “Christophe, ke të drejtë, në Botërorin e vitit 1998 u përballëm me francezët dhe tani Paraguai do të përballet me një përfaqësuese të Afrikës”, shkroi ai në një postim në X, ku rikujtoi deklaratat e mëparshme të Dugarry.
Ky i fundit ishte në stol dhe nuk hyri në fushë më 28 qershor 1998, kur Franca fitoi ndaj Paraguait në 1/8-at e finaleve të Botërorit (të zhvilluar në shtëpi dhe të fituar më pas) vetëm falë “golit të artë” të parë në historinë e Kupës së Botës, të shënuar në minutën e 113-të nga Laurent Blanc. Ajo ndeshje mbahet mend edhe për paraqitjen e madhe të Chilavert në portë, i cili arriti të udhëhiqte mbrojtjen heroike të Albirroja pothuajse deri te penalltitë.
@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p
— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026
Çfarë kishte thënë Dugarry: “Paraguai do të poshtërohet, do të masakrohet”
Dugarry këtë herë e sheh shumë më të lehtë sfidën dhe në prag të ndeshjes së 1/8-ve të finaleve, që do të luhet të shtunën në Philadelphia, deklaroi: “Paraguai do të poshtërohet, do të masakrohet. Do të përpiqen vetëm të mbrohen, sepse janë të paaftë, vërtet të paaftë. Po e përsëris dy herë që të jetë e qartë. Në sulm janë një katastrofë.”
Fjalë që shkaktuan reagimin e pakëndshëm dhe me tone raciste të Chilavert, i cili iu referua faktit se kombëtarja aktuale e Francës ka shumë lojtarë me origjinë afrikane, kryesisht nga Afrika Subsahariane, edhe pse të lindur dhe rritur në Francë, duke dashur të nënvizojë kontrastin me përbërjen e Francës së vitit 1998.