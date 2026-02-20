Chilavert i mbyll ‘gojën’ Mbappé: “Flet pikërisht ai që jeton me një travestit”

Polemikat e Benfica-Real Madrid të Champions – e ndërprerë nga arbitri me aktivizimin e protokollit antiracizëm pasi Vinicius kishte denoncuar te arbitri se Prestianni e kishte quajtur vazhdimisht majmun – kalojnë kufijtë e Evropës dhe mbërrijnë në Amerikën e Jugut. Mediat braziliane rreshtohen natyrisht me lojtarin Blancos duke i dhënë besim versionit të tij, ndërsa “armiqtë” historikë – duke folur futbollistikisht – të Brazilit e akuzojnë se është gjithmonë ai që provokon me sjelljen e tij. Mes këtyre të fundit në orët e fundit është dalluar (si të thuash), me deklarata të neveritshme, ish-portieri ikonik i Paraguajit José Luis Chilavert, i cili ka folur pa frena edhe për Kylian Mbappé, që kishte mbrojtur me shpatë në dorë shokun e skuadrës në stadiumin “da Luz” dhe më pas para mikrofonëve.
“Je një racist i mallkuar”, i kishte thënë disa herë Mbappé në fytyrë argjentinasin Prestianni, pasi edhe ai kishte dëgjuar atë që kishte thënë (duke e mohuar më pas me vendosmëri) futbollisti 20-vjeçar argjentinas i Benficës, pasi kishte mbuluar gojën për të mos lejuar leximin e buzëve dhe kështu të mos ofronte provë, në mungesë audioje, të fjalëve të tij. UEFA ka hapur një hetim zyrtar që mund të çojë në një pezullim shumë të rëndë për ish-lojtarin e Vélez, por duket e vështirë që të arrihet në sigurinë e provës.
Mbappe to Prestianni
“You are a f**king racist”
"You are a f**king racist"
Sulmi i Chilavert ndaj Vinicius dhe Mbappé: fjalë të papranueshme
Në gjithë këtë, Chilavert nuk ka përdorur gjysmë masa për të bërë të qartë se në cilën anë qëndron: “Solidarizohem me Prestianni. Vinicius është i pari që shkon të fyejë të gjithë. Shihet videoja e tij që i thotë Prestianni: ‘Frikacak, frikacak’”.
Momento del homólogo del jugador del Benfica llamando "Mono" a Vini
60-vjeçari, ish-simbol i Paraguajit, i treguar si portieri më i mirë në botë për tre sezone në vitet ’90, më pas ka zgjeruar fushën e vlerësimeve të tij te Mbappé, duke përdorur fjalë të papranueshme: “Kush është solidar me Vinicius? Mbappé. Pikërisht Mbappé! Flet për vlera dhe jeton me një travestit, nuk është normale. Secili mund të bëjë çfarë të dojë me jetën e vet, por nuk është normale që një burrë të jetojë me një travestit, për këtë shërben një grua”.
Chilavert i referohet thashethemeve të vjetra (që i përkasin së kaluarës dhe nxirren periodikisht nga urryesit e francezit) sipas të cilave Mbappé do të kishte pasur një lidhje me Ines Rau, modele transgjinore francezo-algjeriane, e famshme si modelja e parë trans në kopertinën e ‘Playboy’ në vitin 2017. Të dy janë fotografuar së bashku në Kanë dhe për një periudhë tabloidet dhe rrjetet sociale kanë folur për ta si çift. Mbappé nuk e ka konfirmuar kurrë publikisht lidhjen dhe zërat janë shuar prej vitesh. Chilavert ka rikthyer këtë thashethem të vjetër për të diskredituar sulmuesin francez duke përdorur ato fjalë transfobike qartësisht të neveritshme.
🔴🇫🇷Kylian MBappé avec le mannequin transgenre Inès Rau
Ish-portieri ka vazhduar më pas, gjithnjë e më i ndezur: “Kur luaja te Saragozza më thërrisnin ‘indio’ dhe fyerje të tjera, dhe unë vazhdoja të luaja… Shihet videoja e Vinicius që vrapon t’i thotë arbitrit sikur të ishte ‘mësues, ai djalë më tha se jam homoseksual’. Është atëherë që kupton se të gjitha skemat janë thyer, për shkak të FIFA-s që ka abuzuar me atë mesazh”.
Chilavert ka përzier gjithçka, në mënyrë edhe më të çrregullt: “90% e lojtarëve të Real Madrid janë me ngjyrë, atëherë si ka mundësi që nuk kanë kurrë probleme ndërsa Vinicius i ka me gjithë botën? Dhe duke qenë se Vinicius lufton kaq shumë kundër racizmit dhe diskriminimit… pse nuk shkon në TV braziliane të shpjegojë pse policia braziliane rreh për vdekje tifozët argjentinas, paraguaianë apo uruguaianë sa herë që shkojnë në Brazil? Racizmi dhe diskriminimi janë vetëm kundër tij?”.
“Në futboll luajnë burra”
“Do ta mbroj gjithmonë Prestianni, nuk duhet të hyjë në lojën e tyre. Duhet ta mbrojnë djalin, atëherë pse duhet ta ndëshkojnë Prestianni? Nëse do ta ndëshkonin Prestiannin, do të jepnin përshtypjen se komuniteti gay, lesbike dhe LGBTQ+ është një model, dhe jo! Futbolli është një drejtkëndësh ku luajnë burra, burra që dikur i thoshin njëri-tjetrit shumë gjëra. Që kur shtuan mikrofonët dhe kamerat, futbolli është bërë i feminizuar”, ka përfunduar Chilavert, jo i ri për deklarata të këtij lloji.