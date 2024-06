Chiesa, Thiago Motta i bën dalje: komplikohet rinovimi me Juventus

Rinovimi i Federico Chiesa me Juventus është bërë paksa i ndërlikuar. Në javët e fundit negociatat mes palëve janë bërë të vështira, raporton Corriere dello Sport, me lojtarin të pakënaqur me propozimin e formuluar nga klubi bardhezi. Një propozim që parashikon një kontratë të re deri në vitin 2027 me një ulje të lehtë të pagës, praktikisht e kundërta e asaj që dëshironte ish-lojtari i Fiorentinës. Anësori, kontrata e të cilit skadon pas një viti, shpresonte për një rinovim me përmirësim të pagës. Asgjë për të bërë, sepse Giuntoli është i detyruar të merret me një buxhet që duhet përmirësuar.

Kështu, mundësia e një transferimi po merr kuota. Jo vetëm për arsye financiare, por sepse peshon edhe vullneti i teknikut Thiago Motta, i cili nuk e ka futur në listën e lojtarëve të patransferueshëm. Trajneri italo-brazilian, tekniku i ardhshëm i Zonjës së Vjetër, kërkon profile të tjerë për krahun. Një emër? Greenwood, i cili bëri shumë mirë te Getafe dhe është në pronësi të Manchester United. Djajtë e Kuq tashmë kanë vendosur ta shesin në verë për të mbledhur para. Në radarët bardhezi është edhe Savinho, mesfushori sulmues i Girona, i huazuar nga Troyes: në La Liga 2023/24 ai mahniti me 9 gola dhe 10 asistime.

Por cili do të ishte çmimi i Federico Chiesa?

26-vjeçari rëndon ende 15 milionë euro në buxhet, ndaj nuk mund të shitet për një shumë më të ulët. Një shifër që në vend të kësaj mund të rritet nëse anësori do të luante një kampionat të madh Europian me ekipin kombëtar të teknikut Spalletti në Gjermani. Roma është prej kohësh në gjurmët e sulmuesit të lindur në vitin 1997 (është i preferuar i teknikut De Rossi), por duhet patur kujdes nga Premier League. Disa klube angleze e kanë nuhatur marrëveshjen dhe janë gati të bëjnë hapa përpara.