Chiellini e Comolli e pësojnë nga Gjykatësi Sportiv: “Agresivë e intimidues”

Giorgio Chiellini i pezulluar deri më 27 shkurt dhe Damien Comolli deri më 31 mars (me rëndesën e një gjobe prej 15 mijë eurosh). Ky është vendimi i Gjykatësit Sportiv ndaj drejtuesve të Juventusit protagonistë të “një qëndrimi agresiv rëndë frikësues” dhe të “shprehjeve rëndë fyese ndaj të njëjtit Drejtor ndeshjeje” për protestat ndaj arbitrit, La Penna, pas simulimit të Bastonit dhe përjashtimit të Kalulu. Ky i fundit, por është një tallje e pritshme, është pezulluar për një ndeshje (“dy kartonë të verdhë për sjellje të parregullt ndaj një kundërshtari”) edhe pse viktimë e një gabimi të bujshëm.
Arsyetimi i Gjykatësit Sportiv për Chiellini dhe Comolli
Sanksioni ndaj Damien Comolli është më i ashpër, siç mësohet nga njoftimi zyrtar i Gjykatësit Sportiv: “Pezullim deri më 31 mars 2026 dhe gjobë 15.000,00 euro për Comolli Damien Jacques (Juventus): për faktin se, në përfundim të pjesës së parë, në tunelin që të çon në dhomat e zhveshjes, ka mbajtur një qëndrim agresiv rëndë frikësues ndaj Drejtorit të ndeshjes, duke kërkuar kontakt fizik me të, i shmangur falë ndërhyrjes së trajnerit të shoq. Juventus dhe të tjerëve të regjistruar e bashkëpunëtorëve, duke shqiptuar gjithashtu shprehje rëndë fyese ndaj të njëjtit Drejtor ndeshjeje dhe duke e përsëritur këtë sjellje edhe në zonën përballë dhomës së zhveshjes së Arbitrit”.
Vendim mjaft i ngjashëm edhe për Giorgio Chiellini: “Pezullim deri më 27 shkurt për faktin se, në përfundim të pjesës së parë, në tunelin që të çon në dhomat e zhveshjes, ka kundërshtuar në mënyrë të ndezur dhe të pasjellshme veprimin e Drejtorit të ndeshjes, duke e përsëritur këtë sjellje edhe në zonën përballë dhomës së zhveshjes së Arbitrit; si dhe për faktin se, në të njëjtin kontekst, ka drejtuar kritika fyese ndaj Zyrtarëve të ndeshjes; shkelje kjo e fundit e konstatuar nga një Asistent”.
Asnjë sanksion për mbrojtësin Bastoni
Asnjë sanksion, por edhe ky ishte një përfundim tashmë i njohur, për Alessandro Bastoni që në procesverbalin e Gjykatësit Sportiv figuron vetëm për kartonin e verdhë të marrë gjatë ndeshjes. E pamundur që ndaj tij të merrej një vendim i ndryshëm apo më i rëndë nga pikëpamja disiplinore. Vetë fakti që rasti i tij nuk hynte ndër ato të parashikuara nga neni 61 i Kodit të Drejtësisë Sportive kishte përjashtuar që ai të mund të pezullohej me provë televizive.