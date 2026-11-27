**Chers lecteurs et chers téléspectateurs de Nacional,**

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de la version française du roman **« La Fille venue de Shkodër »**, le sixième roman de l’écrivain albanais **Flamur Buçpapaj**, publié par les **Éditions Nacional**.

Le roman est désormais disponible en ligne en langue française et s’adresse à tous les lecteurs francophones passionnés de littérature.

Nous invitons nos lecteurs à découvrir cette nouvelle œuvre et à partager cette annonce avec leurs amis francophones.

LA JEUNE FILLE VENUE DE SHKODÃ_R 2

**Flamur Buçpapaj – Éditions Nacional**