Chelsea/ Sterling ankohet, Maresca ironik: “Jetë e vështirë?Babai im ishte peshkatar”

Chelsea ka nisur mirë në kampionat, i pamposhtur, është në vendet e larta të Premier League. Në Champions megjithatë e nisi me një humbje në fushën e Bayernit. Enzo Maresca po bën një punë të jashtëzakonshme, ka fituar dy trofe duke lundruar në ujëra të vështira. Gjatë viteve Chelsea ka blerë dhjetëra lojtarë, ka shpenzuar shumë dhe tani gjendet me disa futbollistë të federuar, por në fakt jashtë skuadre. Për Sterling dhe Disasi është folur shumë. Trajneri kampan i dha të dy lojtarëve, dhe atyre që flasin për ta, një mësim të vërtetë në konferencën për shtyp në prag të sfidës me Manchester United, duke përmendur të atin, i cili ende sot është peshkatar.
Maresca për Sterling dhe Disasi
Sterling është jashtë planeve teknike, nuk luan, jashtë skuadre, duke fituar shumë. Situatë e ngjashme, përveç fitimeve marramendëse, por gjithsesi të mëdha, për Disasi. Sigurisht pas humbjes së parë sezonale është rikthyer të flitet për ta. Maresca e priste dhe për situatën foli me qetësi duke thënë: “Edhe unë kam qenë në situatën e Sterling dhe Disasi kur isha futbollist. E di që nuk është një ndjesi e mirë. Sepse ke dëshirë të stërvitesh dhe të luash. Për ta kjo është situata për arsye të ndryshme. E di që klubi po u jep të dyve mundësinë të punojnë në mënyrën e duhur”.
“Babai im është 75 vjeç dhe prej 50 vitesh është peshkatar. Jeta e tij është e vështirë”
Deri këtu një përgjigje e sinqertë dhe pak formale. Pastaj, me ngulmimin e gazetarëve, ai iu përgjigj duke u dhënë një shembull dhe duke folur për jetën reale, atë që bën babai i tij. Sepse babai i Maresca-s është ende peshkatar, dhe e bën duke jetuar një jetë të vështirë, të komplikuar, duke u zgjuar natën dhe duke lundruar në detet kampane në kushte që mund të jenë shumë të rënda. “Babai im është 75 vjeç dhe prej 50 vitesh është peshkatar, duke punuar nga ora 2 e mëngjesit deri në 10. Kjo është një jetë e vështirë. Jo ajo e futbollistëve”. Sinqerisht, si të mos jesh dakord me trajnerin e Chelseat, i cili duke përdorur një shembull personal përpiqet t’u bëjë të kuptojnë lojtarëve të tij cilat janë vështirësitë e vërteta të përditshme që përjetojnë mijëra njerëz.