Chelsea, nis gjuetia ndaj “spiunit” pas humbjes me PSG: “Do t’i shkojmë deri në fund”

Chelsea është mes skuadrave angleze që dolën rëndë të goditura nga ndeshjet e para të 1/8-ve të Champions League, një fat i hidhur i ndarë me Manchester City dhe Tottenham, të gjitha të mposhtura me tre gola diferencë dhe me një këmbë jashtë kompeticionit më të madh europian. Blues u shembën në fushën e PSG nën goditjet e një Kvaratskhelia të papërmbajtshëm, por pas ndeshjes së përfunduar 5-2 në Parc des Princes në qendër të vëmendjes nuk ishte vetëm humbja e rëndë e Palmer dhe shokëve, por edhe rasti i "spiunit" që do të kishte zbuluar formacionin shumë përpara fishkëllimës së fillimit, madje disa orë më herët, rreth orës 13:00 të së mërkurës.
Formacioni i Chelsea u zbulua shumë orë para ndeshjes: gjueti për të zbuluar kush ishte
Në ato momente njëmbëdhjetëshja e zgjedhur nga Liam Rosenior po qarkullonte tashmë në rrjetet sociale pasi ishte zbuluar nga një gazetar francez, i cili kishte konfirmuar diçka që shumë pak mund ta kishin imagjinuar në prag të ndeshjes, pra që në portën e Chelsea në ndeshjen e parë kundër PSG titullar do të ishte Filip Jorgensen dhe jo Robert Sanchez. Një vendim që për më tepër nuk rezultoi shumë i lumtur, pasi portieri danez 23-vjeçar gaboi rëndë në një rivënie nga e cila lindi goli i 3-2 i francezëve i realizuar nga Vitinha.
Filip Jorgensen has had a HOWLER here as his error leads to Vitinha chipping the Swedish goalkeeper for 3-2 PSG! pic.twitter.com/bz1qDNhpyC
Megjithatë tani problemi në shtëpinë e londinezëve nuk është vetëm të analizojnë humbjen dhe të mendojnë se si të përmbysin rezultatin në ndeshjen e kthimit në Stamford Bridge, por edhe të zbulojnë burimin nga ku doli formacioni, pasi duhet të jetë patjetër dikush brenda dhomës së zhveshjes së Blues. Për këtë çështje është shumë i vendosur Rosenior, kur pas ndeshjes i thuhet se skuadra që kishte zgjedhur për ndeshjen po qarkullonte që në orën e drekës.
“Nuk isha në dijeni – thekson fillimisht trajneri anglez 41-vjeçar, i cili mori drejtimin më 6 janar në vend të Maresca – Jam i sigurt se do të shkojmë deri në fund të kësaj çështjeje, nëse është kështu. Këto gjëra ndodhin shpesh tani. Edhe ne marrim informacione për kundërshtarët tanë. Jam më i shqetësuar për rezultatin përfundimtar sesa për fillimin e ndeshjes…”.