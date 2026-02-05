Chelsea jashtë Kupës, Fofana shpërthen në lot. Merson e ironizon: “Jam i habitur”

Arsenal vazhdon të ndjekë “katërshen” diçka teknikisht e mundur, por në dukje pothuajse e pamundur. Gunners janë kualifikuar për finalen e Carabao Cup, duke fituar edhe ndeshjen e kthimit kundër Chelsea. Në fund të ndeshjes, megjithatë, ajo që bëri më shumë bujë ishin lotët e pakontrolluar dhe surprizues të Wesley Fofana, mbrojtësit të Blues, i cili shpërtheu në lot.

Arsenal-Chelsea 1-0

Gunners pothuajse e siguruan finalen e Kupës së Ligës, një arritje që nuk e kishin realizuar prej kohësh, duke fituar 3-2 në fushën e Chelsea. Ndeshja e kthimit u luajt në mënyrë shumë të barabartë. Blues, duke fituar me një gol diferencë, do ta çonin takimin në shtesë. Por ata bënë vetëm dy gjuajtje në portë. Arsenal u mbrojt dhe në minutën e 97’ shënoi Kai Havertz, 1-0 dhe finalja u arrit, me shumë mundësi kundër Manchester City. E para kundër të dytës. Nxënësi kundër mjeshtrit. Me pak fjalë, finale e madhe në Wembley.

Lotët e Fofana

Kur ndeshja përfundoi, nga njëra anë kishte gëzim të madh, të kuptueshëm, e nga ana tjetër zhgënjim, po aq të kuptueshëm. Megjithatë, habiti reagimi i Wesley Fofana, mbrojtësi qendror francez, i cili shpërtheu në lot. Mbrojtës me përvojë, kishte fituar trofe, kishte luajtur edhe me kombëtaren franceze. Por kishte luajtur pak gjatë karrierës për shkak të shumë lëndimeve, që i kanë ndalur karrierën.

Kritikat e Paul Merson

Rosenior i ka dhënë besim, po ashtu si edhe Maresca. Kishte luajtur 90 minuta si kundër Pafos ashtu edhe kundër Napolit në Champions League dhe u konfirmua edhe kundër Arsenal. Ato lotë ndoshta tregojnë forcën, dëshirën për të fituar të këtij djali, i cili ka përjetuar edhe kritika. Paul Merson, ish-lojtar dhe komentator për televizionin britanik, e kritikoi atë: “Jam i habitur. Del nga fusha duke qarë, duhet të qajë, në fakt, sepse ata nuk provuan kurrë të fitonin”.

