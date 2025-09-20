Chelsea e pagoi 100 milionë euro, Mudryk bëhet atlet: dëshiron të shkojë në Olimpiadë

Kur Chelsea investoi rreth 100 milionë euro për të sjellë Mykhailo Mudryk në Londër në janar 2023, askush nuk do të kishte mundur të parashikonte një ndryshim kaq drastik në të ardhmen e tij. Anësori ukrainas, i lavdëruar si një nga shigjetat më të shpejta të futbollit europian, pa ngritjen e tij të ndërpritej papritur për shkak të një skualifikimi për doping. Sot, për habinë e të gjithëve, ai ka zgjedhur të braktisë topin për t’u përqendruar te atletika e lehtë, duke synuar një objektiv ambicioz: të vrapojë në Lojërat Olimpike të Los Anxheles 2028 si sprinter për Ukrainën.
Mudryk, i aftë të arrinte shpejtësinë 36,67 km/h në debutimin e tij në Premier League, dëshiron ta shndërrojë atë shpejtësi mbresëlënëse në medalje në pistë.
Nga premtim i futbollit europian te pozitiviteti në doping
Anësori ukrainas kishte mbërritur në Stamford Bridge mes pritshmërive të mëdha, pasi kishte mahnitur me Shakhtar Donetsk në Champions League dhe në kampionat. Chelsea, duke i dalë përpara Arsenalit, kishte investuar një shumë rekord për të siguruar një talent që dukej i destinuar të linte gjurmë. Por ëndrra u thye në prill 2025, kur një test antidoping i kryer muajin e mëparshëm e gjeti pozitiv me një substancë të ndaluar.
Konfirmimi zyrtar i FA-së dhe më pas zgjidhja e kontratës nga ana e klubit e mbyllën para kohe aventurën e tij angleze. Tani Mudryk përpiqet të rishpikë veten, gati për të ndjekur një ëndërr të re sportive larg fushave të futbollit.
Mudryk, një sfidë e re në pistat e atletikës
Larg dritave të Premier League, Mudryk ka nisur të stërvitet me grupin kombëtar të sprinterëve, i ndjekur nga ish-kampionë olimpikë. Në Ukrainë, ku atletika ka rrënjë të thella dhe suksese historike, talenti i tij fizik ka tërhequr menjëherë vëmendjen e specialistëve.
Rruga drejt Lojërave Olimpike do të jetë megjithatë aspak e lehtë: për të kurorëzuar ëndrrën do t’i duhet të respektojë standardet e vendosura nga World Athletics dhe të fitojë një vend duke kaluar përzgjedhjet kombëtare të parashikuara për vitin 2027.