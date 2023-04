Charlie Sheen, kërkesë publike Elon Musk

Aktori Charlie Sheen iu lut publikisht Elon Musk që të kthente shenjën e tij blu në Twitter të premten.

Sheen, si mijëra të tjerë, humbi simbolin e tij zyrtar të verifikimit pas një spastrimi në të gjithë faqen e llogarive të verifikuara të cilët refuzuan të fitonin Twitter Blue – shërbimi i abonimit prej 8 dollarësh në muaj të Musk.

“I dashur @elonmusk. Më vjen keq që raketa juaj e bukur shpërtheu në mënyrë spektakolare. Jam i sigurt se do të ndërtosh një edhe më të madh dhe më shpërthyes”, ka shkruar Sheen. “Tani, ju lutem mund të kthej tick tim blu? Do të thoshte shumë për mua. Faleminderit paraprakisht, sinqerisht – c sheen.”

“Raketa fantastike” të cilës i referohej aktori ishte 400 metra i gjatë SpaceX Starship i Musk, i cili shpërtheu pak çaste pasi u ngrit në Boca Chica, Teksas, të enjten.Zyrtarët thonë se Starship, raketa më e fuqishme në botë, një ditë do të jetë në gjendje të çojë njerëzit në Hënë dhe Mars.

Megjithëse Musk ka rënë dakord të mbulojë kostot për disa llogari si Stephen King, LeBron James dhe William Shatner, ai nuk ofroi asnjë tregues se Sheen do të ishte në mesin e atij grupi të zgjedhur.”E ndjej dhimbjen tuaj,” shkroi ai në Twitter në përgjigje të apelit të Sheen. Deri në mbrëmjen e së shtunës, tick blu i Sheen u rivendos. “oh Zot! është si Krishtlindjet dhe ditëlindja ime njëherësh! @elonmusk”, shkroi aktori në Twitter pak pas orës 17:00. “Jam i skuqur nga mirënjohja.”