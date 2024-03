Champions, titanët përballë në çerekfinale: Real-City, shorti përcakton rrugën deri në Wembley

Në çerekfinalet e Champions League do të zhvillohet një finale e parakohëshme mes Real Madrid dhe Manchester City. Shorti në Nyon, në fakt, vë menjëherë përballë njëri-tjetrit Merengues dhe Citizens për të vazhduar rrugëtimin në kompeticion, me fituesin që takohet me fituesin e Arsenal-Bayern Munich në gjysmëfinale. Në anën tjetër të tabelës, megjithatë, një super sfidë mes Paris Saint-Germain dhe Barcelonës, me mundësinë e një derbi spanjoll në gjysmëfinale, nëse Atletico Madrid mund Borussia Dortmund në çerekfinalen tjetër.

Tifozët e botës së futbollit sigurisht që do të mund të shijojnë një spektakël unik duke nisur nga çerekfinalet e Champions. Shorti i hedhur në Nyon, në fakt, dekretoi një super përplasje, me atë mes Real Madrid të Carlo Ancelotti dhe Manchester City të Pep Guardiola. Një nga favoritët e mëdhenj për të arritur në finalen e Wembley, do t’i japë lamtumirën para kohe Champions League. Përplasja e çerekfinales, në fakt, ngjan me një finale të hershme për spanjollët dhe anglezët. Kushdo që ia del të triumfojë duhet të merret me fituesin e Arsenal-Bayern Munich, një tjetër ndeshje shumë interesante.

Në anën tjetër të tabelës, ajo që do të vendosë një tjetër gjysëmfinalist në rrugën drejt Londrës, është një ndeshje emocionuese mes PSG-së dhe Barcelonës. Sfida e parë çerekfinale do të luhet në Parc des Princes. Një ndeshje e hapur, me parisienët dhe blaugranat që duhet të hedhin sytë edhe nga ndeshja mes Atletico Madrid dhe Borussia Dortmund, me mundësinë e një derbi spanjoll në gjysmëfinale.

SHORTI I ÇEREKFINALEVE

Q1: Arsenal-Bayern Munich

Q2: Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Q3: Real Madrid-Manchester City

Q4: Paris Saint-Germain-Barcellona

ÇIFTET PËR NË GJYSMËFINALE

S1: Fituesja Q2- Fituesja Q4

S2: Fituesja Q1- Fituesja Q3

Për finalen është përcaktuar si skuadra vendase, fituesja e gjysmëfinales 1 (mes fitueses Atletico Madrid-Borussia Dortmund dhe Paris Saint-Germain-Barcelona).

DATAT

Çerekfinalet: ndeshja e parë 9-10 prill, ndeshja e dytë 16-17 prill

Gjysmëfinalet: ndeshja e parë 30 prill-1 maj, ndeshja e dytë 7-8 maj

Finalja: 1 qershor