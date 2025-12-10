Champions/ Szoboszlai dënon Inter, Liverpool del nga kriza: Atalanta përmbys Chelsea

Mbrëmje e rezultateve të befasishme në Champions League, që ka parë fitues në San Siro një Liverpool në krizë. Szoboszlai vendos kapitullimin e Inter, i dënuar nga një neglizhencë e Bastonit që shkaktoi penalltinë. Fitore me përmbysje e Atalantës, që surprizoi Chelsea, ndërsa të njëjtën gjë bëri edhe Barcelona përballë Eintracht Frankfurt.
INTER–LIVERPOOL 0-1
Në ditën e gjashtë të League Phase të Champions League, Inter bie 1-0 në San Siro kundër Liverpool. Pas një fillimi të mirë të anglezëve dhe fatit të keq për zikaltërit, të detyruar të bëjnë dy zëvendësime në 30 minuta me Calhanoglu dhe Acerbi të nxjerrë jashtë për shkak të një problemi muskulor, Reds gjetën avantazhin në minutën e 32’ me Konaté, por VAR-i u mohon gëzimin njerëzve të Slot për prekje me dorë të Ekitiké. Një episod që zgjoi zikaltërit, të cilët brenda pak minutash iu afruan shumë pranë golit me Barella dhe Lautaro, me Alisson që shpëtoi rezultatin.
Në pjesën e dytë Inter ndërton shumë, por Reds mbyllen mirë duke kërkuar të shfrytëzojnë rastet në kundërsulm. Zhvillimi vendimtar vjen në minutën e 88’, me tërheqjen e Bastonit ndaj Bradley, e gjykuar faull në zone. VAR thërret arbitrin Zwayer për t’i akorduar penalltinë, që Szoboszlai e shfrytëzoi plotësisht për avantazhin e anglezëve. Humbja e dytë radhazi për zikaltërit, që kapen në kuotën 12 në vendin e pestë nga Liverpool.
ATALANTA–CHELSEA 2-1
Një mbrëmje e martë shumë e ëmbël për Atalantën në Champions League. “Dea” e Raffaele Palladinos fiton me përmbysje në ditën e 6-të të League Phase, duke e kthyer 2-1 kundër Chelsea të teknikut Enzo Marescës. Joao Pedro hap llogaritë për Blues në minutën e 25’, por Scamacca barazon llogaritë në minutën e 55’ dhe De Ketelaere i dhuron tre pikët bergamaskëve në minutën e 83’. Për t’u vlerësuar është gjendja fizike e Bellanovës, i ndalur nga një dëmtim në minutën e 17.
Fiton Atalanta që ngjitet në 13 pikë dhe kap Inter menjëherë pas Arsenal dhe Bayern. Playoff-i në këtë pikë, duke parë edhe kalendarin (Athletic Bilbao në shtëpi dhe St. Gilloise në Bruksel), mund t’u duket edhe i ngushtë bergamaskëve.
BARCELLONA-EINTRACHT FRANKFURT 2-1
Barcelona dhe Frankfurti përballen në “Camp Nou”-n e ri, ku katalanasve u anulohet një gol që në minutën e dhjetë: Lewandowski shënon, por pozicioni jashtë loje i Raphinhës çon në anulim. Ndërkohë është gjithçka e rregullt në minutën e 21’, kur për 1-0 realizon Eintracht: Knauff çon përpara gjermanët duke ndëshkuar në kundërsulm mbrojtjen gjithmonë shumë të lartë të “Culers”. Reagimi i Barcelonës vjen në minutën e 50’, kur Rashford i jep Kounde topin që francezi e kthen në 1-1. Kalojnë tre minuta dhe mbrojtësi i djathtë i dhuron vetes edhe dopietën, duke çuar kështu Blaugranat në 2-1 brenda pak çastesh. Barcelona gjen sërish fitoren dhe ngjitet në 10 pikë, ndërsa Frankfurti mbetet në 4.
PSV-ATLETICO MADRID 2-3
Atletico Madrid zbarkon në Eindhoven, për ndeshjen kundër PSV-së. Hollandezët nisin fort dhe në minutën e dhjetë kalojnë 1-0 falë Til, i cili ndjek aksionin e shkëlqyer të Driouech dhe shtyn në rrjetë golin e avantazhit. Skuadra e “Cholo” e përpin goditjen dhe në minutën e 37’ përgjigjet me Julian Alvarez: argjentinasi shfrytëzon një gabim të rëndë të mbrojtjes së PSV-së, duke shtyrë në portë asistin e Sorloth. Atletiko fiton besim dhe në minutën e 52’ fluturon në 2-1 me Hancko, ndërsa në të 56’ është Sorloth që realizon 3-1, mbi pasimin fitues të Barrios. PSV nuk dorëzohet dhe në të 85’ ngushton diferencën me Pepi, por nuk arrin të shkojë më tej. Atletico Madrid fiton 3-2 dhe shkon në 12 pikë. PSV mbetet në 8.
TOTTENHAM-SLAVIA PRAGA 3-0
Tottenham priti Slavia Pragën në veri të Londrës, ku Richarlison humbi menjëherë një rast të pabesueshëm për të zhbllokuar rezultatin: pak sekonda pas fillimit, braziliani e gjen portën të hapur përpara, por godet Stanekun. Spurs e gjejnë megjithatë 1-0 në minutën e 26’, nga zhvillimet e një goditjeje këndi: Romero e zgjat topin në zonë dhe Zima rrëzohet duke shkaktuar një autogol të pafat me kokë. Vicario arrin më pas të mbrojë avantazhin e të tijve, përpara 2-0 të Kudus në 50’, nga penalltia e fituar nga Pedro Porro. Po nga 11 metra vjen edhe 3-0 i londinezëve në minutën e 79’, kur Xavi Simons fiton një penallti dhe e kthen me qetësi. Falë këtij suksesi, Tottenham shkon në 11 pikë, ndërsa Slavia Praga mbetet në 3.
MONACO-GALATASARAY 1-0
Stade Louis II është skena e ndeshjes mes Monacos dhe Galatasarayt, sfidë që e sheh Gündogan të shpërdorojë shansin për 1-0 në minutën e 13’: gjermani, krejt i vetëm, gjuan shumë lart nga pak hapa larg Hradecky. Turqit shtyjnë me vendosmëri dhe në minutën e 19’ godasin edhe shtyllën anësore me Baris Alper Yilmaz, duke vazhduar më pas të rrezikojnë me Sané. Nga ana tjetër, Balogun, Zakaria dhe Akliouche janë më aktivët për Monacon, në një pjesë të parë të gjallë, por që mbyllet pa gola.
Ekuilibri vazhdon edhe në minutën e 50′, kur Cakir pret penalltinë e ekzekutuar nga Zakaria. Gabimi nuk i dekurajon monegaskët, që vazhdojnë të sulmojnë me rrezikshmëri dhe në të 69’ gjejnë 1-0: shënon Balogun, nga një goditje këndi. Në të 80’ Camara shpërdoron një rast të artë, një lloj penalltie në lëvizje, me Monacon që mjaftohet me 1-0, duke shkuar gjithsesi në 9 pikë, aq sa ka dhe Galatasaray.
UNION SG-MARSEILLE 2-3
Marseille zbriti në fushë në Lotto Park, impiant që Union Saint-Gilloise e përdor ekskluzivisht për ndeshjet e Champions League. Vendasit e nisin më mirë ndeshjen dhe në minutën e 5-të kalojnë përpara, falë një të majte milimetrike të goditur nga Khalaili. OM nuk dorëzohet dhe në minutën e 15-të barazon me Paixao, në përfundim të një aksioni koral të shkëlqyer. Francezët ndjekin momentin e mirë dhe në minutën e 41-të kalojnë edhe në 2-1: për të përmbysur rezultatin është i pashmangshmi Greenwood, pasi ka kombinuar bukur me Aubameyang.
I njëjti Greenwood vulos 3-1 në minutën e 58’, duke nënshkruar dopietën personale. Union arrin megjithatë të mos shembet dhe ngushton në 3-2 sërish me Khalaili në minutën e 71’, ndërsa Kevin Mac Allister e bën 3-3 në të 76’: goli anulohet për pozicion jashtë loje. I njëjti skenar përsëritet në minutën e 90’, kur edhe David sheh të anulohet 3-3 për offside. Marseja mund të festojë fitoren 3-2 dhe ngjitet në 9 pikë. Union SG mbetet në 6, por me një paraqitje mjaft të mirë.
Champions League
Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
Bayern Munich 3-1 Sporting CP
AS Monaco 1-0 Galatasaray
Atalanta 2-1 Chelsea
Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
Inter 0-1 Liverpool
PSV Eindhoven 2-3 Atletico Madrid
Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague
Union St.Gilloise 2-3 Marseille