Champions/ Real shënon 5 herë por nuk prish festën në Almaty: Atalanta përmbys Bruges

Real Madrid shfrytëzon ditën e dytë të League Phase të Champions League për të harruar menjëherë rënien e rëndë të pësuar në La Liga në derbin kundër Atleticos fundjavën e kaluar. Los Blancos dominojnë 5-0 ndaj Kairat Almaty dhe bëjnë dy fitore nga dy ndeshje në Europë. Për ta ndriçuar formacionin e Xabi Alonsos 6.500 km larg nga shtëpia janë tripleta e një Mbappé të papërmbajtshëm dhe golat e Camavinga e Brahim Diaz-it. Megjithatë, është një natë historike për Kazakistanin. Fiton edhe Atalanta, që përmbys një Bruges të mirë me golat e ballkanasve Samardzic e Pasalic.
KAIRAT ALMATY-REAL MADRID 0-5
Almaty Ortalyk Stadion është protagonist i një mbrëmjeje historike, meqë Kairat, në sezonin e tij të parë në Champions League, pret skuadrën që ka ngritur plot 15 herë “kupën me veshë të mëdhenj”: Real Madridin. Pasi kishte përballuar një udhëtim vajtjeje prej 6.500 km për të mbërritur në Kazakistan, Los Blancos dremisin në çerekun e parë të lojës e më pas në minutën e 25-të gjejnë episodin që u lejon të zhbllokojnë ndeshjen: Mastantuono fiton një penallti dhe Mbappé vulos 1-0 nga pika e bardhë. Po i njëjti francez dyfishon më pas në minutën e 52-të: asistim i gjatë nga Courtois dhe prekje perfekte “nën” e ish-lojtarit të PSG-së. Mbappé shpërdoron më pas mundësinë për tripletën, ndërsa Guida akordon një penallti për Kairat për një faull të supozuar të Ceballos ndaj Gromyko-s në minutën e 67-të.
Por VAR-i e thërret arbitrin italian te monitori, i cili ndryshon vendimin e tij: në fakt është bjellorusi që kërkon kontaktin dhe jo spanjolli. Po i njëjti Mbappé vulos atëherë ndeshjen në minutën e 74-t, me golin që i vlen tripletën personale: pesë golat e parë të Real Madrid në këtë Champions mbajnë të gjithë firmën e numrit 10. Për t’ia shtuar emrat e tyre listës së realizatorëve mendojnë më pas Camavinga në minutën e 83-të dhe Brahim Diaz në të 93-tën. Xabi Alonso fiton pra 5-0 dhe kap fitoren e dytë në dy ditë të League Phase, duke u ngjitur në 6 pikë. Kairat mbetet ndërkohë në zero, pas humbjes në debutim kundër Sporting Lisbona-s.
ATALANTA-BRUGES 2-1
Atalanta ngre kokën në Champions League. Pas humbjes së rëndë me PSG-në, skuadra e Juric mund 2-1 Bruges-in dhe shkon në tre pikë në renditje. Në New Balance Stadium paraqitje e madhe përmbysëse e bergamaskëve që aktivizojnë titullar Lookman-in pas më shumë se katër muajsh mungesë për ngjarjet e njohura të merkatos. Pas më shumë se gjysmë ore ekuilibri, në pjesën e parë De Roon gabon në ndërtim dhe Tzolis (38’) zhbllokon rezultatin me një të djathtë precize nga kufiri. Një gol ndaj të cilit Atalanta reagon në pjesën e dytë duke rritur ritmin dhe duke i dhënë një kthesë ndeshjes me zëvendësimet. Lookman dhe Zappacosta i afrohen shumë golit, pastaj Samardzic (73’) barazon nga penalltia dhe Pasalic (87’) përmbys gjithçka me kokë në fund.
Pas debutimit shokues në Paris, pra, Atalanta shlyen në Europë menjëherë me rastin e parë, duke u përgjigjur me prezencë kundër Bruges dhe duke u hakmarrë për eliminimin në playoff-et e Champions të edicionit të kaluar nga vetë belgët. Një dyfishim goditjesh e rikthen në shinat e duhura Dean e Juric në prag të sfidave të ardhshme dhe mbyll gjithashtu çështjen Lookman. Duke rrotulluar kasetën e ndeshjes, Atalanta përmbysi gjithçka me një reagim krenarie të ardhur pas një pjese të parë të komplikuar, të luajtur pak nën ritëm dhe të mbyllur në disavantazh për shkak të një gabimi në ndërtim, dhe një pjese të dytë të zhvilluar në sulm të plotë.
Merita sidomos e ndërrimeve të Juric që i dhanë më shumë paparashikueshmëri, gjallëri dhe vertikalitet manovrës zikaltër dhe përmbysën rezultatin. Lëvizje të qëlluara që ndryshuan fytyrën e Deas në planin fizik dhe teknik, modifikuan inercinë e ndeshjes dhe e detyruan Bruges t’i dorëzohej forcimit zikaltër.