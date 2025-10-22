Champions: Real Madrid sfidë e ethshme me Juven, Atalanta gjueti 3 pikësh me Slavian

Java e tretë e Champions League i sjell Juventus një sfidë themelore, në një moment krize si në lojë ashtu edhe në rezultate: bardhezinjtë nuk fitojnë që nga ndeshja e mesit të shtatorit në kampionat kundër Interit dhe, pas pesë barazimeve radhazi, fundjavën e kaluar kanë humbur me Comon. Tudor është nën presion dhe kalendari nuk ndihmon, meqë përballë sot do të jetë Real Madrid. Takimi është në orën 21 si për Zonjën e Vjetër, ashtu edhe për Atalantën: Juric dhe të tijtë presin Slavia Pragën.
REAL MADRID–JUVENTUS
Momenti është kritik për Juventus, që nuk ka fitore që nga ai 4-3 i çmendur kundër Inter. Bardhezinjtë kishin marrë pesë barazime radhazi, dy në Champions League dhe tre në Serie A, një seri që u ndërpre me atë humbje kundër Comos. Igor Tudor është “në zjarr”, dhe jo vetëm për shkak të atij ndryshimi të modulit që nuk funksionoi kundër larianëve. Juventusi i tij duket sikur ka humbur plotësisht soliditetin dhe e ka të vështirë të gjejë një lojë të qëndrueshme; për më tepër, mungesa e Bremerit peshon si një gur i rëndë.
Pikërisht siç kishte ndodhur në epokën Thiago Motta, mungesa e brazilianit duket se i ka hequr çdo siguri Zonjës së Vjetër. Nevojitet një reagim i fortë për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të krizës, por kalendari nuk ndihmon. Në rrugën e Juventusit, në javën e 3-të të “League Phase” të Champions League, është ai Real Madrid që kryeson La Ligën dhe ka bërë shumë pak hapa fals. Xabi Alonso ka zbutur qëndrimet e tij taktike të treguara në Botërorin e Klubeve dhe është përshtatur me skuadrën, duke bërë edhe zgjedhje jo popullore dhe duke i dhënë gjithnjë e më shumë hapësirë Franco Mastantuonos. Mbappé dhe shokët janë të parët me 24 pikë në nëntë javë dhe +2 ndaj Barçës, ndërsa Juve ndjek me -4 nga Milani dhe -3 nga duo Napoli–Inter. Momentet e skuadrave janë pra thellësisht të ndryshme, por Juve ka treguar disa herë se di ta përballojë Realin.
SKEMAT E LOJËS
Për të kërkuar një reagim, Tudor i kthehet skemës 3-4-2-1 me Conceiçãon dhe Yildiz pas Vlahoviçit: një tjetër përjashtim për Davidin, gjithnjë e më në hije dhe i shkëputur nga ambienti i Juves. Në krahë McKennie dhe Cambiaso, në mesfushë Locatelli–Thuram dhe Kalulu zbret në mbrojtje: në krah të tij Gatti dhe Kelly. Reali i Madridit përgjigjet me 4-2-3-1, me Arda Guler dhe Tchouameni si mezzala pas një katërsheje plot teknikë dhe klas: Mastantuono dhe Vinicius Junior në krahë, Bellingham pas Mbappés.
Francezi është në formë të shkëlqyer, me dhjetë gola në La Liga, ndërsa Vini Jr u rikthye kundër Getafes: gjysmë ore në fushë dhe dy kartonë të kuq të shkaktuar. Kujdes ndaj atyre të dyve, në një sfidë shumë të vështirë për një Juve që ka vetëm dy pikë në Europë. Do të mungojnë te “merengues” pesë lojtarë: Rudiger, Mendy, Ceballos, Alaba dhe ish-juventini Huijsen. Pra emergjencë e plotë mbrojtëse për Xabi Alonson, i cili konfirmon Valverden si mbrojtës të djathtë dhe rikthen Asencion me Militaon.
ATALANTA–SLAVIA PRAGA
Pas asaj përmbysjeje fituese ndaj Brugesit, Atalanta nuk dëshiron të ndalet dhe ëndërron një tjetër sukses kundër Slavia Pragës, që vjen pas humbjes së rëndë ndaj Interit. “Zonja” (Dea) që mori tre pikë dhe duhet të rregullojë golavarazhin pas asaj disfate me PSG-në, e di se ka një mundësi të artë. Çekët e kanë të vështirë në transfertë dhe, megjithëse janë një skuadër e fortë, në “San Siro” patën shumë vështirësi për të ndërtuar aksione ofensive bindëse. Juric rikuperon Bellanovën dhe humb sërish Scalvinin, që do ta humbasë ndeshjen. Anësori ish-Toro pritet të jetë titullar menjëherë, me Zappacostën në të majtë: pankinë në fillim pra për Zalewskin dhe talentin Bernasconi.
Rikthehet në formacion de Roon me Edersonin, një mundësi e re për Ahanor në mbrojtje dhe pastaj një sulm që nuk preket nga trajneri. Lookman ka treguar një formë shumë të mirë dhe duket se është pajtuar përfundimisht me ambientin, ndaj do të vazhdojë si “fals nove”: në krah të tij De Ketelaere dhe Sulemana.
Trpisovsky dhe Slavia përgjigjen me një 4-1-4-1 mbrojtës, me shumë pika të qëndrueshme: anësorët Doudera (më mbrojtës) dhe Provod, mezzala teknike Zafeiris dhe mesfushori shkatërrues Dorley. Pankinë sërish për Mbodji, pavarësisht dopietës në debutimin në Champions; ndër titullarët në mbrojtje pritet të jetë ish-lojtari i Toros, Zima. Përballen dy skuadra që kanë nga tre pikë në renditje dhe situata të ndryshme në kampionat: 26 pikë dhe vendi i dytë për Slavian (-1 nga Sparta), ndërsa Atalanta është e teta me 11 pikë.
Champions League
18:45 Athletic Club – Qarabag FK
18:45 Galatasaray – Bodoe/Glimt
21:00 AS Monaco – Tottenham Hotspur
21:00 Atalanta – Slavia Prague
21:00 Bayern Munich – Club Brugge
21:00 Chelsea – Ajax
21:00 Eintracht Frankfurt – Liverpool
21:00 Real Madrid – Juventus
21:00 Sporting CP – Marseille