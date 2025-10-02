Champions/ PSG marshon në Barcelonë: ish-Veiga i heq Juventus fitoren, ndalet City

Mbrëmje spektakël në Champions League. PSG tregon se është kampioni i Europës në fuqi, duke mposhtur Barcelonën në Montuijc 1-2. Luis Enrique kthet triumfator në Katalonjë, duke përmbysur skuadrën e Flick. Juventus flirton me fitoren e parë në turne, pasi përmbysi Villareal me Gatti e Conceicao por u arrit në të 90’ nga ish-mbrojtësi Renato Veiga. Fitore e Dortmund, Napolit e Arsenal, ndërsa Manchester City ndahet 2-2 me Monaco.
BARCELONA-PSG 1-2
PSG bën 2 nga 2 duke fituar ndeshjen më të vështirë të rrugëtimit të tij në League Phase: 2-1 në Barcelonë në minutën e 90-të. Pjesa e parë dhuron emocione, duke nisur nga aksioni që çon në 1-0 të blaugranave: Torres merr nga Rashford dhe me të parën e kalon Chevalier, por parizienët kampionë në fuqi të Europës nuk vonojnë dhe barazojnë që para pushimit me Mayulu. I riu, që shënoi gjithashtu në finalen e Champions, merr nga Mendes dhe me të majtën mposht Szczesny, i cili mbeti në mes pa dalë dhe pa u vendosur mes shtyllave.
Barazia duket se mbetet edhe në pjesën e dytë, kështu që Flick thyen hezitimin dhe në minutën e 72-të fut edhe Lewandowski, por kartën fituese në fakt e hedh ish-trajneri Luis Enrique: në vend të Ruiz hyn Ramos, i cili do të jetë vendimtar pikërisht në minutën e 90-të mbi asistin e Hakimi. Finalja sjell vetëm forsingun, të kotë, dhe kartonin e verdhë për Yamal, në hije përballë skuadrës së Topit të Artë Dembélé (mungonte). Përfundon 2-1 dhe PSG është në krye bashkë me gjigantët e tjerë. Barcelona, përkundrazi, shkëputet dhe mbetet në kuotën 3.
VILLARREAL 2-2 JUVENTUS
Barazim i dytë radhazi në Champions League për Juventus që pas 4-4 të bujshëm të arritur në kohën shtesë kundër Borussia Dortmund në ndeshjen e parë nuk shkoi më shumë se 2-2 në fushën e Villarreal, duke u kapur në minutën e nëntëdhjetë nga goli i ish-lojtarit Renato Veiga. Avantazhi i vendasve u firmos në minutën e 18-të nga Mikautadze me Perin të thirrur të mbante në lojë bardhezinjtë me të paktën dy ndërhyrje vendimtare ndaj Pedraza (me ndihmën e shtyllës) dhe Buchanan. Tudor i ndryshoi fytyrën bardhezinjve në pjesën e dytë dhe brenda shtatë minutash, mes minutës së 49-të dhe 56-të, fillimisht Gatti me një goditje gërshërë dhe më pas Conceição duke shfrytëzuar një gabim të Parejo e përmbysën ndeshjen. Traversina i mohoi trisin David dhe në minutën e nëntëdhjetë nga një goditje këndi erdhi barazimi i vendasve me goditjen me kokë të ish-mbrojtësit bardhezi.
NAPOLI 2-1 SPORTING
Në ditën e dytë të Champions League Napoli mposht 2-1 Sporting duke fituar tre pikët e para në Europë këtë sezon. Në Maradona, në një mbrëmje që dukej e destinuar të ishte shumë taktike dhe pa emocione të mëdha pas një fillimi të ngurtë dhe studimi mes dy skuadrave, ndeshja u zhbllokua në minutën e 36-të me Hojlund nga një kundërsulm i rrufeshëm i napolitanëve, me rikuperimin e Anguissa që nisi De Bruyne, i cili gjeti pasimin filtrues të saktë për danezin që mposhti Rui Silva me të djathtën e tij. Gol që ndezi sfidën, me njerëzit e Conte që prekën dyfishimin me një goditje të saktë me të majtën të Politano në fund të pjesës së parë, me portierin e lusitanëve që e devijoi në këndore.
Në pjesën e dytë italianët këmbëngulën në kërkim të golit për të mbyllur takimin, por fati nuk i ndihmoi kampionët e Italisë dhe në minutën e 62-të Sporting gjeti barazimin me Suarez që e mposhti Milinkovic-Savic nga penalltia falë një 11-metërshi të dhënë për faullin e Politano ndaj Araujo. Në minutën e 78-të megjithatë ishte sërish Hojlund që i çoi përpara azzurrët dhe i rrëzoi lusitanët me një goditje me kokë në dalje të Rui Silva në krosimin e zakonshëm të De Bruyne. Në fund ishte Milinkovic-Savic që shpëtoi kampanët mbi një goditje shumë të rrezikshme të Hjulmand.
Një sukses i rëndësishëm për njerëzit e teknikut Conte që lënë pas humbjen në kampionat në San Siro kundër Milan dhe që, mbi të gjitha, fshin disfatën në debutim kundër Manchester City. Një fitore karakteri në një ndeshje shumë të fortë dhe të balancuar që azzurrët arritën ta lexojnë në mënyrën e duhur për t’i dhuruar publikut të tyre buzëqeshjen e parë në një natë europiane.
ARSENAL-OLYMPIACOS 2-0
Arsenali mposht 2-0 Olympiacos-in dhe mbetet në vendin e parë bashkë me Bayern, Real, Inter dhe PSG, përveç surprizës Qarabag. Gyokeres nuk shënon, por shërben si asistues: në minutën e 12-të, në fakt, është ish-lojtari i Sporting që shërben te Martinelli i cili nuk gabon. Megjithatë, grekët i trembin Gunners, pasi në pjesën e dytë, pak pas hyrjes së Taremi, goli i mundshëm 1-1 i Chiquinho u anulua për pozicion jashtë loje. Në fund, londinezët e mbyllin vetëm në kohën shtesë, me Saka që hyri në minutën e 73-të dhe në minutën e 92-të falënderon Odegaard duke firmosur 2-0 që mbyll llogaritë. I kotë gjithashtu edhe aktivizimi i Strefezza te radhët e helenëve, pa fitore dhe me vetëm një pikë. Arsenal, që do të përballet me Inter në League Phase të Champions, mbetet ndërkohë me pikë të plota.
MONACO-MANCHESTER CITY 2-2
Befasia e madhe e mbrëmjes së Champions vjen nga Principata, sepse Monaco ndal Manchester City , që nuk shkon më shumë se 2-2 duke pësuar zhgënjimin në fund. Megjithatë, anglezët shkuan në avantazh dy herë në pjesën e parë me të zakonshmin Haaland. Norvegjezi e zhbllokoi në minutën e 15-të fillimisht dhe më pas në të 44-tën, herën e parë mbi asistin e Gvardiol dhe herën e dytë mbi atë të surprizës së Guardiolës, O’Reilly. Në mes, megjithatë, 1-1 i përkohshëm i Teze për të treguar se nuk do të ishte një mbrëmje e lehtë për Citizens, dhe dëmtimi i Ouattara-s. Tradhtoi teknikun Guardiola, në fund, Bernardo Silva, i cili bëri faullin që solli penalltinë e kthyer në gol nga Dier. I kotë sulmi final: City në kuotën 4 dhe -2 nga vendi i parë, Monaco mbetet ende pa fitore, por ky 2-2 sjell entuziazëm dhe shpresë.
DORTMUND-ATHLETIC BILBAO 4-1
Dortmund vuan por mposht Bilbaon dhe ngjitet në kuotën 4 bashkë me City dhe Juventus. Rezultat që nuk duhet të mashtrojë, sepse në minutën e 81-të ishte ende 2-1 për verdhezinjtë, në avantazh në minutën e 28-të me Svensson. Pjesa e parë e dobët e baskëve solli një trefish ndërrimesh dhe hyri gjithashtu Guruzeta, që shënoi për spanjollët. Megjithatë, bëhej fjalë vetëm për golin e flamurit, sepse në minutën e 50-të erdhi fillimisht dyfishimi i Guirassy, domethënë njeriu i tripletës në minutën e 82-të që mbylli llogaritë. Në fund fare, pokeri i dhënë nga Brandt. Bilbao është i fundit me 0 pikë bashkë me Benfica, Ajax dhe Kairat Almaty.
LEVERKUSEN-PSV 1-1
Vazhdon mungesa e fitoreve për Leverkusen dhe PSV, që barazuan 1-1 me Aspirinat e kapura brenda pak minutash. Ish-lojtari i Inter Perisic do të kishte shënuar që në minutën e 5-të, por goli i tij 1-0 u anulua për pozicion jashtë loje. Më pas, mes minutës së 65-të dhe 72-të, dy golat që vendosin ndeshjen: Kofane shënon për gjermanët, por përgjigjja e Saibari-t është e menjëhershme. Të kota ndërrimet finale të ish-kampionëve të Gjermanisë, që në 2 ndeshje kanë mbledhur 2 barazime. Madje në kuotën 1, ndërkohë, holandezët.
UNION ST. GILLOISE-NEWCASTLE 0-4
Newcastle dominoi kundër St. Gilloise, kundërshtari i ardhshëm i Inter në ditën e tretë të League Phase: përfundoi 4-0. Protagonist në fillim ishte Woltemade, i ardhur me shumë milionë te Magpies, që e zhbllokoi në minutën e 17-të mbi asistin e Tonali. Joelinton shpërdoroi dyfishimin, Pope shpëtoi mbi El Hadj, por në minutën e 44-të ja ku erdhi 2-0 me penalltinë e shkaktuar nga Leysen dhe të kthyer në gol nga Gordon.
Në pjesën e dytë, rastet nuk munguan: fillimisht për Elanga dhe anglezët, më pas tre mundësi brenda pak minutash për Khalaili, Niang dhe Zorgane, por mes pasaktësisë së vendasve dhe dorezave të Pope, rezultati mbeti si në pjesën e parë. Ndeshja megjithatë u mbyll në minutën e 64-të, kur Gordon shkoi sërish në penallti dhe i vuri vulën. Kishte gjithsesi hapësirë edhe për Barnes, që në minutën e 73-të hyri dhe shtatë minuta më vonë vulosi pokerin: Tonali dhe Newcastle i tij harrojnë humbjen me Barcelonën.
QARABAG-COPENHAGEN 2-0
Së bashku me gjigantë si Real, Bayern dhe Inter me pikë të plota është edhe Qarabag, që pas Benficas mposht gjithashtu Copenhagen-in me rezultatin 2-0. Ndeshja nisi menjëherë keq për danezët, pasi Huescas u dëmtua në minutën e 15-të të lojës dhe duhej të hynte Zague. Në minutën e 28-të, ja avantazhi i azerëve me Zoubir, që mori nga Pedro Bicalho dhe nuk gaboi. Miqtë tentuan gjithçka me një dyfishe ndërrimesh në fillim të pjesës së dytë: brenda Suzuki dhe Claesson për Robert dhe Moukoko. Gjithçka mbeti e hapur deri në minutën e 83-të me Addai, që dyfishoi dhe e mbylli ndeshjen: Qarabag tani mund të ëndërrojë.
