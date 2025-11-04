Champions, një mbrëmje revanshi e inatesh: PSG pret Bayern, Real viziton Liverpool

PSG–Bayern Mynih është ndeshja kryesore e javës së katërt të Champions League 2025-2026. Në orën 21:00, në “Parc des Princes” të Parisit, zhvillohet përballja mes dy prej skuadrave më të favorizuara për fitimin e trofeut. Ndeshjen do ta arbitrojë italiani Maurizio Mariani, i cili është vënë në qendër të kritikave dhe është pezulluar në Serie A pas episodit të penalltisë në ndeshjen Napoli–Inter.
Nga njëra anë kampionët në fuqi, nga ana tjetër gjermanët protagonistë të një fillimi sezoni të jashtëzakonshëm. Skuadra e Kompany është me pikë të plota në kampionat dhe në grupin e Champions, por është e dyta pas francezëve vetëm për një detaj në diferencë golash. Pikërisht për këtë arsye, përtej hijeshisë dhe spektaklit që ofron një ndeshje e tillë, rëndësia e saj është e madhe dhe rezultati mund të jetë vendimtar për raportet e forcës në renditje, përveçse garanton një rrugëtim më të favorshëm në fazën me eliminim.
Fituesi i Topit të Artë Dembélé (edhe pse jo në formën më të mirë) dhe Kvaratskhelia janë yjet më të ndritshëm të formacionit të Luis Enrique-s, i cili mund të mbështetet edhe në përvojën e futbollistëve si Hakimi dhe Marquinhos (që janë duke u rikuperuar nga një dëmtim muskulor), si edhe në talentin e Vitinha dhe Neves. Te Bayern i teknikut Kompany, lojtari më i vëzhguar është golashënuesi Harry Kane, por duhet pasur kujdes edhe nga cilësitë e lojtarëve si Goretzka, Gnabry dhe Diaz.
PSG–Bayern Mynih, formacionet e mundshme
Kvaratskhelia, Mayulu (i cili pritet të jetë titullar në vend të Dembélé) dhe Barcola përbëjnë treshen sulmuese të PSG-së që do të përpiqet të “shpërthejë” mbrojtjen e Bayern. Do të jetë një përballje gjigantësh, me gjermanët që mbërrijnë në Paris me Kane në majë të sulmit, i mbështetur nga Olise, Gnabry dhe Diaz. Më poshtë janë lajmet e fundit për formacionet dhe zgjedhjet e Luis Enrique dhe Kompany.
LIVERPOOL – REAL MADRID
Liverpool dhe Real Madrid zbresin në fushë në përballjen më të shumëpritur të javës së 4-t të Champions League: në “Anfield Road” zhvillohet një përplasje e vërtetë gjigantësh me fillim në orën 21:00.
Një duel që ka aromë finaleje të parakohshme. “Reds” të Arne Slot kërkojnë rikthimin pas një fillimi të parregullt sezoni dhe një humbjeje të rëndë kundër Galatasaray që ka vështirësuar rrugëtimin europian. Nga ana tjetër, Real Madrid i Xabi Alonso po ecën me ritëm të plotë: dominon në La Liga dhe në Europë, ku mbetet me pikë të plota pas tre javësh, duke u konfirmuar si një nga skuadrat më në formë të kontinentit. Aktualisht, Liverpool renditet i dhjeti me dy fitore dhe një humbje, ndërsa Real Madrid është i pesti me tre fitore në po aq ndeshje, 8 gola të shënuar dhe vetëm një të pësuar.
Në ndeshjen e fundit, “Reds” fituan 2-0 kundër Aston Villa në Premier League, ndërsa “Blancos” triumfuan 4-0 ndaj Valencias në La Liga.
Liverpool–Real Madrid, formacionet e mundshme
Mungesa të rënda për Arne Slot, i cili duhet të bëjë ende pa Alisson në portë. Sezoni ka përfunduar për italianin Leoni, i zëvendësuar në listë nga bashkëkombësi Chiesa. Jashtë janë edhe dy blerje të reja: Frimpong dhe sidomos Isak, goditja e madhe e merkatos e marrë nga Newcastle, i cili deri tani nuk ka lënë gjurmë. Xabi Alonso nuk do të ketë në dispozicion Rudiger dhe Carvajal në mbrojtje; linja mbrojtëse do të përbëhet nga Valverde, Militao, Hujsen dhe Carreras. Në sulm do të jetë Mbappé, me treshen pas tij të përbërë nga Guler, Bellingham dhe Vinicius Jr.
JUVENTUS – SPORTING
Pas debutimit fitimtar kundër Cremonese, Luciano Spalletti drejton Juventusin edhe në Ligën e Kampionëve. Bardhezinjtë përballen sonte në shtëpi, në “Allianz Stadium” të Torinos, me Sporting Lisbonën — një kundërshtar i rrezikshëm, por që në Itali ka luajtur dhe ka humbur tashmë në këtë Champions kundër Napolit.
Juventus duhet të ngjitet edhe në Champions League, pasi deri tani në Europë nuk ka arritur asnjë fitore. Dy barazime (4-4 me Borussia Dortmund dhe 2-2 me Villarreal) dhe një humbje shumë fatkeqe kundër Real Madrid (1-0 në “Bernabeu”). Dy pikë, por ende me një mundësi të madhe për rikuperim — janë plot gjashtë ndeshje në dispozicion. Sporting Lisbona, ndërkohë, ka 6 pikë, rezultat i dy fitoreve në shtëpi dhe humbjes në “Maradona”.
Spalletti duhet të përballojë gjendjen fizike të skuadrës së tij dhe mund të bëjë një rotacion të lehtë. Yildiz është mes të grumbulluarve. Koopmeiners do të rikthehet të luajë në mbrojtje. Në sulm gjithmonë Vlahovic.
Juventus–Sporting, formacionet e mundshme
Nuk ndryshon asgjë ose pothuajse asgjë. Përveç mungesës së Yildiz, duhet të jetë e njëjta Juve si ajo e Cremonës kundër Sporting Lisbonës, me Yildiz dhe McKennie pas Vlahovic. Suarez është e vetmja pikë e avancuar për portugezët.
Champions League – League Stage
18:45 Napoli – Eintracht Frankfurt
18:45 Slavia Prague – Arsenal
21:00 Atletico Madrid – Union St.Gilloise
21:00 Bodoe/Glimt – AS Monaco
21:00 Juventus – Sporting CP
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiacos – PSV Eindhoven
21:00 Paris Saint-Germain – Bayern Munich
21:00 Tottenham Hotspur – FC Copenhagen