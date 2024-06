Champions, një kurorë vendoset në Wembley: Real ‘Mbreti’ i turnout, përballë ‘armatës’ së Terzic

Real Madrid dhe Borussia Dortmund do të përballen me njëri-tjetrin në një ndeshje që do të prezanton shprehjen më të madhe të fisnikërisë në futbollin evropian, kundër më pak favoritëve par excellence. Gjithçka është gati në Wembley për finalen e Champions League 2023/24, një ndeshje që, në letër, ka një favorit të qartë, por në të cilën asgjë nuk mund të merret si e mirëqenë.

Skuadra e drejtuar nga Carlo Ancelotti ka thyer tashmë prej kohësh rekordet më të rëndësishme të kompeticionit, por dëshira e saj për të fituar edhe këtë vit është dëshmuar e pangopur dhe për këtë arsye është gati t’i rrëmbejë ato. Do të jetë finalja e 18 në historinë e Blancos, në kërkim të trofeut të 15. Nga ana tjetër do të jetë një skuadër, ajo e Edin Terzic, që në Gjermani ka luajtur gjithmonë rolin e të pafavorizuarit të luksit dhe që edhe kur ka arritur në aktin e fundit të Europës (kjo do të jetë finalja e tretë e Champions League) e ka bërë në dëm të kundërshtarëve shumë më të kuotuar, PSG i fundit.

PRECEDENTËT

Në finale rekordi është 50-50: në vitin 1997 suksesi i bujshëm ndaj një prej ekipeve të Juventus më të fortë të të gjitha kohërave, në vitin 2013 humbja e beftë në derbin kundër Bayern Munich. Precedentët mes të dyve janë shumë dhe përqindjet janë të gjitha në favor të Real: dy skuadrat janë përballur 14 herë, me 3 fitore për Borussia, 6 për merengues dhe 5 barazime.

Megjithatë, takimi i fundit zyrtar daton pothuajse 7 vjet më parë, në ndeshjen e dyfishtë të Grupit H të Champions 2017/18: ishte ende Reali i CR7 dhe Dortmundi i Aubameyang, të cilët të dy shënuan tre herë mes dy ndeshjeve të fituara nga djemtë e Zidane që më pas do të dilnin kampionë për të tretën herë radhazi. Organikat kanë ndryshuar shumë, por jo aq historia e dy klubeve: Ancelotti ka për detyrë ta konfirmojë, Terziç ka për detyrë ta rishkruajë.

REAL

Një pushtues i Dortmund i Champions League 2012-13 së bashku me Kroos në largim, mbrojtësi i Real Madridit, David Alaba, është ende në infermieri për shkak të dëmtimit të tij ACL, që ka shkatërruar ëndrrat e tij në Euro 2024. Austriaku është një nga dy lojtarët e Blancos që do t’i shikojë i pafuqishëm këtë fundjavë nga tribuna. Edhe Aurelien Tchouameni nuk ka arritur të rikuperojë nga problemi i këmbës së tij në kohë. Kjo do të thotë se Nacho Fernandez duhet të mbajë shiritin e kapitenit për një herë të fundit përpara largimit të tij të pritshëm.

Në portë Ancelotti zyrtarizoi Courtois nga minuta e parë për shkak të sëmundjes së Lunin, ndërsa Kroos do të luajë ndeshjen e fundit me fanellën e bardhë. Gjermani pritet të rreshtohet përkrah Eduardo Camavinga dhe Federico Valverde në një treshe në mesfushë që do të shohë në pankinë Luka Modric. Heroi i gjysmëfinales Joselu nuk mund të prishur partneritetin brazilian të Rodrygo dhe Vinicius Junior përpara.

DORTMUND

Mjekët e Dortmund po ushqejnë shpresa për të rikuperuar Ramy Bensebaini (gju), Julien Duranville (muskuj) dhe Mateu Morey (sëmundje), megjithëse ky i fundit nuk u përfshi gjithsesi në skuadrën e Champions League të BVB. E vetmja pikëpyetje në radhët e gjermanëve është sulmuesi Sebastien Haller, i cili është rikthyer në stërvitjet e ekipit dhe është në skuadër pas një problemi me kaviljen, por ish-Ajax është i sigurt se do të jetë zgjedhje e dytë pas Niclas Fullkrug, shënuesi i golave të parë të Dortmund kundër PSG-së në përballjet e tyre gjysmëfinale.

Dhjetë nga 11 startuesit nga suksesi i ndeshjes së dytë ndaj Les Parisiens filluan gjithashtu nga minuta e parë në fitoren e ditës së fundit të Bundesligës ndaj Darmstadt. I vetmi përjashtim ishte Reus, i cili jo befasisht kaloi Julian Brandt në ndeshjen e fundit dhe – natyrisht – përfundoi paraqitjen e tij të fundit në Bundesligë me një gol për Dormund.

FORMACIONET

Borussia Dortmund:

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior