Champions, nata e verdikteve: Barça, City, Inter e Juve duan 1/8, përndryshe playoff

Para fundit të fazës së grupeve të Champions League, realiteti është i ashpër: asnjë nga katër skuadrat italiane nuk ndodhet mes tetë vendeve të para, pozicion që garanton kualifikimin direkt në fazën e 1/8-ave. Sonte të gjitha skuadrat do të zbresin në fushë njëkohësisht në orën 21:00, me Interin, Juventusin, Napolin dhe Atalantën që shpresojnë të paktën të qëndrojnë brenda vendit të 24-t, që siguron playoff-in.
Champions, situata e Interit dhe Juventusit
Rënia e fortë e javëve të fundit ka tkurrur ndjeshëm shpresat për kualifikim direkt (13,42%). Interi i Chivut po përtyp hidhur pas tre humbjeve të rënda dhe tashmë duhet të pushtojë “murin e verdhë” të Dortmundit për të shpresuar në një pozicionim më të mirë. Nuk është më mirë as për Juventusin, që e ka tashmë në xhep biletën për playoff, por e sheh kreun si një mirazh të largët.
Për bardhezinjtë e Spallettit, projeksionet statistikore janë të pamëshirshme: vetëm 6,75% mundësi për t’u futur direkt në 1/8-at pa kaluar nga “ferri” i playoff-it. Një skenar që do ta detyronte Zonjën e Vjetër të shpresonte në rezultate negative për gjysmën e Europës, ndërkohë që duhet të mposhtë Monacon.
Champions, situata e Napolit dhe Atalantës
Situata më delikate mbetet ajo e Napolit. Skuadra e Antonio Contes paraqitet në sfidën vendimtare ndaj Chelseat në një gjendje fizike dhe psikologjike shqetësuese, e rënduar nga ndalesat e fundit ndaj Kopenhagës dhe Benficës, si dhe nga humbja e rëndë në kampionat kundër Juventusit. Aktualisht jashtë edhe zonës playoff për shkak të golavarazhit, të kaltërit luajnë gjithçka në një natë që vlen ar. Përveç prestigjit sportiv, në lojë janë rreth 11 milionë euro për kalimin e turit, pa llogaritur bonuset e majme që lidhen me renditjen përfundimtare.
Një eliminim i mundshëm nuk do të ishte vetëm dëm imazhi, por edhe një goditje e fortë për financat e klubit, ndërkohë që dëmtimet vazhdojnë të rrallojnë alternativat dhe të minojnë sigurinë taktike të trajnerit. Në këtë skenar vuajtjeje kolektive, Atalanta duket ajo me kalendarin pak më të favorshëm, pasi përballet me Union SG, në letër një kundërshtar i kalueshëm për të siguruar të paktën rolin e kokës së serisë në playoff.
Champions dhe renditja UEFA
Për vendin e pestë, vëmendja zhvendoset në planin kombëtar dhe në ekuilibrin delikat të renditjes UEFA. Italia ka rrëshqitur në vendin e pestë, e tejkaluar nga Spanja dhe e kërcënuar nga Gjermania. Ndeshjet e sotme, që luhen të gjitha njëkohësisht në orën 21:00, nuk do të vendosin vetëm fatin e klubeve, por edhe nëse Serie A do të mund të synojë sërish një slot të pestë në Champions sezonin e ardhshëm. Mes projeksioneve financiare dhe llogarive sportive, futbolli italian përgatitet për një natë pasioni ku fitorja nuk është më opsion, por domosdoshmëri.
Pse sot luhen të gjitha ndeshjet e Champions njëkohësisht
Dita e fundit e fazës kampionat të Champions League do të jetë një spektakël unik, me 36 skuadra në fushë në të njëjtën kohë dhe një renditje që mund të ndryshojë deri në sekondën e fundit të ndeshjes së fundit. Ashtu si vitin e kaluar, akti përmbyllës i kësaj faze do të shohë 18 ndeshje të zhvilluara në të njëjtin orar, në një slot të vetëm në 21:00, dhe jo më të shpërndara në dy ditë si më parë. Pas 90 minutave do të jepen verdiktet përfundimtare për kualifikimin në 1/8-at, hyrjen në playoff apo eliminimin, pasi tashmë nuk ekziston më kalimi në Europa League.
Të gjitha skuadrat në fushë në të njëjtën kohë
Formati i ri me 36 skuadra parashikon një ditë të fundit “të çmendur”, me 18 ndeshje që zhvillohen në të njëjtën kohë për të respektuar parimin e njëkohshmërisë, ashtu si në kampionatet kombëtare kur ka ende objektiva për t’u vendosur. Kjo zgjidhje është kërkuar nga UEFA për të garantuar qartësi maksimale: asnjë skuadër nuk mund të bëjë llogari mbi rezultatet e të tjerëve, sepse të gjithë luajnë në të njëjtin moment dhe secili duhet të luftojë për objektivin e tij pa pasur panoramën e plotë.
18 games kicking off simultaneously on Wednesday 🤯#UCL pic.twitter.com/NwkUz8XDgQ
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026
Vitin e kaluar, në debutimin e këtij formati, dita e fundit dhuroi emocione të mëdha dhe edhe këtë herë spektakli pritet të jetë i garantuar, pasi renditja është shumë e ngjeshur dhe gjithçka mund të ndryshojë në çdo moment. Të gjitha skuadrat luajnë në 21:00 edhe për arsye televizive, ndërsa është zgjedhur dita e mërkurë për t’u dhënë mundësi të gjithëve të kenë pushim të mjaftueshëm mes fundjavave të kampionatit. Vetëm Arsenal dhe Bayern Munich mund të rrinë të qetë, pasi janë tashmë matematikisht të kualifikuara në 1/8-at, ndërsa të gjitha të tjerat duhet të japin maksimumin për të shmangur playoff-in apo edhe eliminimin.
Champions League, datat e playoff-it dhe të 1/8-ave
Shorti i playoff-it me eliminim direkt: 30 janar
Playoff me eliminim direkt: 17–18 shkurt (vajtje), 24–25 shkurt (kthim)
Shorti final (për 1/8-at dhe më tej): 27 shkurt 2026
1/8-at: 10–11 mars (vajtje), 17–18 mars (kthim)
Çerekfinalet: 7–8 prill (vajtje), 14–15 prill (kthim)
Gjysmëfinalet: 28–29 prill (vajtje), 5–6 maj (kthim)
Finalja: 30 maj