Champions, mungojnë 14 skuadra: 22 skuadra të kualifikuara, pas 41 vjetësh kthehet Aston Villa

Humbja e Tottenham ndaj Manchester City i dhuroi Aston Villa një kualifikim historik për Champions League, i pari në 41 vjet. Me Villans, skuadrat tashmë të kualifikuara për Champions shkojnë në 22 nga 36: Arsenal, Aston Villa, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Bologna, Borussia Dortmund, Feyenoord, Girona, Inter, Juventus, Leipzig, Liverpool. , Manchester City, Milan, Monaco, Psg, Psv, Real Madrid, Shakhtar, Sporting Lisbonës, Stuttgart.

Në Itali, Bologna u rikthye në Champions League pas 60-vitesh, në Angli Aston Villa i dha fund një agjërimi 40-vjeçar, ndërsa në Spanjë Girona e vogël do të startojë për herë të parë në historinë e tyre. Inter, Milani, Bologna dhe Juventus e kanë siguruar tashmë kualifikimin, por Serie A mund të ketë deri në gjashtë skuadra në start: pesë janë të sigurta, pastaj nëse Atalanta fiton Europa League dhe nuk përfundon mes 4 më të mirave në kampionat, atëherë do të bëheshin 6.

FORMATI I RI I CHAMPIONS LEAGUE

Nga sezoni 2024/25, 36 klube do të marrin pjesë në fazën kampionat të Champions League (ish-faza e grupeve), duke i dhënë katër skuadrave plus mundësinë për të marrë pjesë. Këto 36 klube do të marrin pjesë në një ligë të vetme në të cilën renditja do të përfshijë të 36 skuadrat. Sipas formatit të ri, skuadrat do të luajnë tetë ndeshje në këtë fazë të re me një grup të vetëm (ish-faza e grupeve). Ata nuk do të luajnë më dy herë kundër tre kundërshtarëve – në shtëpi dhe jashtë – por do të përballen me tetë ekipe të ndryshme, duke luajtur gjysmën e ndeshjeve në shtëpi dhe gjysmën jashtë.

Për të përcaktuar tetë kundërshtarët e ndryshëm, skuadrat do të klasifikohen fillimisht në katër vazo. Çdo skuadër më pas do të hidhet në short për të luajtur kundër dy kundërshtarëve për çdo nivel, duke luajtur një ndeshje në shtëpi dhe një ndeshje jashtë kundër dy skuadrave në atë nivel.

SI ARRIHET NË FAZËN ME ELIMINIM DIREKT

Rezultatet e çdo ndeshje do të vendosin klasifikimin e përgjithshëm të kampionatit të ri, me tre pikë për një fitore dhe një për një barazim. Tetë skuadrat më të mira në fazën e kampionatit do të kualifikohen automatikisht në fazën e 1/8. Ndërsa skuadrat e renditura nga vendi i 9 deri në vendin e 24 do të garojnë në playoff-et e eliminimit direkt, me ndeshjet vajtje ardhje për të plotësuar skuadra në fazën e 1/8. Skuadrat që përfundojnë në vendin e 25 ose më poshtë do të eliminohen pa akses në Europa League.

Në fazën me eliminim direkt, skuadrat e renditura mes vendit të 9 dhe 16 do të vendosen në shortin e playoff-it të fazës eliminatore. Kjo do të thotë se ata do të përballen me një ekip të renditur mes vendeve 17 dhe 24 duke luajtur (në parim) kthimin në shtëpi. Tetë klubet që triumfojnë në play-off për fazën eliminatore do të kalojnë në raundin e 1/8 ku do të përballen me tetë skuadrat më të mira, të cilat nga ana e tyre do të jenë kokë serie në shortin e raundit të 1/8.

Për të forcuar sinergjinë ndërmjet fazës së kampionatit dhe fazës eliminatore dhe për të siguruar një stimulim më të madh sportiv gjatë fazës së kampionatit, çiftet e fazës eliminatore do të përcaktohen pjesërisht edhe nga renditja e fazës së kampionatit, me një short që do të përcaktojë dhe do të vendosë edhe rrugëtimin e ekipeve për të arritur në finale. Duke filluar nga raundi i 1/8, gara do të vazhdojë të ndjekë formatin aktual me raunde me eliminim direkt deri në finale, e cila do të luhet si zakonisht në një vend neutral të përzgjedhur nga UEFA.