Champions me rrezik eliminimi: Galatasaray pret Juventus, Real do hakmarrjen ndaj Mou

Benfica pret Real Madrid në ikonikun “Estadio da Luz” të martën në mbrëmje për atë që premton të jetë një përballje magjepsëse e ndeshjes së parë të playoff-it të Champions League. Juventus është në kërkim të një rezultati pozitiv sot në orën 18:45, për të tentuar më pas të mbyllin çështjen në ndeshjen e kthimit të programuar në Torino më 25 shkurt. Ka një derbi francez në playoff të Champions, ai mes Monaco e PSG, ndërsa Atalanta do të testojë murin e verdhë të Borussia Dortmund.
BENFICA-REAL MADRID
Skuadra portugeze do të marrë besim nga fitorja e tyre mahnitëse 4-2 ndaj Los Blancos në përballjen e mëparshme, një rezultat që shton intrigën në një duel mes dy skuadrave me formë të fundit kontrastuese. Një ndeshje e madhe për Benficën, që u kualifikua në raundin e playoff-it në ditën e fundit të fazës së ligës dhe tani përballet me një nga kundërshtarët më të frikshëm të kompeticionit. Shqiponjat përfunduan në vendin e 24-t në renditje, duke siguruar kualifikimin me golavarazh pas një fitoreje dramatike 4-2 ndaj Real Madrid. Në tetë ndeshje, regjistruan tre fitore dhe pesë humbje, duke nënvizuar një ecuri të paqëndrueshme, por në fund efektive.
Skuadra e teknikut Jose Mourinho ka treguar qëndrueshmëri në javët e fundit, duke fituar katër nga pesë ndeshjet e fundit në të gjitha kompeticionet, së bashku me një barazim. Ndeshja e tyre më e fundit i pa të siguronin një fitore të vështirë 2-1 në transfertë ndaj Santa Clara, duke rritur më tej besimin para këtij dueli vendimtar. Forma në shtëpi ka qenë veçanërisht inkurajuese, me Benficën që vazhdimisht paraqet kërcënim për skuadrat vizitore në “Estadio da Luz”. Ky avantazh mund të rezultojë vendimtar kundër një Real Madrid që ka treguar dobësi në transfertat europiane. Në Champions League, Benfica shënoi 10 gola dhe pësoi 12 gjatë fazës së ligës, shifra që theksojnë si fuqinë sulmuese ashtu edhe brishtësitë mbrojtëse.
Për Real Madrid, vizitorët mbërrijnë në Lisbonë në formë të mirë në kampionat, pasi kanë fituar katër nga pesë ndeshjet e fundit në të gjitha kompeticionet. Ndeshja e tyre më e fundit përfundoi me një fitore bindëse 4-1 ndaj Real Sociedad, me Vinicius Junior që shënoi dy herë në një paraqitje mbresëlënëse sulmuese. Ky rezultat ka rritur besimin brenda skuadrës, por forma e tyre europiane tregon një histori më të ndërlikuar.
Madrid grumbulloi 15 pikë nga tetë ndeshje në fazën e ligës, duke përfunduar në vendin e nëntë me pesë fitore dhe tre humbje. Pavarësisht forcës sulmuese – 21 gola të shënuar – gabimet mbrojtëse kanë minuar herë pas here paraqitjet e tyre, me 12 gola të pësuar. Pesë ndeshjet e fundit në Champions kanë prodhuar dy fitore dhe tre humbje, një ecuri jo karakteristike për një klub me këtë pedigree.
Humbja 4-2 ndaj Benficës në përballjen e mëparshme ende do të jetë e freskët, pasi nxori në pah dobësi në organizimin mbrojtës dhe në tranzicion. Megjithatë, golavarazhi superior dhe cilësia e përgjithshme sulmuese sugjerojnë se ata mbeten një kërcënim i rëndësishëm në këtë duel. Djemtë e Alvaro Arbeloas janë të vetëdijshëm se nuk mund të përballojnë të humbasin dy herë ndaj Benficës në të njëjtin sezon dhe pritet ta qasen këtë ndeshje të parë me më shumë kontroll dhe disiplinë taktike, veçanërisht në transfertë. Përballja e mëparshme mes këtyre dy skuadrave prodhoi një duel emocionues dhe, me të dyja ekipet që shfaqin cilësi sulmuese krahas dobësive mbrojtëse, një tjetër përballje e hapur mund të jetë në horizont.
Formacionet e mundshme:
BENFICA: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
REAL MADRID: Courtois; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Vinicius, Mbappe, Guler
GALATASARAY-JUVENTUS
Bardhezinjtë në Champions kanë menjëherë mundësinë të shlyejë zhgënjimin dhe polemikat pas humbjes në fushën e Interit. Në ndeshjen e parë të playoff-it, skuadra e Luciano Spallettit do të zbresë në fushë në shtëpinë e Galatasaray, në stadiumin shumë të nxehtë “Ali Sami Yen” të Stambollit. Takim sot në orën 18:45 me bardhezinjtë në kërkim të një rezultati pozitiv, për të tentuar më pas të mbyllin çështjen në ndeshjen e kthimit të programuar në Torino më 25 shkurt. Nuk është një pengesë e thjeshtë për Juventus, që do të përballet me kryesuesen e kampionatit turk. Fituesja e playoff-it do të përballet me Liverpool ose Tottenham.
Spalletti do të rigjejë atë Osimhen që i ka dhuruar kaq shumë gëzime te Napoli, pa dyshim ai i vëzhguari special i mbrojtjes së Juventus, përveç argjentinasit Icardi, objekt i interesimit të merkatos së bardhezinjve pak javë më parë. Ndërkohë, te turqit janë të shumtë ish-lojtarët e kampionatit tonë, si Lang, Lemina, Torreira dhe Singo. Statistikat e mëparshme nuk buzëqeshin për formacionin italian, që ka fituar vetëm një nga gjashtë përballjet kundër turqve, duke humbur dy herë në tre ndeshje në Stamboll. I paharrueshëm përballja e vitit 2013, kur Juventus ra në Turqi në një fushë të bërë të vështirë nga bora.
Formacionet e mundshme të Galatasaray-Juventus
Dyshimi kryesor i formacionit për Spallettin lidhet me praninë e Thuram, tashmë mungues kundër Interit. Juve që mund të zbresë në fushë me 4-2-3-1 me Conceiçao, Miretti dhe Yildiz pas David. Icardi nuk duhet ta nisë si titullar, me Okan gati për të hedhur në fushë Osimhen, i mbështetur nga Lang dhe Gundogan.
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Lemina; Baris Yilmaz, Gundogan, Lang; Osimhen. Trajner: Okan.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Conceicao, Miretti, Yildiz; David. Trajner: Spalletti.
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA
Pasi ka ringjallur ambiciet europiane në kampionat, Atalanta zhytet me besim edhe në Champions League dhe përgatitet të sfidojë Borussia Dortmund në përballjen e dyfishtë të playoff-it që vë në lojë kualifikimin në fazën e 1/8-ave. Ndeshja e parë është programuar sot, e martë 17 shkurt 2026, në orën 21:00, në sfondin sugjestiv të Signal Iduna Park dhe ndeshja do të mund të ndiqet drejtpërdrejt në TV dhe streaming në Sky.
Pas suksesit 2-0 kundër Lazios që e çoi Dea-n në vendin e gjashtë të përkohshëm në Serie A, zikaltërit e Raffaele Palladinos, që vijnë nga 20 pikë të fituara në tetë javët e fundit, fluturojnë drejt Dortmundit për një ndeshje shumë delikate. Verdhezinjtë e drejtuar nga Niko Kovač, të dytët në Bundesliga me -6 pikë nga Bayern Munich, vijnë nga fitorja 4-0 në shtëpi kundër Mainz dhe janë në një moment të mirë në kampionat, me 5 fitore në po aq ndeshje, por në Champions kanë humbur në dy daljet e fundit kundër Tottenham dhe Inter.
Ndeshjen do ta gjykojë holandezi Serdar Gözübüyük. Ndeshja e kthimit do të luhet të mërkurën më 25 shkurt në New Balanca Arena të Bergamos.
Borussia Dortmund-Atalanta, formacionet e mundshme
Palladino do të duhet të heqë dorë nga Raspadori, i ndalur nga një tërheqje muskulore, përveç De Ketelaere, rikthimi i të cilit nuk parashikohet para mesit të marsit. Edhe Borussia duhet të bëjë llogaritë me probleme në repartin e prapavijës: Filippo Mane dhe Emre Can janë në dyshim dhe rrezikojnë të mos jenë të disponueshëm.
BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Trajner: Kovac.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Krstovic. Trajner: Palladino.
MONACO-PSG
Një përballje tërësisht franceze zë vendin kryesor në playoff-et e fazës me eliminim direkt të UEFA Champions League të martën në mbrëmje, teksa Monaco pret kampionët në fuqi Paris Saint-Germain në Stade Louis II për ndeshjen e parë. Ky është takimi i parë kontinental mes tyre, megjithëse Kuqebardhët do të marrin besim nga fitorja e ngushtë 1-0 në Ligue 1 në këtë stadium në nëntor 2025.
Për sezonin e dytë radhazi, Monaco gjendet në fazën me eliminim direkt të Champions League, çka duket një arritje e respektueshme për një skuadër që pati një fushatë të paqëndrueshme në fazën e ligës. Pas nisjes së aventurës europiane pa fitore në tre ndeshje (2 barazime, 1 humbje), skuadra e Sebastien Pocognoli stabilizoi situatën duke marrë dy fitore në tre ndeshjet pasuese (1 barazim), megjithëse këto mbetën të vetmet suksese në tetë ndeshjet e fazës.
Java e shtatë solli një humbje poshtëruese 6-1 ndaj Real Madrid në Santiago Bernabeu, por një barazim pa gola me Juventus në raundin final mjaftoi për të siguruar vendin e 21-të, duke i kaluar me një pikë vijën e eliminimit. Tani, duke synuar një vend në 1/8-at për herë të gjashtë në 11 fushata të Champions, Monaco duhet të përballet edhe me një tabu shqetësuese në fazat me eliminim, pasi ka humbur secilën nga pesë përballjet e fundit të dyfishta kontinentale, përfshirë humbjen 4-3 në total ndaj Benficës sezonin e kaluar pikërisht në këtë fazë.
Lexo më tej: PSG humbet, Luis Enrique i mbyll gojën Dembélé: “Fjalë pa vlerë, krejt të padobishme”
Megjithatë, klubi i Principatës mund të marrë kurajë nga qëndrueshmëria në shtëpi, pasi ka mbetur i pamposhtur në katër ndeshjet e fundit të UCL në Stade Louis II (1 fitore, 3 barazime), duke mbajtur portën e paprekur në secilën nga tre më të fundit. Kjo forcë në terrenin e njohur u pa edhe në fundjavë, teksa Monaco fitoi 3-1 ndaj Nantes, rezultat që e lë skuadrën e tetë në renditjen e Ligue 1 dhe shënoi vetëm fitoren e dytë në tetë ndeshje në të gjitha kompeticionet (3 barazime, 3 humbje).
Në kontrast, PSG mbërrin pas humbjes 3-1 ndaj Rennes, rezultat që e pa skuadrën e Luis Enrique të bjerë në vendin e dytë në kampionat dhe të regjistrojë humbjen e tretë në 10 ndeshje në vitin 2026 (6 fitore, 1 barazim). Disfatat e tjera këtë vit kalendarik erdhën nga eliminimi zhgënjyes në Coupe de France ndaj rivalëve të qytetit Paris FC dhe humbja 2-1 në transfertë ndaj Sporting Lisbon në javën e shtatë të fazës së ligës së Champions.
Ndërkohë, barazimi 1-1 ndaj Newcastle United në raundin final rezultoi i kushtueshëm për PSG, pasi ra jashtë vendeve të kualifikimit automatik dhe përfundoi në vendin e 11-të në tabelën me 36 skuadra, dy pikë larg tetë vendeve të para. Ky pozicion do të thotë se Les Parisiens po kalojnë nëpër playoff-et e UCL për sezonin e dytë radhazi, pasi sezonin e kaluar shkatërruan Brest me rezultatin e përgjithshëm 10-0 në të njëjtën fazë, çka duhet t’u japë një masë besimi para një tjetër dueli kontinental tërësisht francez.
PSG ka fituar gjithashtu 10 nga 15 ndeshjet e fundit me eliminim direkt në Champions League (5 humbje), ndërsa shtatë fitore në 10 transfertat e fundit në këtë kompeticion (1 barazim, 2 humbje) japin inkurajim shtesë para udhëtimit të së martës. Megjithatë, vizitat e fundit në Monaco kanë lënë pak kujtime të mira për Les Parisiens, që kanë arritur vetëm një fitore në gjashtë udhëtimet e fundit atje, me humbjen në nëntor që shënoi disfatën e katërt në atë seri.
Formacionet e mundshëm:
MONACO: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Henrique; Zakaria, Coulibaly; Fati, Golovin, Adingra; Balogun
PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia