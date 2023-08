Champions League, mungojne ende tre skuadra: shorti i grupeve, vazot dhe kriteret

Kanë mbetur vetëm tre skuadra për të kompletuar fazën e grupeve të Champions League 2023/24. Ndeshjet e dyta të playoff-it të mërkurën më 30 gusht do të përcaktojë se kush mes Antwerp-AEK Athens, Copenhagen-Rakow, PSV-Glasgow Rangers do t’i bashkohet 29 të kualifikuarave. Shorti për fazën e grupeve do të hidhet në 31 gusht, në orën 18:00. Vazot 1 dhe 2 janë tashmë të kompletuara, vazot 3 dhe 4 do të plotësohen në varësi të asaj se kush kualifikohet nga ndeshjet e play-off.

PLAYOFF I CHAMPIONS LEAGUE (30 gusht)

AEK Athens-Antwerp (vajtje 0-1)

Copenaghen-Rakow (vajtje 1-0)

Rangers Glasgow-PSV (vajtje 2-2)

SHORTI I GRUPEVE

Shorti për grupet e Ligës së Kampionëve do të hidhet të enjten më 31 gusht në orën 18:00. Të 32 skuadrat do të ndahen në katër vazo. Vazo 1 përbëhet nga kampionët në fuqi, fituesit e UEFA Europa League dhe gjashtë kampionë kombëtare. Vazot dy deri në katër do të përcaktohen nga renditja e klubeve. Asnjë ekip nuk mund të luajë kundër një tjetri nga e njëjta ligë. Çiftet dhe çdo kufizim tjetër do të njoftohen përpara shortit.

VAZO E PARË

Benfica, Barcellona, Bayern Munich, Feyenoord, Manchester City, Napoli, PSG, Sevilla

VAZO E DYTË

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Leipzig, Manchester United, Porto, Real Madrid

VAZO E TRETË

Lazio, Milan, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Crvena Zvezda

VAZO E KATËRT

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlin

PËR TU PËRCAKTUAR

Celtic Glasgow (3 ose 4) plus 3 që dalin nga playoff.

PAS SHORTIT

Dy skuadrat e para të secilit grup do të kalojnë në raundin e 1/8. Skuadrat e vendeve të treta në secilin grup do të kalojnë në play-off për fazën eliminatore të UEFA Europa League, ku do të përballen me nënkampionët e grupeve të UEFA Europa League për një vend në raundin e 1/8 të turneut.

DATAT E GRUPEVE TË CHAMPIONS

Dita e parë: 19/20 shtator 2023

Dita e dytë: 3/4 tetor 2023

Dita e tretë: 24/25 tetor 2023

Dita e katërt: 7/8 nëntor 2023

Dita e pestë: 28/29 nëntor 2023

Dita e gjashtë: 12/13 dhjetor 2023