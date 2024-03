Champions League e ri, çfarë ndodh nëse skuadrat arrijnë me pikë të barabarta? Kriteret që do vlerësohen

Champions League e re, rregulla të reja. Priten ndryshime të mëdha në kompeticionin më të mirë Europian për klube, duke nisur me një format të ri në sezonin 2024/2025. Risia më e rëndësishme konsiston në heqjen e fazës së grupeve, në favor të një grupi të vetëm me një renditje që do të përfshijë të gjitha klubet pjesëmarrëse (do të jenë 36, jo më 32). E, pikërisht për këtë arsye, do të jetë shumë më e lehtë të shohësh skuadra të lidhura në pikë të barabarta. Nëse po, si funksionon? Le ta zbulojmë së bashku.

KRITERET PËR TU ZBATUAR ME PIKË TË BARABARTA

Siç raportohet nga Calcio e Finanza, këto do të jenë kriteret e përdorura (në rendin e mëposhtëm) nga UEFA:

Diferenca e golave superiore

Numri më i madh i golave të shënuar

Numri më i madh i golave të shënuar në transfertë

Numri më i madh i fitoreve

Numri më i madh i fitoreve jashtë fushe

Numri më i madh i pikëve të marra kolektivisht nga kundërshtarët e përballur në fazën e parë

Diferenca e golave kolektive superiore ndaj kundërshtarëve

Numri më i madh i golave të shënuar kolektivisht ndaj kundërshtarëve

Totali më i ulët i pikëve disiplinore bazuar vetëm në kartonët e verdhë dhe të kuq të marrë nga lojtarët dhe drejtuesit në të gjitha ndeshjet (kartoni i kuq = 3 pikë, kartoni i verdhë = 1 pikë, përjashtimi për dy kartonë të verdhë në një ndeshje = 3 pikë) Koeficienti më i lartë i klubit (përcaktuar nga rezultatet e arritura në Europë në pesë sezonet e mëparshme)

Parametrat për t’u marrë në konsideratë janë rritur padyshim dhe arsyeja është mjaft e logjikshme. Duke qenë se do të jenë 36 skuadra të grupuara në të njëjtën renditje, ky rast do të jetë shumë më i shpeshtë se sa ndodhte në fazën e grupeve të vjetra. Dhe jo vetëm kaq: secila skuadër do të luajë “vetëm” kundër 8 kundërshtarëve. Ndaj përplasja direkte nuk do të jetë më një faktor diskriminues ku mund të mbështetesh (shumë shpesh dy skuadra me pikë të barabarta nuk do të jenë përballur me njëra-tjetrën). Ja përse Champions League e re sjell… rregulla të reja.