Champions, kohë verdiktesh: Barça e Liverpool duhet të përmbysin Atletico e PSG

Dita e parë e verdikteve në Champions League me ndeshjet e kthimit të çerekfinaleve. Sot, 14 prill 2026, do të jenë në program dy ndeshjet e para: Atletico Madrid pret Barcelonën pas 2-0 të ndeshjes së parë dhe Liverpool do të kërkojë përmbysjen kundër PSG pasi ka humbur aktin e parë me rezultatin 2-0. Të dyja ndeshjet do të fillojnë në orën 21:00.
Në lojë është kalimi në gjysmëfinale dhe në letër janë tashmë dy skuadrat favorite. Atletico Madrid ka zhvilluar një ndeshje të madhe në derbin spanjoll kundër Barcelonës dhe do të shfrytëzojë faktorin fushë në favor të tij për të konsoliduar 2-0, duke shpresuar të shmangë polemikat që kanë karakterizuar ndeshjen e parë me një prekje me dorë të Pubill të pandëshkuar. PSG, ndërkohë, ka shëtitur kundër Liverpool që në Anfield do të kërkojë një tjetër nga përmbysjet e tij europiane, edhe pse ndeshja e parë ka treguar se parizienët janë kandidatë seriozë për të arritur finalen.
ATLETICO MADRID VS BARCELONA
Barcelona është e detyruar të prodhojë një paraqitje magjike të martën në mbrëmje në Metropolitano kundër rivalëve spanjollë Atletico Madrid nëse dëshiron të mbajë gjallë ëndrrat e saj në Champions League. Skuadra e Hansi Flick udhëton drejt kryeqytetit pasi ka përjetuar një humbje të dhimbshme 2-0 në Camp Nou në ndeshjen e parë. Barcelona dominoi në fillim, por kartoni i kuq i Pau Cubarsí kushtëzoi katalanasit, të cilët u ndëshkuan nga golat e Julián Álvarez dhe Alexander Sørloth dhe tani kanë një mal për të ngjitur.
Barcelona tani duhet të japë paraqitjen më të mirë të sezonit për të pasur ndonjë shpresë për t’i dhënë fund mungesës 11-vjeçare të titullit në Champions League. Skuadra e Flick fitoi ndaj rivalëve të qytetit Espanyol në fundjavë për të përmirësuar moralin përpara përballjes vendimtare kundër Atléti. Diego Simeone, nga ana tjetër, pushoi pothuajse të gjithë lojtarët kyç në humbjen 2-1 në transfertë ndaj Sevilla. Me Los Rojiblancos jashtë garës për titullin e La Liga, trajneri argjentinas i dha përparësi një skuadre të shëndetshme dhe të pushuar plotësisht për të provuar të mbrojë avantazhin me dy gola dhe të kalojë Barcelonën në gjysmëfinale të martën.
Po rritet besimi brenda Barcelonës se mund të reagojë përballë vështirësive, por Atletico Madrid pret ndeshjen e kthimit në një pozicion ideal për të eliminuar katalanasit në çerekfinalet e Champions për herë të tretë në epokën Simeone.
Barcelona dy herë përmbysi disavantazhe prej dy golash në gjysmëfinalet e Champions League sezonin e kaluar kundër Inter, përpara se të humbiste përfundimisht në kohën shtesë. Katalanasit kanë cilësinë për të fshirë sërish disavantazhin, por rezultati përfundimtar i ndeshjes së kthimit të së martës mund të jetë déjà vu në mënyrën më të keqe dhe më zemërthyese të mundshme për skuadrën e Flick.
LIVERPOOL VS PSG
Liverpool ka nevojë të prodhojë një nga ato netët klasike të Anfield për të mbajtur gjallë rrugëtimin në Champions League të martën në mbrëmje. “The Reds” përballen me kampionët në fuqi Paris Saint-Germain me një disavantazh 2-0 për të rikuperuar, pasi patën vështirësi të mëdha për të vënë në vështirësi skuadrën e Luis Enrique në ndeshjen e parë të çerekfinaleve javën e kaluar. Kalimi i Arne Slot në një mbrojtje me pesë lojtarë kishte kuptim si ide, por zbatimi i dobët nga lojtarët e tij i lejoi kundërshtarët të dominonin pas një fillimi të qetë.
Pritet një qasje ndryshe në shtëpi, me një publik të zjarrtë të Anfield që do t’i mbështesë në një natë të madhe europiane. Për më tepër, tifozët u inkurajuan nga ajo që panë nga skuadra e Slot në fundjavë, me 17-vjeçarin Rio Ngumoha që shkëlqeu në fitoren 2-0 ndaj Fulham. PSG, ndërkohë, shijoi një fundjavë pushimi. Ndeshja e tyre në krye të renditjes kundër Lens u shty për t’u fokusuar plotësisht në këtë sfidë dhe kampionët në fuqi kanë treguar në javët e fundit shenja të rikthimit në nivelin maksimal të sezonit të kaluar. Ata ishin të shkëlqyer javën e kaluar dhe tani synojnë të eliminojnë Liverpool nga kjo garë për dy sezone radhazi.
Disa e krahasuan fitoren 2-0 të PSG javën e kaluar me fitoren 3-0 të Barcelonës në ndeshjen e parë të gjysmëfinales 2018–19, të cilën Liverpool i Jurgen Klopp e përmbysi në mënyrë të paharrueshme në Angli. Megjithatë, ai ishte një Liverpool që kishte luajtur mirë në Katalonjë dhe ishte ndëshkuar rëndë. Gjithashtu do të arrinte 97 pikë në Premier League atë sezon. Skuadra e Slot ishte shumë inferiore javën e kaluar dhe është në rrugë për të mos kaluar më shumë se 62 pikë në kampionat. Do të duhet diçka vërtet speciale që vendasit ta realizojnë këtë; një rezultat që do të renditej ndër netët më të mëdha europiane të klubit.