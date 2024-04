Champions/ Juve, Bologna, Roma e Atalanta në sprintin final: të paktën njëra do mbetet jashtë

Me titullin tani drejt Inter dhe me Milan në vendin e dytë, gara e Champions League hyn në fazat e saj vendimtare përfundimtare. Duhet të caktohen të paktën dy vende, të cilat do të bëhen tre në rastin shumë të mundshëm që Italia të përfundojë sezonin mes dy kombeve më të mira në renditjen e UEFA-s (aktualisht është e para, red.). Lufta është e ashpër dhe është bërë edhe më emocionuese pasi edhe Juventus u fut në valle për shkak të rezultateve të fundit vërtet negative (7 pikë në 9 ditë) e Bologna u afrua.

Skuadra e Allegrit ka 59 pikë dhe tani Bologna (57) është fare pranë. Pastaj janë edhe Roma (52) dhe Atalanta që është ngjitur në 50, por me një ndeshje për të rikuperuar, ajo kundër Fiorentinës e shtyrë për shkak të vdekjes së Joe Barone. Nëse vendet do të jenë 5 vende, edhe Lazio ka një shpresë të zbehtë (46), me kusht që të fitojë derbin nesër. Kampioni i Italisë, Napoli është praktikisht jashtë.

SITUATË E NDËRLIKUAR

Juventus, praktikisht i sigurt deri pak javë më parë, tashmë rrezikon shumë pasi ka marrë vetëm 7 pikë në 9 ndeshjet e fundit. Bardhezinjtë absolutisht duhet të ndryshojnë marshin, edhe pse kalendari nuk i buzëqesh Allegrit. Përveç përplasjeve të drejtpërdrejta me Roma e Bologna, Vlahovic dhe shokët e tij duhet të përballen edhe me Fiorentina, derbin dhe Milan. Kush vazhdon të ëndërrojë me meritë të plotë për një kualifikim që i ka munguar prej 60 vitesh është Bologna e shkëlqyer e Thiago Motta. Ndeshjet në transfertë ndaj Roma dhe Napoli dhe sfida në shtëpi me Juventus, janë sfidat më tinzare të 8 javëve të fundit.

Roma e teknikut De Rossi është në letër skuadra me kalendarin më të komplikuar. Derbi, pastaj Bologna, Napoli, Juve dhe Atalanta do të vendosin të ardhmen evropiane të verdhekuqve, të cilët, ashtu si Atalanta dhe Milan, kanë gjithashtu mundësinë për të hyrë në Champions me fitoren e Europa League. Kalendari i buzëqesh, megjithatë, Hyjneshës: Fiorentina dhe Roma në shtëpi ndeshjet më të komplikuara, por kujdes sfidat delicate të përfaqësuara nga përplasjet e shumta me skuadrat e pasigurta. Roma dhe Inter janë rreziku më i madh për Lazion, që megjithatë duket se është shumë vonë. Por kurrë mos thuaj kurrë…

KALENDARI I SKUADRAVE NË GARË PËR CHAMPIONS

JUVENTUS (59 pikë)

Juventus-Fiorentina (Java 31)

Torino-Juventus (Java 32)

Cagliari-Juventus (Java 33)

Juventus-Milan (Java 34)

Roma-Juventus (Java 35)

Juventus-Salernitana (Java 36)

Bologna-Juventus (Java 37)

Juventus-Monza (Java 38)

BOLOGNA (57 pikë)

Frosinone-Bologna (Java 31)

Bologna-Monza (Java 32)

Roma-Bologna (Java 33)

Bologna-Udinese (Java 34)

Torino-Bologna (Java 35)

Napoli-Bologna (Java 36)

Bologna-Juventus (Java 37)

Genoa-Bologna (Java 38)

ROMA (52 pikë)

Roma-Lazio (Java 31)

Udinese-Roma (Java 32)

Roma-Bologna (Java 33)

Napoli-Roma (Java 34)

Roma-Juventus (Java 35)

Atalanta-Roma (Java 36)

Roma-Genoa (Java 37)

Empoli-Roma (Java 38)

ATALANTA (50 pikë)

Atalanta-Fiorentina (Java 30)

Cagliari-Atalanta (Java 31)

Atalanta-Verona (Java 32)

Monza-Atalanta (Java 33)

Atalanta-Empoli (Java 34)

Salernitana-Atalanta (Java 35)

Atalanta-Roma (Java 36)

Lecce-Atalanta (Java 37)

Atalanta-Torino (Java 38)

LAZIO (46 pikë)

Roma-Lazio (Java 31)

Lazio-Salernitana (Java 32)

Genoa-Lazio (Java 33)

Lazio-Verona (Java 34)

Monza-Lazio (Java 35)

Lazio-Empoli (Java 36)

Inter-Lazio (Java 37)

Lazio-Sassuolo (Java 38)

ÇFARË NDODH NË RAST BARAZIE PIKËSH

Në rast të barazimit në pikë, do të merret parasysh renditja e veçantë, pra pikët e fituara në ndeshjet direkte (përveç kampionatit dhe vendit të katërt të fundit, të cilët duhet të caktohen me play-off). Ato do të konsiderohen sipas radhës:

– Pikët e shënuara në ndeshjet e drejtpërdrejta ndërmjet skuadrave që përfunduan barazim

– Në rast të një barazimi të mëtejshëm, diferenca e golave në ndeshjet direkte

– Diferenca e përgjithshme e golave në të gjithë kampionatin (kushdo që shënon më shumë mbizotëron në rast të barazimit të mëtejshëm)

– Shorti