Champions, Inter gati për Club Brugge: vëmendja e gjitha në Atletico-Manchester United

Interi rikthehet në fushë për ndeshjen e dytë të fazës së ligës në Champions League, ku do të përballet me Club Brugge. Pas humbjes në “Bernabeu” kundër Real Madridit në ndeshjen e parë, zikaltërit duhet të ndryshojnë drejtimin në debutimin e tyre europian në “San Siro”, duke shfrytëzuar edhe avantazhin e fushës për t’i dhënë një kthesë rrugëtimit në këtë kompeticion.
Zikaltërit janë ndër skuadrat që ende nuk kanë marrë pikë në këtë Champions League. Debutimi sezonal në fushën e “Los Blancos” nuk ishte një hyrje e lehtë në kompeticion, por tani rruga e Interit bëhet më e thjeshtë dhe edhe kalendari mund ta ndihmojë për t’u ngjitur në renditje.
Edhe Brugge pati vështirësi në ndeshjen e parë: humbi 3-2 kundër Aston Villas, duke iu afruar shumë përmbysjes në fund të pjesës së dytë. Vëmendja do të jetë gjithashtu te Tresoldi, sulmuesi italo-gjerman që mund të përfaqësojë kombëtaren italiane dhe që, në moshën 22-vjeçare, po ndërton një karrierë të rëndësishme në Europë, duke tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha europiane. Në qendër të vëmendjes do të jetë edhe Sommer, ish-lojtari i madh i kësaj sfide.
Ora dhe formacionet e mundshme të Inter–Brugge
Interi do të zbresë në fushë sot në orën 21:00 për ndeshjen e dytë të Champions League kundër Brugge. Chivu do të mbështetet te dyshja e konsoliduar e sulmit, Lautaro Martinez dhe Thuram, ndërsa Bastoni dhe Barella do të rikthehen si titullarë pas rotacionit të bërë nga trajneri në ndeshjen kundër Parmës.
Nga ana tjetër, për Brugge titullar do të jetë ish-lojtari i madh Sommer, i cili u transferua në Belgjikë këtë verë, pasi fitoi titullin kampion me zikaltërit. Megjithatë, ai do të duhet të përballet me disa mungesa, si ajo e Siquet dhe e Forbs, i cili u dëmtua gjatë ndeshjes së fundit të kampionatit. Në sulm, pika e vetme e referimit do të jetë Tresoldi.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Trajner: Cristian Chivu.
BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Lemarechal, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Trajner: Ivan Leko.
Përballjet e mëparshme mes dy skuadrave në Champions League
Nuk ekziston asnjë përballje zyrtare mes Interit dhe Brugge. Ndeshja e sotme do të jetë një sfidë e paprecedentë mes dy skuadrave, të cilat nuk janë ndeshur kurrë më parë dhe nuk kanë një histori të përbashkët nga e cila mund të nxirren histori apo informacione. E vetmja përballje jozyrtare për të cilën ka të dhëna daton në vitin 1981, në kuadër të Kirin Cup në Japoni. Bëhej fjalë për një turne miqësor ku morën pjesë edhe Evertoni, Mitsubishi, Japonia dhe Kina. Zikaltërit janë përballur dy herë me belgët: një ndeshje përfundoi në barazim 0-0, ndërsa tjetrën e humbën 2-0 në Tokio. Që nga ajo kohë, dy skuadrat nuk janë ndeshur më.
Ndeshjet e tjera të Champions League në kalendar
E martë, 13 tetor
Ora 18:45 – Lens–Sporting
Ora 18:45 – Sabah–Slavia Pragë
Ora 21:00 – Arsenal–Lille
Ora 21:00 – Atletico Madrid–Manchester United
Ora 21:00 – Inter–Club Brugge
Ora 21:00 – Galatasaray–Barcelona
Ora 21:00 – Leipzig–PSV Eindhoven
Ora 21:00 – Viking–Bayern Munich
Ora 21:00 – Villarreal–Napoli