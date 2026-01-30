Champions, hidhet shorti i playoff: Mou gjen Real Madrid, Osimhen sfidon Juventus

Shorti i hedhur në Nyon për playoff të Champions League ka dhënë verdiktet e tij: Interi do të përballet me norvegjezët e Bodo Glimt, Atalanta me Borussia Dortmund dhe Juventusi me Galatasaray. Short pozitiv për zikaltërit, më pak për bardhezinjtë dhe “Dea”-n, që gjejnë kundërshtarin më të vështirë në letër.
The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026
INTER – BODO GLIMT
Interi e mbylli League Phase në vendin e dhjetë. Njerëzit e Chivu-t në playoff do të përballen me Bodo Glimt. Herë e parë për zikaltërit kundër një skuadre norvegjeze. Në rast kualifikimi në të tetat, njëra mes Manchester City dhe Sporting Lisbonë.
JUVENTUS – GALATASARAY
Bardhezinjtë e mbyllën fazën e kampionatit në vendin e trembëdhjetë në renditje. Një pozicion që vlen Galatasaray-n në playoff. Turqit rikthejnë fantazma të vjetra për Juven: përballja e fundit është ajo e vitit 2013, kur bardhezinjtë e Antonio Conte u eliminuan në fazën e grupeve. E teta e mundshme, ndërkohë, do të jetë patjetër kundër një anglezeje: Liverpool ose Tottenham.
ATALANTA – BORUSSIA DORTMUND
Vendi i pesëmbëdhjetë në renditje për Atalantën në League Phase. Në playoff, bergamaskët do të përballen me Borussia Dortmund. I vetmi precedent në 1/16 e Europa League 2017/18: në atë rast kaluan gjermanët (3-2 në Dortmund dhe 1-1 në Bergamo). Në rast kualifikimi, njëra mes Arsenal dhe Bayern Munich.
TABELA E PLAYOFF-IT
• Benfica – Real Madrid
• Bodo Glimt – Inter
• Monaco – PSG
• Qarabag – Newcastle
• Galatasaray – Juventus
• Bruges – Atletico Madrid
• Borussia Dortmund – Atalanta
• Olympiacos – Leverkusen
The Champions League ™️#UCLdraw pic.twitter.com/NYInLWQSeq
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026
Rregullat e shortit
Në bazë të renditjes, klubet kokë serie, në çifte, janë çiftuar me klube jo kokë serie, gjithmonë në çifte: skuadrat 9 ose 10 kundër skuadrave 23 ose 24 dhe kështu me radhë. I njëjti kriter do të zbatohet edhe për të tetat e finales, ku, siç u tha, shkalla e vështirësisë do të rritet ndjeshëm për Interin, Juven dhe Atalantën. Në playoff, të treja janë kokë serie dhe do ta luajnë ndeshjen e kthimit në shtëpi.
Kalendari
• Playoff vajtje: 17/18 shkurt (transferte). Kthimi: 24/25 shkurt (në shtëpi)
• (Eventuale) Të tetat vajtje: 10/11 mars (në shtëpi). Kthimi: 17/18 mars (transferte)