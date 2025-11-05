Champions/ Haaland rekord, City poker ndaj Dortmund: Inter fiton, Kairat feston

E mërkura e Champions League ofron demonstrimin e forcës së Manchester City, që mund 4-1 Borussia Dortmund: në gol edhe ish-lojtari i gjermanëve Erling Haaland, tashmë me tridhjetë gola sezonalë. Barazim surprizë për Barcelonën dhe Chelsea, të cilat ndalen nga Bruges (3-3) dhe Qarabag (2-2) pas dy paraqitjeve të dobëta, ndërsa Benfica dhe Ajax pësojnë humbje: Osimhen shënon tre gola dhe është golashënuesi më i mirë. Fitore historike e parë për Pafos, Newcastle mposht Athletic Bilbao.
INTER 2-1 KAIRAT
Inter bën katër fitore në katër ndeshje në Champions League, mbetet me pikë të plota bashkë me Bayern Munich dhe Arsenal dhe hedh një hap të madh drejt kualifikimit në fazën me eliminim direkt. Në “San Siro” përfundon 2-1 ndaj Kairat Almaty, që shitet shtrenjtë dhe mbetet në lojë deri në fund. Në mbyllje të pjesës së parë Lautaro Martinez zhbllokon ndeshjen me një prekje nga afër (45’), por në minutën e 55’ kazakët gjejnë një barazim të pabesueshëm me një goditje me kokë të Arad, i lënë i vetëm në zonë. Portieri Anarbekov realizon pritje pas pritjeje, por nuk mund të bëjë asgjë ndaj goditjes me të majtën në cep të Carlos Augusto-s (67’). Rreth njëzet minuta në fushë edhe për Thuram, i cili mungonte që nga 30 shtatori.
MARSEILLE 0-1 ATALANTA
Atalanta mposht 1-0 Olympique Marseille në ndeshjen e katërt të fazës së grupeve të Champions League dhe bën një hap të rëndësishëm në renditje, duke iu afruar kualifikimit të paktën për në “playoff”. Bergamaskët bëjnë lojën, humbasin një penallti me De Ketelaere në minutën e 15’ dhe u anulohet nga VAR-i goli i avantazhit i Lookman në pjesën e dytë, por në minutën e 90’ gjejnë golin e merituar të fitores falë një perle nga distanca të sapofuturit Samardzic. Skuadra e Juric kap kështu emra të mëdhenj si Barcelona, Dortmund dhe Chelsea me nga 7 pikë.
