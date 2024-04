Champions, finalja në San Siro në 2026 ose në 2027, Uefa: “Shanse shumë të mira”

San Siro do të presë finalen e Champions League në vitin 2026 ose 2027. Lajmin e ka njoftuar për ‘La Politica nel Pallone’ zëvendëspresidenti i UEFA-s, italiani Giorgio Marchetti. “Finalja e Champions League të re në Milano në vitin 2026 apo 2027? Ka mundësi të mira, në fund të fundit San Siro, pavarësisht se nuk është stadiumi më modern, është një ikonë e futbollit ndërkombëtar, e njohur nga të gjithë sportistët, veçanërisht tifozët e futbollit – shpjegoi drejtuesi -. Vendimi përfundimtar duhet të arrijë në fund të majit. Italia është e përfshirë në procesin e aplikimit, do të shohim se si do të përfundojë”.

Për impiantin milanez do të ishte finalja e pestë e turneut Champions League/Kupa e Kampionëve. Kandidatura e stadiumit San Siro daton që në korrik 2023, kur Giuseppe Meazza dhe Puskas Arena në Budapest u futën në listë për finalet e Champions 2026 dhe 2027. Në letër, të dy stadiumet duhet të ndajnë në mënyrë të barabartë aktet përfundimtare të kompeticionit.

FINALET E CHAMPIONS LEAGUE NË SAN SIRO

Inter-Benfica 1-0 1964/65

Feyenoord-Celtic 2-1 (pksh) 1969/70

Bayern Munich-Valencia 5-4 (pgp) 2000/01

Real Madrid-Atletico Madrid 5-3 (pgp) 2015/16