Champions/ City fiton betejën e Madridit, Rodrygo nuk mjafton për Real: ngec PSG

Java e 6-të e Champions League konsolidon edhe më shumë kryesimin e Arsenal, që shkatërron Bruges (3-0) dhe bën gjashtë nga gjashtë: 18 pikë për teknikun Arteta, +3 ndaj Bayern. Ndalet PSG dhe Borussia Dortmund, që barazojnë kundër Athletic Bilbaos (0-0) dhe Bodo/Glimt (2-2), barazim edhe mes Leverkusen dhe Newcastle (2-2). Manchester City mposht 2-1 Real Madrid dhe e fut në krizë teknikun Xabi Alonso.
BRUGES–ARSENAL 0-3
Arsenal është thjesht i pandalshëm dhe vjen te Inter me gjashtë fitore në gjashtë ndeshje: Brugge pësoi një 3-0. Me një mbrojtje të cunguar (jashtë Gabriel dhe Saliba), Arteta detyrohet të ndryshojë sërish çiftin e qendrës së mbrojtjes, ndërsa Brugge humbet portierin e vet: Mignolet dëmtohet gjatë nxehjes. Luajti van der Heuvel, i cili u bë menjëherë vendimtar ndaj Madueke. Hincapié godet një shtyllë me fat, duke devijuar goditjen e Lewis-Skelly dhe duke u gjendur mbi trajektore, dhe londinezët kalojnë në epërsi në minutën e 25-të. Meritë e Madueke të përmendur më herët, i cili godet me një predhë të pastër nga 25 metra: e papritshme për van den Heuvel, që megjithatë shmang dopietën e ish-lojtarit të Chelsea.
Brugge është pak i rrezikshëm, sapo ka shkarkuar Nicky Hayen duke rrëmbyer zëvendësin e tij (Leko) nga Gent, dhe në pjesën e dytë Arsenal shpërthen. Madueke gjen dopietën e tij mbi krosimin e Zubimendi-t (48’), ndërsa Martinelli e mbyll në të 56-ën: super gol me kthesë dhe 3-0, pesë gola në pesë ndeshje për të. Rikthehen Gabriel Jesus dhe Martinelli, i cili kishte probleme fizike, dhe Brugge nuk shkon më shumë se një rast për Tzolis, duke u dorëzuar ndaj humbjes së thellë. Arsenali është i pari në Champions League me 18 pikë nga 18 të mundshme, 17 gola të shënuar dhe vetëm një të pësuar: Interi do të përballet me një rival shumë të fortë. Brugge ndalet në kuotën katër pikë.
REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1-2
Tani po, për Real Madrid është krizë: blancos përmbysen dhe humbasin 2-1 ndaj Manchester City. Në ndeshjen vendimtare për të ardhmen e Xabi Alonso, madrilenët përballen me një krizë dëmtimesh: jashtë Militao, Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba, Huijsen, Mendy dhe Camavinga. Nga stoli nis edhe Mbappé (9 gola në 5 ndeshje), i cili nuk hyn as në pjesën e dytë dhe zëvendësohet nga Gonzalo Garcia, që nuk arrin të spikasë. Real sheh t’i zhduket një penallti potenciale (jashtë zonës) në minutat e para, kontrollon lojën ndaj një City pak efikas dhe kalon në avantazh në 27’. Meritë e Rodrygo, që zhbllokohet dhe gjen golin e parë sezonal: diagonal i papërmbajtshëm me të djathtën për Donnarumma-n.
Reagimi i Manchester City-t është i furishëm, edhe pse barazimi është me fat: goditje me kokë e Gvardiol-it, gafë e Courtois dhe prekje nga dy hapa e O’Reilly. Nuk mbaron këtu, sepse Haaland fiton dhe kthen në gol penalltinë e përmbysjes: në minutën e 43-të dhe në pushim është 2-1. Në pjesën e dytë Courtois rrezikon një tjetër gafë, ndërsa Rodrygo i afrohet barazimit. Xabi Alonso ndien rrezikun dhe rrezikon gjithçka, duke futur edhe Arda Guler dhe Brahim Diaz. Në fund hyn edhe Endrick, në debutimin sezonal dhe i destinuar për Lyon, që i afrohet barazimit.
Por nuk ka më kohë për Real Madrid, që pa Mbappé dhe shumë titullarë pëson një tjetër humbje: 2-1 me City, blancos mbeten në 12 pikë dhe janë pas Atalantës (5-a) dhe Interit (6-i). Ditë të nxehta presin Xabi Alonso, në presion të madh, ndërsa buzëqesh Manchester City, që kap PSG (dhe Atalantën) dhe është i katërti.
ATHLETIC BILBAO–PSG 0-0
PSG nuk arrin të shënojë në San Mames, mes fishkëllimave të tifozëve vendas, dhe ndalet në 0-0 nga baskët. Në pjesën e parë kampionët e Europës përpiqen dëshpërimisht të thyejnë murin mbrojtës të Athletic-ut, që ka nevojë për pikë për të shmangur një eliminim të bujshëm. Përpiqet i pari Zaire-Emery, por mbrojtja reagon mirë dhe nuk tronditet as ndaj tentativave të Barcola-s dhe Kvara-s. Pjesa e parë mbyllet 0-0, që mbetet i njëjti rezultat edhe në pjesën e dytë.
Presioni i PSG është total, me korne dhe aksione të njëpasnjëshme, por goli nuk vjen. Barcola godet një traversë, Fabian ndërton një mundësi të dyfishtë dhe e shpërdoron. Athletic nuk është asnjëherë i rrezikshëm në kundërsulme, por mbron portën me çdo mënyrë dhe e mbyll 0-0. Luis Enrique zbret në vendin e 3-të me 13 pikë, duke u kapur nga City, ndërsa Athletic ngjitet në 5 pikë dhe është gjithnjë e më pranë eliminimit.
BAYER LEVERKUSEN–NEWCASTLE 2-2
Newcastle ëndërron fitoren në përmbysje dhe e sheh t’i shpëtojë nga duart: është 2-2 kundër Bayer Leverkusen-it të vështirë. Magpies përballen që në fillim me një ndeshje të komplikuar. Leverkusen, pa trajnerin Hjulmand për arsye personale, shfrytëzon problemet mbrojtëse të rivalëve dhe shënon në minutën e 13-të. Meritë e Andrich, që ngrihet mbi të gjithë në një goditje këndi dhe përfiton nga devijimi i Bruno Guimaraes. Thiaw rrezikon të shkaktojë një penallti duke mbajtur Schick, por faulli është jashtë zonës dhe VAR e korrigjon arbitrin, pa e rikthyer megjithatë mentalisht në lojë Newcastle.
Leverkusen i afrohet golit të dytë me Grimaldo dhe duket në kontroll, deri në minutën e 51-të: Flekken tenton të driblojë Woltemade, humbet topin dhe e faullon. Ka penallti për Newcastle, për shkak të çmendurisë së portierit, dhe Gordon nuk gabon për 1-1. Ndeshja ndryshon plotësisht, me autorin e golit që godet një shtyllë dhe me përmbysjen në të 74-ën: Miley firmos golin e epërsisë dhe të një top-8 të mundshme. Newcastle-s i mungon soliditeti mbrojtës dhe kjo duket në të 89-ën, kur kombinimi Maza–Grimaldo çon në kaos mbrojtjen. Spanjolli finalizon dhe gjen barazimin e papritur, që “ngrin” klasifikimin: Newcastle në 10 pikë, Bayer në 9. Të dy do të ndjekin top-8 në dy ndeshjet e fundit, por gara vështirësohet.
BORUSSIA DORTMUND–BODO/GLIMT 2-2
Humbet një mundësi të madhe Borussia Dortmund, duke mos bërë tre nga tre në shtëpi: është 2-2 me Bodo/Glimt. Norvegjezët luajnë në kundërsulm dhe ndërtojnë rastin e parë me Hogh, por goditen në minutën e 18-të nga një Dortmund që ka nevojë për pak minuta për t’u futur në ritëm. Zhbllokon Julian Brandt, që çan mbrojtjen rivale dhe menjëherë i afrohet dopietës personale në një ndeshje me ritëm të lartë verdhezi. Bodo duket se pëson goditjen psikologjike, por papritur kthehet në lojë: Berg gjen me kokë ish-lojtarin e Palermos, Aleesami, dhe në të 42-ën është 1-1.
Në pjesën e dytë rikthehet Brandt, që e çon sërish Dortmund-in përpara: tap-in dhe dopietë për 2-1. Më pas, nën sytë e Marco Reus, BVB i afrohet golit të tretë me Beier dhe më pas humbet qartësinë në fund. Ndërsa Anselmino ndodhej në vijën anësore për t’u mjekuar dhe skuadra ishte me një lojtar më pak, gjermanët pësojnë 2-2 nga ish-Milan, Jens-Petter Hauge. Goli i dytë në karrierë kundër Dortmund-it për norvegjezin, që firmos një pikë të artë për Bodo/Glimt: norvegjezët në 3 pikë dhe virtualisht të eliminuar, por sot kryen një arritje të vërtetë. Dortmund ngjitet në 11 pikë, është i 10-ti në klasifikim dhe në -1 nga top-8.
BENFICA–NAPOLI 2-0
Java e 6-të e Champions League e vështirëson dhe jo pak situatën për Napolin, që rrezikon seriozisht të dalë nga 24 skuadrat më të mira dhe nga zona-playoff, duke mbetur brenda për një fije. Kundër Benfica vjen në fakt një humbje shumë e pastër 2-0, pavarësisht revolucionit të teknikut Conte në pushim: Rios (20’) dhe Barreiro (48’) i japin fitoren portugezit Jose Mourinho, i cili rilancohet duke u ngjitur në kuotën 6 pikë. Napoli mbetet në kuotën 7 pikë.
JUVENTUS–PAFOS 2-0
Java e 6-të e Champions League i jep fitoren Juventus, i cili, ashtu si kishte ndodhur me Bodo/Glimt, arrin të dalë nga një situatë e komplikuar dhe të marrë tre pikë. Bardhezinjtë vuajnë për një pjesë dinamizmin dhe ndërmarrjen e Pafos, që dominoi fillimisht në Stadium, por Spalletti ndryshoi gjithçka: kuarteti i tij ofensiv funksionon dhe ja golat e McKennie (66’) dhe David (73’) për rezultatin final 2-0. Bardhezinjtë shkojnë kështu në kuotën 9 pikë.
Champions League League Stage
Qarabag FK 2-4 Ajax
Villarreal 2-3 FC Copenhagen
Athletic Club 0-0 Paris Saint-Germain
Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United
Benfica 2-0 Napoli
Borussia Dortmund 2-2 Bodoe/Glimt
Club Brugge 0-3 Arsenal
Juventus 2-0 Pafos FC
Real Madrid 1-2 Manchester City