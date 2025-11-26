Champions/ Chelsea dërrmon Barcelonën, Juventus fiton në frymën e fundit nën zero

Rezultate të rëndësishme në raundin e 5 të Champions League, me fitoren e madhe të Chelsea, që shkatërroi 3-0 në Stamford Bridge Barcelonën. Thyhet në shtëpi Manchester City, i befasuar nga Leverkusen, ndërsa në të ftohtin norvegjez Juventus gjen fitoren e parë në Champions vetëm në frymën e fundit, duke kaluar 2-3 Bodo/Glimt.
BODO/GLIMT-JUVENTUS 2-3
Juventus mposht 3-2 Bodø/Glimt në ditën e pestë të fazës kampionat të Champions League dhe fiton fitoren e saj të parë sezonale në Evropë, duke u ngjitur përkohësisht në zonën playoff. Bardhezinjtë vuajnë ritmin e norvegjezëve në pjesën e parë dhe, pavarësisht disa rasteve të mira, në veçanti nga një Conceição i frymëzuar, ndëshkohen nga Blomberg pas zhvillimeve të një goditjeje këndi.
Në pjesën e dytë megjithatë, edhe falë hyrjes së Yildiz në vend të një Adzic krejtësisht të humbur, skuadra e Spallettit ndryshon fytyrë dhe e përmbys me golin e vjedhur të Openda-s (goli i parë me fanellën bardhezi) dhe me goditjen me kokë të McKennie. Pak para shtesës Bodø barazon me penallti me Fet, e shkaktuar nga një faull i pagoditur i Cabal, por në minutën e 91-të, në fund të një tjetër veprimi solitar të një Yildiz të paprekshëm, vjen goditja fituese e David, i cili kthehet te goli pas tre muajsh dhe i dhuron të tijve tre pikët e para evropiane.
CHELSEA-BARCELLONA 3-0
Kryevepër në shtëpi nga Chelsea, në Stamford Bridge Barcelona pëson një humbje të rëndë 3-0. Ndeshja e ka të vështirë të marrë ritëm në minutat e para, por nga mesi i pjesës së parë anglezët fillojnë të zënë në mënyrë të qëndrueshme gjysmën e fushës Blaugrana. Në minutën e 27’ ja episodi që zhbllokon rezultatin: autogol fatkeq i Jules Koundé, që e mashtron Joan Garcia në portën e tij. Për mysafirët situata përkeqësohet edhe më shumë në minutën e 44’, kur Araujo merr kartonin e dytë të verdhë (i pari për protesta në 32’), duke i lënë katalanasit me dhjetë lojtarë.
Formacioni i drejtuar nga Maresca përfiton nga epërsia numerike menjëherë në pjesën e dytë: në 55’ Estevao firmos 2-0 me një aksion të bukur personal, pastaj në 73’ Delap shënon të tretin pas një asisti të Enzo Fernandez. Culers tregojnë një reagim të vakët pavarësisht inferioritetit numerik, por me vërshëllimën e trefishtë gëzojnë Blues. Fitorja e tretë në pesë ndeshje për Chelsean, që ngjitet në 10 pikë: humbja e dytë për Barcelonën, e cila mbetet në kuotën 7.
MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN 0-2
Humbje e rëndë për Manchester City, në Etihad Bayer Leverkusen fiton 2-0. Citizens përpiqen të vendosin ritmin në fillim, por në 23’ Aspirinat prishin ekuilibrin e ndeshjes: asist i Kofane për 1-0 të Grimaldo. Formacioni i drejtuar nga Guardiola përpiqet të reagojë, por pa shumë forcë, dhe pjesa e parë mbyllet pa gola të tjerë. Gjermanët pas pushimit nisin shumë mirë dhe në minutën e 54’ gjejnë edhe dyfishimin: Maza shtron topin për goditjen me kokë të ish-lojtarit të Romës, Patrick Schick, që bën 2-0. Në minutat e mbetura anglezët provojnë me të gjitha mënyrat të ngushtojnë diferencën, pa ia dalë. Humbja e parë në këtë Champions League për Manchester Cityn, që mbetet në 10 pikë: me këtë fitore Bayer Leverkusen arrin kuotën 8.
MARSEILLE-NEWCASTLE 2-1
Përmbysje e bukur nga Marseille i Roberto De Zerbit, që e kthen ndeshjen 2-1 kundër Newcastle brenda pak minutash falë të përjetshmit Aubameyang. Start i fortë nga Magpies, që pas pak minutash kalojnë në avantazh me golin e Barnes (6’). Francezët reagojnë menjëherë, duke dominuar gjerë e gjatë në kërkim të barazimit. Anglezet mbyllin pjesën e parë në avantazh, por gjërat ndryshojnë shpejt pas pushimit: brenda katër minutash Aubameyang fillimisht barazon (46’) me asist të Bakola dhe pastaj përmbys (50’) i nisur nga Weah. Formacioni i drejtuar nga Eddie Howe “zgjohet” vetëm në çerekun e fundit, por nuk gjen forcat për ta çuar ndeshjen në barazim. Newcastle humbet një mundësi dhe mbetet në 9 pikë, ndërsa Marseille merr fitoren e dytë në këtë Champions League duke shkuar në 6 pikë.
BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL 4-0
Gjithçka e lehtë për Borussia Dortmund, që shkatërron Villarreal 4-0 në Signal Iduna Park. Verdhezinjtë dominojnë që nga fillimi, por pas gjysmës së orës spanjollët rrezikojnë në disa raste mbrojtjen kundërshtare. Në momentin më të mirë të miqve, vendasit e zhbllokojnë ndeshjen në 47’ (shtesa e pjesës së parë) me Guirassy. Në nisje të pjesës së dytë situata përkeqësohet për nëndetëset e verdha: prekje me dorë e qëllimshme në zonë nga Foyth, me arbitrin që vendos për karton të kuq pas VAR-it.
Nga penalltia Guirassy ndalet nga Luiz Junior, por ky i fundit nuk mund të bëjë asgjë në ribatimin e ish-lojtarit të Stuttgart: në 54’ është 2-0. Kalojnë më pak se katër minuta dhe vjen edhe goli i tretë për gjermanët, me Adeyemi që vulos ndeshjen. Në 82’ akordohet një tjetër penallti për BVB: këtë herë godet Fabio Silva, por topi përplaset në traversë. Në fund (95’) vjen edhe pokeri, me Sivensson (asist Gross). Pavarësisht dy penalltive të humbura, Borussia Dortmund ngjitet në 10 pikë; Villarreali mbetet me vetëm 1 pikë, ende pa fitore.
SLAVIA PRAGA-ATHLETIC BILBAO 0-0
Slavia Praga dhe Athletic Bilbao “nuk i bëjnë dëm” njëra-tjetrës, në Fortuna Arena ndeshja mbyllet 0-0. Në pjesën e parë ritmet janë shumë të ulëta, me pak raste në të dy anët. Skuadrat kthehen në dhomat e zhveshjes në 0-0, por në pjesën e dytë baskët i afrohen shumë golit të avantazhit: trefish rast në 50’ për Navarro, por çekët shpëtojnë. Mysafirët rikthehen në presion edhe në fund, pa arritur të gjejnë golin e tre pikëve. Athletic Bilbao regjistron barazimin e parë pas një fitoreje dhe tre humbjeve, duke shkuar në kuotën 4. Slavia Praga mbetet ende pa fitore, tashmë me 3 pikë.
NAPOLI-QARABAG 2-0
Napoli përgjigjet i pranishëm në Champions League. Në raundin e pestë të League Phase skuadra e Conte mposht 2-0 Qarabag-un, shkon në 7 pikë në renditje dhe rikthehet në binarë në optikën e kualifikimit. Në Maradona në pjesën e parë Kochalski ndal një gjysmë gjuajtje roveshiatë për duartrokitje të Neres dhe Di Lorenzo ha golin e avantazhit. Në pjesën e dytë pastaj Hojlund gabon një penallti (55’), McTominay (65’) zhbllokon ndeshjen me një goditje me kokë nga afër dhe Jankovic (72’) devijon në portën e tij një goditje tjetër të skocezit.
AJAX–BENFICA 0-2
Fitorja e parë në këtë Champions League për Benficën, Ajax përsëri bie 2-0 në shtëpi. Sapo nis loja dhe luzitanët e hapin menjëherë ndeshjen: në minutën e gjashtë Dahl shtyn në rrjetë në tap-in gjuajtjen e Richard Rios të ndalur nga Jaros, pas zhvillimeve të një goditjeje këndi. Mes fundit të pjesës së parë dhe fillimit të së dytës holandezët shtyjnë fort në kërkim të barazimit, por pa arritur ta rikthejnë ndeshjen në ekuilibër. Në minutën e 33-të Klaassen shkon pranë 1-1, por portugezët shmangin golin. Në fund të ndeshjes, ja që miqtë mbyllin llogaritë: në minutën e 90-të Barreiro shfrytëzon asistin e Aursnes dhe firmos 2-0 final. Benfica ngjitet në 3 pikë, disfata e pestë radhazi për Ajax.
GALATASARAY–UNION SAINT-GILLOISE 0-1
Goditje jashtë fushe e Union Saint-Gilloise, Galatasaray bie 1-0. Gjatë pjesës së parë vendasit përpiqen të bëjnë lojën, duke iu afruar edhe avantazhit në minutën e 27-të me shtyllën e goditur nga Gabriel Sara me të majtën nga distanca. Pjesa e parë shuhet pa gola, me ritme që në fillim të pjesës së dytë janë dukshëm më të ulëta. Belgët shfrytëzojnë momentin, duke gjetur golin e tre pikëve në minutën e 57-të: asist i Zorgane për 1-0 të Promise David. Në gjysmëorën finale Gala përpiqet me çdo kusht të paktën ta barazojë, por miqtë ngrejnë murin dhe mbrojnë avantazhin. Në fund, në minutën e 89-të, skuadra e Buruk mbetet edhe me inferioritet numerik, për shkak të përjashtimit (për dy të verdha brenda nëntë minutave) të Unyay. Fiton Saint-Gilloise dhe ngjitet në 6 pikë (dy fitore dhe tre humbje), Galatasaray mbetet në 9.
