Champions/ Barça-PSG, Yamal për hakmarrje me Dembele: në fushë Juve, City e Arsenal

Champions League ofron një mbrëmje të madhe, mbi të gjitha sepse në Katalonjë do të luhet supersfida: Barcelona vs PSG nuk është thjesht një ndeshje e madhe, është potencialisht vendimtare. PSG nisin si kampionë në fuqi, duke e demonstruar tashmë fuqinë sulmuese në Javën e Parë. Barcelona dëshiron të riafirmohet dhe të ndërtojë mbi momentin nga ecuria e saj në kampionat. Me Camp Nou ende të padisponueshëm, ndeshja luhet në Estadi Olímpic — Montjuïc — ku atmosfera është ndryshe dhe veçantitë e stadiumit (era, këndet e shikimit, pjerrësia e fushës) ndikojnë në zgjedhjet taktike.
Shënimet për dëmtimet janë vendimtare. PSG mund të jetë pa Dembélé, Marquinhos ose Joao Neves, duke i zvogëluar thellësinë. Te Barcelona mungon portieri Joan Garcia, por kthimi i Yamal ngre një shtyllë krijuese jetike në sulmin e Barçës.
Yamal vs Ousmane Dembélé — më shumë se një duel
Kjo përballje mbart prestigj, histori dhe peshë narrative. Ousmane Dembélé hyri në garën e Topit të Artë 2025 si një “dark horse” me një rast bindës: 33 gola, 13 asistime dhe një sezon të mbushur me trofe me PSG, duke përfshirë Ligën e Kampionëve. Ai e fitoi Topin e Artë më 22 shtator, duke kryesuar votimin me 1,380 pikë — 321 më shumë se rivali më i afërt, Lamine Yamal, i cili përfundoi me 1,059.
Yamal, ende vetëm 18 vjeç, kishte fituar tashmë dy herë radhazi Trofeun Kopa (për lojtarin më të mirë nën 21 vjeç), dhe ishte një nga pretendentët kryesorë për çmimin e madh. Ai u paraqit në 55 ndeshje, shënoi 18 gola dhe dha 25 asistime; krijimtaria dhe driblimet e tij e bënin rastin e tij të fortë. Por produktiviteti i pastër i Dembélé dhe koleksioni i trofeve i ofroi votuesve një narrativë të qëndrueshmërisë dhe të sukseseve përfundimtare që mbështetën pretendimet.
Në këtë ndeshje, përplasja është personale. Yamal po rikthehet në formë dhe në gjendje fizike, i etur të tregojë se lavdërimet e sezonit të kaluar nuk ishin një rastësi. Dembélé, i cili mund të mungojë në këtë ndeshje për shkak dëmtimi ose rotacioni, e ka ngritur tashmë trofeun dhe ka vendosur një standard që shokët e tij e ndjekin. Duelli është aq reputacional sa edhe taktik. Tifozët e Barcelonës do të duan që Yamal të poshtërojë, PSG do të dojë të kujtojë se hija e Dembélé ende është e gjatë.
Në fushë, beteja e krahëve ka rëndësi. Prerjet brenda të Yamal, lëvizjet pozicionale dhe loja kombinative do të testojnë mbrojtësit e krahut të PSG-së. Nëse ai lidhet me Rashford (i cili shpesh zhvendoset brenda) ose godet diagonale pas mbrojtjes, ai hap çarje.
Në krahun tjetër, mungesa e Dembélé do ta zbuste ndjeshëm forcën e PSG-së; vrapimet e tij direkte, paparashikueshmëria dhe përfundimi ishin çelës në suksesin e sezonit të kaluar. Pa të, PSG do të ketë nevojë për rotacion më të madh në krahë ose më shumë nga sulmuesit qendrorë.
Juventus kërkon fitoren e parë në Europë
Juventusi i Igor Tudor rikthehet të luajë në Europë, në Ligën e Kampionëve, ku sot të mërkurën më 1 tetor do të sfidojë Villarrealin në transfertë. Juve nis nga barazimi në kampionat në shtëpi me Atalantën që i ka kushtuar kryesimin e renditjes por edhe nga debutimi në Ligën e Kampionëve ku bardhezinjtë u ndalën në mënyrë dramatike në JStadium në një spektakolar 4-4 kundër Borussia Dortmund. Imperativ për Tudor është të gjejë tre pikët kundër një Villarreal-i që duket si “bestia nera” e Juventusit: në tre përballjet e mëparshme, dy fitore për spanjollët dhe një barazim. Villarreal humbi ndeshjen e parë në fazën me grup unik, 1-0 kundër Tottenham.
Napoli për të harruar disfatën në Manchester
Pas debutimit të hidhur në Champions League me humbjen kundër Manchester City, Napoli rikthehet në stadiumin e tij për ditën e dytë të fazës së kampionatit. Për debutimin në shtëpi në Europë do të presë Sporting-un, i ardhur nga fitorja kundër modestit Kairat Almaty: Antonio Conte dëshiron t’i sjellë në shtëpi tre pikët për të mos humbur shumë terren ndaj të parëve të klasës. Të kaltërit do të bëjnë pa kapitenin Di Lorenzo, i përjashtuar kundër City javën e kaluar, dhe do të duhet të bëjnë disa sakrifica në mbrojtje për shkak të mungesave të shumta.
Pjesa e parë e shkëlqyer në “Etihad”, e luajtur thuajse e gjitha me një lojtar më pak, është pika prej nga ku të nisin për të kërkuar fitoren e parë në Champions: pas ndeshjes me portugezët Napoli do të përballet me PSV Eindhoven, Eintracht, Qarabag në shtëpi, Benfica, Kopenhagen dhe më pas do të mbyllë me Chelsean në Maradona.
League Stage Champions League
18:45 Qarabag FK – FC Copenhagen
18:45 Union St.Gilloise – Newcastle United
21:00 AS Monaco – Manchester City
21:00 Arsenal – Olympiacos
21:00 Barcelona – Paris Saint-Germain
21:00 Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven
21:00 Borussia Dortmund – Athletic Club
21:00 Napoli – Sporting CP
21:00 Villarreal – Juventus