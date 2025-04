Champions, Aston Villa pranë mrekullisë, po kalon Psg: në gjysmëfinale edhe Barça

Paris Saint Germain dhe Barcelona janë dy skuadrat e para gjysmëfinaliste të Champions League. Francezët dhe katalanasit megjithatë kanë kaluar përmes drithërimave, të mundur në ndeshjet e kthimit, respektivisht nga Aston Villa e Borussia Dortmund. Anglezët përmbysën disatvantazhin e dy golave për të triumfuar 3-2 në Villa Park. Luis Enrique shkon në katërshe falë fitores 3-1 në vajtje. Edhe Dortmund fitoi 3-1 përballë Barcelonës, por Flick merr kreditet e suksesit 4-0 në Kamp Nou në ndeshjen e parë.

ASTON VILLA 3-2 PSG

Ndeshja e kthimit e çerekfinales së Champions League rezultoi gjithçka tjetër veçse e lehtë për PSG, që rrezikoi seriozisht në Birmingham. Dukej se gjithçka ishte e mbyllur kur Hakimi dhe Mendes realizuan dy golat e avantazhit për skuadrën e Luis Enrique, por Aston Villa nuk u dorëzua dhe përmbysi gjithçka: Tielemans (34’), McGinn (54’) dhe Konsa (57’) firmosën përmbysjen në 3-2. Fundi i ndeshjes ishte i zjarrtë dhe vetëm një Donnarumma monumental i shpëtoi parisienët, që kalojnë në gjysmëfinale.

PSG, megjithëse e mundur 3-2 në “Villa Park”, arrin në gjysmëfinalet e Champions League dhe pret të mësojë nesër rivalin mes Arsenal (fitues 3-0 në ndeshjen e parë) dhe Real Madrid, që ka nevojë për një mrekulli. E ndihmuar nga fitorja 3-1 në Paris, skuadra e Luis Enrique dukej se e kishte siguruar kalimin e turit, edhe pas dy golave të shpejtë në Angli, por pjesa e dytë solli përmbysjen e vendasve. Donnarumma ishte vendimtar me pritjet e tij, ndërsa në fund u desh edhe një ndërhyrje shpëtimtare e Pacho për të mbajtur në këmbë kualifikimin. Aston Villa, që rikthehej në garën më të madhe evropiane për herë të parë që nga triumfi në Kupën e Kampionëve në 1982, largohet me kokën lart, vetëm pak centimetra larg historisë.

BORUSSIA DORTMUND 3-1 BARCELONA

Pas spektaklit me katër gola në “Olimpic de Montjuïc”, në ndeshjen e kthimit të çerekfinales së Champions League, Barcelona u mposht 3-1 nga Borussia Dortmund, por gjithsesi siguroi kualifikimin në gjysmëfinale, ku do të përballet me fituesin e çiftit Inter-Bayern. Në “Signal Iduna Park”, skuadra e Flick zhvilloi një ndeshje krejtësisht ndryshe nga ajo e vajtjes. Një tripletë nga Guirassy (11’, 49’ dhe 76’) i trembi spanjollët, por një autogol i Bensebaini (54’) u dha pak qetësi katalanasve, të cilët menaxhuan në fund dhe morën biletën për më tej.