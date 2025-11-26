Champions/ Arsenal-Bayern, përplasje titanësh në Londër: supersfida në Madrid e Paris

Sonte Champions League rikthehet me një natë të zjarrtë futbolli, ku në total zhvillohen nëntë ndeshje të League Stage. Emra të mëdhenj, duele direkte për kreun dhe sfida që mund të ndryshojnë ekuilibrat e grupeve. Spektakli nis që në orën 18:45, ndërsa kulmon në seancën e orës 21:00, ku luajnë disa nga kandidatët kryesorë për trofeun.
ATLETICO MADRID–INTER
Inter hyn në Champions League si një ekip i plagosur — pas një pjesë të parë shumë të mirë dhe humbjes në derbi. Zikaltrit përjetuan fantazmat e së kaluarës dhe, si pasojë, humbën tre përballje direkte në një start të vështirë të Serie A. Milanezët tashmë kanë katër humbje dhe u drejtohen Evropës — zonës ku vitet e fundit kanë shkëlqyer, me katër fitore në katër ndeshje dhe kryesim të përbashkët me Bayern dhe Arsenal. Për trajnerin Chivu, deri tani kalendari ishte i lehtë; por tani vijnë sfida të forta: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal dhe Dortmund. Këto përballje do të vendosin nëse Interi kalon në “1/8”-at apo përfundon në play-off; një fitore në Wanda Metropolitano do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për top‑8‑shes.
Por nuk do të jetë e lehtë — trajneri i Atletico, Simeone, di si t’i mundë ish‑ekipin e tij, dhe përballjet e kaluara nuk janë inkurajuese: tre ndeshje mes tyre, dy fitore për Colchoneros — me eliminim në sezonin 2023/24 dhe humbje në Superkupën e Europës 2010. Për të kursyer energji pas lodhjes së derbit, Chivu pritet të bëjë rotacion — në mbrojtje do të rikthehen de Vrij, Akanji e Bastoni; në mesfushë Zielinski zë vendin e Sucic, ndërsa në krahun e djathtë rikthehet Luis Henrique. Sulmi pritet të nisë me Pio Esposito — përpara Thuram — dhe sigurisht me Lautaron, i cili duhet të reagojë pas ndeshjes së dobët kundër Milanit. Atletico, përkundrazi, ka nevojë për fitore: ka vetëm 6 pikë dhe është 6 pikë prapa kreut që përfshin edhe Interin.
EINTRACHT FRANKFURT–ATALANTA
Pas humbjes së thellë kundër Napolit, Atalanta e trajnerit Raffaele Palladino kërkon ringritje në Champions League. “Dea” deri tani ka arritur 7 pikë — të njëjta si skuadra e ish‑trajnerit (Conte) pavarësisht se kjo e fundit ka luajtur një ndeshje më shumë. Tani ndeshen me një ekip që rrezikon eliminimin. Eintracht Francfort ka vetëm një fitore dhe 4 pikë në katër ndeshje, me dy humbje deri tani. Nuk ka përballje zyrtare më parë me Atalantën — menjëherë nis debutimi i Palladinos në kompeticionin më të madh europian. Atalanta vjen me nevojë për rezultat për të qetësuar ambientin pas fillimit të vështirë dhe largimit të Juric — prandaj nuk priten ndryshime të mëdha në formacion.
Do të luajnë sipas formacionit të zakonshëm 3‑4‑2‑1: De Ketelaere dhe Lookman janë në tre të mesme, dhe në sulm titullar do të jetë Scamacca — pas golit të tij kundër Napolit — në vend të Krstovic. Mbrojtja me Kossounou‑Hien‑Djimsiti mbetet e paprekshme; krahët e mbrojtjes janë Bellanova e Zappacosta. Eintracht Francfort do të dalë me të njëjtin skemë, edhe pse mungojnë disa lojtarë: p.sh. Uzun, Larsson e Hojlund jr. Pritet që ta provojë me Gotze si “false nine”, me Bahoya e Grahl pas tij — një sulmsh të shpejtë e teknik. Në krahë Kristensen dhe Brown; në mes Dahoud e Chaibi; në mbrojtje një emër i njohur i Serie A: Theate; në portë Zetterer — një garanci.
Ndërsa Frankfurti po ecën mirë në Bundesliga (20 pikë në 11 ndeshje), në Europë po vuan. Atalanta, përkundrazi, është 13‑ta në Serie A me 13 pikë në 12 ndeshje; në Champions ka të njëjtin bilanc pikësh si një Barca zhgënjyese.
NDESHJET E TJERA
Një klasik modern i Europës. “Topçinjtë” kërkojnë hakmarrjen ndaj Bayernit, ndërsa bavarezët udhëtojnë në ‘Emirates’ për të treguar forcën në një nga transfertat më të vështira të fazës. Eintracht Frankfurt–Atalanta, një sfidë mes dy skuadrave që luajnë me intensitet të lartë. Atalanta kërkon vazhdimësinë, ndërsa Eintracht shpreson ta kthejë Frankfurtin në një kështjellë të vërtetë.
Ritëm i lartë pritet në “Anfield” kur përballë Liverpool të jetë PSV Eindhoven. Skuadra e Slot është favorite, por PSV ka treguar se është e aftë të shënojë në çdo fushë. Atmosferë elektrizuese pritet në Pire. Olympiacos kërkon mrekullinë përballë një Reali që nuk fal në ndeshje të tilla, pavarësisht vështirësive të transfertës. Një ndeshje e madhe parashikohet edhe në Paris: PSG kërkon të tregojë dominim në shtëpi, por Tottenham shkon në “Parc des Princes” me idenë e futbollit ofensiv dhe pa frikë. Një duel i ekuilibruar, ndërkohë, luhet në “Alvalade”, me Sporting që është në formë të mirë dhe Brugge që kërkon të mbajë ritmin e skuadrave të mëdha të grupit.
Sidoqoftë, mbrëmja hapet me FC Copenhagen përballë Kairat Almaty. Kampionët e Danimarkës kërkojnë të shfrytëzojnë faktorin fushë për të marrë pikë të rëndësishme, ndërsa Kairat udhëton në “Parken” me ambicien për të surprizuar. Pafos, në anën tjetër, do të presë Monaco, ku pas kampionatit shpreson të bëjë debutimin europian edhe Paul Pogba. Skuadra qipriote po kalon një moment të mirë dhe synon rezultat historik, por Monaco vjen si favorite e qartë dhe kërkon vetëm fitoren për të konsoliduar pozitat në grup.
Champions League League Stage
18:45 FC Copenhagen – Kairat Almaty
18:45 Pafos FC – AS Monaco
21:00 Arsenal – Bayern Munich
21:00 Atletico Madrid – Inter
21:00 Eintracht Frankfurt – Atalanta
21:00 Liverpool – PSV Eindhoven
21:00 Olympiacos – Real Madrid
21:00 Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur
21:00 Sporting CP – Club Brugge