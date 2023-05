Çfarë raporti kanë Kristi dhe Jori

Kur ishin në “Big Brother VIP”, Jori dhe Kristin nuk kishin ndonjë marrëdhënie të afërt. Madje, ata patën edhe disa keqkuptime e debate me njëri-tjetrin.

Por, duket se janë sqaruar dhe kanë gjetur gjuhën e përbashkët pas mbarimit të formatit. Gjatë këtyre javëve dyshen e kemi para shpesh të shoqërohet bashkë në mediat sociale, ku shfaqen duke darkuar e në momente funny.

Këto pastime kanë krijuar aludime te njerëzit në lidhje me raportin e tyre. Madje, dikush i ka shkruar shoqes nëse janë “friends with benefits”(shokë me përfitime). Gjë që ajo me sportivitetin që e karakterizon, e ka mohuar.

Jori ka ndarë mesazhin edhe me ndjekësit e tjerë në Instagram duke shkruar: “Vetëm shokë pa benefite”.