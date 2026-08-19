Çfarë po ndodh me Musialën, i bie të fikët për herë të dytë brenda tre ditësh

Vetëm brenda tre ditësh, Jamal Musiala u rrëzua dy herë në fushë pa asnjë kontakt me kundërshtarin, duke kërkuar ndihmë urgjente mjekësore të dyja herët.
Incidenti i parë iu atribuua vapës ekstreme, por pas një përsëritjeje, ky shpjegim nuk duket më i mjaftueshëm. Le të analizojmë se sa shqetësuese është në të vërtetë situata, çfarë kërkojnë mjekët në raste të tilla dhe nëse kjo mund të ndikojë vërtet në karrierën e yllit të Bayernit.
Ndeshja kundër Heidenheim supozohej të ishte prova e fundit e Bayernit para se të fillonte sezoni zyrtar. Skuadra e Mynihut fitoi 4-2, por rezultati u zbeh shpejt. Arsyeja kryesore? Jamal Musiala.
23-vjeçari gjerman hyri në fushë pas pushimit të pjesës së parë dhe vetëm pak minuta më vonë, papritmas filloi të mos ndihej mirë. Musiala qëndroi në fushë për rreth tetë minuta, transmeton Klankosova.tv
Mesfushori filloi të humbiste ekuilibrin dhe u shemb pa u vënë re nga kundërshtari. Stafi mjekësor nxitoi t’i ndihmonte dhe lojtarët e të dyja ekipeve e rrethuan gjermanin e lënduar. Pas pak kohe, Jamal arriti të ngrihej dhe të largohej nga fusha i shoqëruar nga mjekët. Natyrisht, atij nuk iu lejua të vazhdonte të luante.
Vetë incidenti dukej alarmues. Por shumë më i rëndësishëm: ky ishte episodi i dytë i tillë për Musialën brenda vetëm tre ditësh.