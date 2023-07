Çfarë ndodhi mes Yolanda dhe Zayn, flet ky i fundit

Këngëtari Zayn Malik është shfaqur në podkastin “Call Her Daddy” së fundmi në një intervistë pas 6 vitesh. Në mesin e shumë gjërave ai ka sqaruar edhe akuzat që kanë rënduar mbi të për një konflikt të mundshëm mes tij dhe Yolanda Hadid, ish-vjehrrës së tij.

Gjatë fjalës së tij artisti tha: “Do të preferoja ta mbaja atë mes familjes. Nuk më duhet një audiencë e tërë njerëzish dhe opinionesh, sepse është mjaft e vështirë ta menaxhosh.”

Ish-anëtari i One Direction theksoi se nëse grindja do të ishte aq e keqe sa njerëzit aluduan, ai nuk do të kishte 50 për qind të kujdestarisë së vajzës së tij të vogël.

Malik shpjegoi se ai qëndroi i heshtur për pretendimet në atë kohë, sepse nuk i pëlqen të përfshihet me muhabet në internet.

“Unë nuk prirem të përfshihem kur njerëzit thonë gjëra në internet, pavarësisht nëse kanë të bëjnë me mua apo jo. Sepse për mua gjëja ime më e vlefshme që kam në jetë është koha”, tha ai. “Kjo kërkon kaq shumë kohë në një mjedis toksik për t’u shpjeguar njerëzve dhe për ta justifikuar këtë, kështu që unë thjesht e mbaj veten time”.

Ai shtoi se ai dhe njerëzit e përfshirë e dinin se çfarë ndodhi, kështu që ishte “gjithçka për të cilën interesohej vërtet”.

Në shtator 2021, Malik dhe Gigi u ndanë pasi ai u akuzua se kishte sulmuar nënën e saj.

Këngëtari i qëndroi akuzave në atë kohë, duke shpjeguar se ishte një “çështje private”, por se ai nuk do t’i “kundërshtonte pretendimet”.