Çfarë ndodh nëse Antony fiton Europa e Conference këtë sezon me 2 skuadra të ndryshme

Antony ka ditur ta përmbysë sezonin e tij që kur ka mbërritur te Betis, por në mënyrë të pabesueshme mund të arrijë një rekord absurd: mund të bëhet lojtari i vetëm në histori që fiton Europa League dhe Conference League në të njëjtin sezon, një dopietë që do të ishte e jashtëzakonshme dhe që do të shënonte përgjithmonë karrierën e tij. Askush nuk ka fituar kurrë dy kompeticione të UEFA-s me vetëm disa ditë diferencë, por braziliani ka një mundësi konkrete për të marrë në shtëpi dy trofe me çmimin e njërit.

Si është e mundur? Duhet të falënderojë Manchester United, që më 25 maj do të luajë finalen e Europa League, një përballje tërësisht angleze kundër Tottenham-it. “Djajtë e Kuq” janë ish-skuadra e tij, që e huazoi te Betis në muajin janar për t’i dhënë më shumë hapësirë. Askush nuk do ta kishte pritur që edhe spanjollët do të arrinin në fazat e fundit të kompeticionit të tyre, e megjithatë më 28 maj do të luajnë aktin final të Conference League kundër Chelseat.

Çfarë ndodh nëse Antony fiton të dy kompeticionet

Por tani lind pyetja natyrshëm: a mund të fitojë vërtet dy kompeticione të UEFA-s në të njëjtin sezon? Çfarë thotë rregullorja për këtë? Në realitet, nuk ekziston asnjë nen që do ta pengonte Antony-n të fitonte të dy kompeticionet. Ai mund t’i marrë të dy medaljet, por vetëm nëse Manchester United dhe Betis vendosin t’ia japin. Çdo skuadër ka në dispozicion 50 medalje për t’i ndarë mes lojtarëve, stafit dhe personelit në rast fitoreje: nuk ka kufizime, si për shembull kohë qëndrimi apo numër ndeshjesh të luajtura, kështu që çdo klub ka liri të plotë zgjedhjeje.

Për sa i përket Betis, nuk do të kishte asnjë problem, sepse braziliani ka qenë një nga lojtarët më ndikues të sezonit, pavarësisht se ka mbërritur vetëm katër muaj më parë. Në rast fitoreje, medalja do t’i jepej 100%. Por ndryshe është situata te Manchester United, që ende zotëron kartonin e tij.

Me anglezët ka luajtur 4 ndeshje në Europa League, pa shënuar apo dhënë asist, por meqë nuk ka kufizime, ai do të kishte gjithsesi të drejtën për të marrë medaljen në rast fitoreje finale. Por pikërisht mungesa e një rregulloreje të qartë mund t’i luajë një rreng sulmuesit: United ka të drejtë të shpërblejë kë të dojë dhe mund të vendosë ta përjashtojë Antony-n, duke ia mohuar kështu një rekord të veçantë.