Çfarë ndodh kur Cristiano Ronaldo hyn në një sallë plot kampionë: ndodhi në Dubai

Cristiano Ronaldo hyn dhe të gjithë, pa përjashtim, ngrihen në këmbë për ta përshëndetur dhe për t’i shtrënguar dorën një e nga një. Hyrja triumfale e portugezit u bë menjëherë virale me videon e mbërritjes së tij në mbrëmjen gala në Dubai, ku u zhvillua edicioni i 16-të i Globe Soccer Awards, që bëri xhiron e botës.
CR7 dhe Georgina ishin në rreshtin e parë, por para se të ulej, ajo që bëri bujë ishte pikërisht parada e përshëndetjeve të Ronaldos, i cili mori pothuajse një lloj përkuljeje nga kampionët dhe futbollistët e pranishëm, përfshirë edhe Dembélé, aktualisht fitues i Topit të Artë.
Pamje që përcjellin te tifozët atë konceptin e famshëm të “aurës”: karizma unike, energjia e prekshme dhe autenticiteti që një person transmeton, duke krijuar një lidhje të veçantë dhe pothuajse mistike me publikun. Një triumf i vërtetë për Cristiano Ronaldon, i cili për të tretin vit radhazi fitoi çmimin si “Best Middle-East Player”. Por jo vetëm kaq: kampioni portugez ishte i qartë: “Dua të bëhem lojtari me më shumë trofe në historinë e futbollit dhe të arrij një mijë gola”.
L’ de Cristiano Ronaldo à son arrivée à la cérémonie des Globe Soccer Awards… ✨
Par respect, tout le monde s’est levé pour saluer la légende.
( : IG/@433)pic.twitter.com/eUsXo0B8Ju
— ActuCR7 (@ActuCR7_) December 29, 2025
Cristiano Ronaldo, me buzëqeshje në fytyrë, përshëndeti një nga një kampionët e futbollit modern dhe të së shkuarës së afërt. Fillimisht përshëndeti Luís Campos, drejtorin sportiv të PSG-së, më pas Paul Pogba dhe më pas edhe Novak Djokovic, i cili u ngrit menjëherë për të përshëndetur një nga kampionët më të mëdhenj të sportit, ashtu siç është edhe vetë në tenis.
Një njohje e qartë e meritës, vlerës dhe talentit që bashkon të gjithë kur flitet për Cristiano Ronaldon, rekordet e tij dhe përkushtimin absolut ndaj punës, stërvitjes dhe kujdesit për trupin, që tregojnë dashurinë totale për futbollin.
Veçanërisht domethënës ishte edhe përshëndetja e presidentit të Barcelonës, Laporta, i cili u ngrit në këmbë për t’i bërë nder kampionit që me Real Madridin ka shkruar faqe historie në “Clasico” dhe La Liga. Më pas edhe Iniesta, Vitinha, vetë Dembélé dhe Lamine Yamal nuk hezituan të përkulen përballë CR7, duke vënë në pah madhështinë e tij të jashtëzakonshme. Gjithçka u mbyll me përshëndetjen ndaj Al-Khelaïfit, i veshur me rroba tradicionale, që mori çmimin si “Best President”.